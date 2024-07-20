Возросло количество жертв ракетной атаки на Николаев: в больнице скончался мужчина
Количество жертв российской ракетной атаки на Николаев возросло до 4.
Об этом сообщил в телеграмм-канале мэр Николаева Александр Сенкевич, информирует Цензор.НЕТ.
"К сожалению, стало известно, что в больнице скончался мужчина. Соболезнования близким и родным. По состоянию на сейчас уже четыре человека погибли из-за российского прилета, в том числе и ребенок", - говорится в сообщении.
Удар РФ по Николаеву
Напомним, вечером 19 июля во время воздушной тревоги в Николаеве прогремел взрыв. Россияне попали в детскую площадку в жилой застройке города.
Также сообщалось, что по состоянию на утро 20 июля количество пострадавших в Николаеве возросло до 24.
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gr1959
показать весь комментарий20.07.2024 10:19 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Олег Б #390511
показать весь комментарий20.07.2024 10:32 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Чайка Київ
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