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Новости Война
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Возросло количество жертв ракетной атаки на Николаев: в больнице скончался мужчина

Удар по Миколаєву

Количество жертв российской ракетной атаки на Николаев возросло до 4.

Об этом сообщил в телеграмм-канале мэр Николаева Александр Сенкевич, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, стало известно, что в больнице скончался мужчина. Соболезнования близким и родным. По состоянию на сейчас уже четыре человека погибли из-за российского прилета, в том числе и ребенок", - говорится в сообщении.

Удар РФ по Николаеву

Напомним, вечером 19 июля во время воздушной тревоги в Николаеве прогремел взрыв. Россияне попали в детскую площадку в жилой застройке города.

Также сообщалось, что по состоянию на утро 20 июля количество пострадавших в Николаеве возросло до 24.

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Николаев (2164) обстрел (28239) жертвы (2119)


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Кров цих людей лежить на ... шашликах нашого неповторного супер"геніального" артиста, який грає у своєму "кіно" роль президента великої країни. Чесно, не граючи, а просираючи країну кацапам. Геть цього невдаху з Банкової ! Його місце на смітнику !
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20.07.2024 10:19 Ответить
путінська свора і всі громадяни рф винні в цьому та безлічі інших злочинів проти України і українців.
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20.07.2024 10:32 Ответить
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20.07.2024 11:13 Ответить
 
 