Зросла кількість жертв ракетної атаки на Миколаїв: у лікарні помер чоловік
Кількість жертв російської ракетної атаки на Миколаїв зросла до 4.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль, стало відомо, що у лікарні помер чоловік. Співчуття близьким та рідним. Станом на зараз вже чотири особи загинули через російський приліт, зокрема і дитина", - йдеться у повідомленні.
Удар РФ по Миколаєву
Нагадаємо, ввечері 19 липня Під час повітряної тривоги у Миколаєві пролунав вибух. Росіяни поцілили у дитячий майданчик у житловій забудові міста.
Також повідомлялося, що станом на ранок 20 липня кількість постраждалих у Миколаєві зросла до 24.
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gr1959
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Олег Б #390511
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Чайка Київ
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