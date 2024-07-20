Зросла кількість жертв ракетної атаки на Миколаїв: у лікарні помер чоловік

Кількість жертв російської ракетної атаки на Миколаїв зросла до 4.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, стало відомо, що у лікарні помер чоловік. Співчуття близьким та рідним. Станом на зараз вже чотири особи загинули через російський приліт, зокрема і дитина", - йдеться у повідомленні.

Удар РФ по Миколаєву

Нагадаємо, ввечері 19 липня Під час повітряної тривоги у Миколаєві пролунав вибух. Росіяни поцілили у дитячий майданчик у житловій забудові міста.

Також повідомлялося, що станом на ранок 20 липня кількість постраждалих у Миколаєві зросла до 24.