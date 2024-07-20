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Новини Війна
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Зросла кількість жертв ракетної атаки на Миколаїв: у лікарні помер чоловік

Удар по Миколаєву

Кількість жертв російської ракетної атаки на Миколаїв зросла до 4.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, стало відомо, що у лікарні помер чоловік. Співчуття близьким та рідним. Станом на зараз вже чотири особи загинули через російський приліт, зокрема і дитина", - йдеться у повідомленні.

Удар РФ по Миколаєву

Нагадаємо, ввечері 19 липня Під час повітряної тривоги у Миколаєві пролунав вибух. Росіяни поцілили у дитячий майданчик у житловій забудові міста.

Також повідомлялося, що станом на ранок 20 липня кількість постраждалих у Миколаєві зросла до 24.

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Миколаїв (1790) обстріл (28156) жертви (1776)


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Кров цих людей лежить на ... шашликах нашого неповторного супер"геніального" артиста, який грає у своєму "кіно" роль президента великої країни. Чесно, не граючи, а просираючи країну кацапам. Геть цього невдаху з Банкової ! Його місце на смітнику !
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20.07.2024 10:19 Відповісти
путінська свора і всі громадяни рф винні в цьому та безлічі інших злочинів проти України і українців.
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20.07.2024 10:32 Відповісти
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20.07.2024 11:13 Відповісти
 
 