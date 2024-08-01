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Зеленский о приглашении посетить Олимпиаду в Париже: Сейчас напряженный момент на востоке

Президент Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский рассказал, что президент Франции Эмманюэль Макрон приглашал его посетить церемонию открытия и закрытия Олимпийских игр в Париже, но из-за сложной ситуации в Украине он не поехал на это мероприятие.

"Иногда я выезжаю из Украины, у меня есть те или иные встречи за рубежом, но сейчас напряженный момент на востоке государства, непростая ситуация. По нам бьют россияне, им все равно олимпиада или нет, и я считаю, что не могу себе позволить открытие такого события", - сказал президент в интервью французским журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

Он отметил, что несмотря на то, что Олимпийские игры порой называют и политическим событием, но прежде всего это праздник для спортсменов. Однако добавил, что для украинской сборной это не праздник, а победа, что она в разгар войны смогла принять участие в олимпиаде.

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"Но мне сейчас не до праздников. И вряд ли я смогу посетить церемонию закрытия", - подытожил Зеленский.

Автор: 

Зеленский (20210) Олимпиада (1136)


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Топ комментарии
+16
Ти ж наш рішатєль в обісцяних штанах з єрмаком в заді. Геополітик ти найВШИвіший.
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01.08.2024 21:16
+15
Воно працює...
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01.08.2024 21:16
+12
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01.08.2024 21:22
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Ти ж наш рішатєль в обісцяних штанах з єрмаком в заді. Геополітик ти найВШИвіший.
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01.08.2024 21:16 Ответить
А можно было поехать (толку здесь от него все равно никакого) и уболтать макрона "ввести войска", а то тема что то заглохла, а было все так перспективно
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02.08.2024 08:35 Ответить
Воно працює...
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01.08.2024 21:16 Ответить
пресс-секретарем завхоза - кожного вечора через відси
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01.08.2024 23:01 Ответить
Значить поїде. В нас з 2022 не було вихідних на "Сході". І роз'їжджав, і гульбарив тижнями. І нічого. Що він був, що його не було. Правда Залужний у нас був.
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01.08.2024 21:18 Ответить
Воно мало на увазі, на Близькому Сході. Страшно йому.
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01.08.2024 21:18 Ответить
Таки поехал, нах???
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01.08.2024 21:19 Ответить
Ідь під Покровськ -- пробіжися по окопах
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01.08.2024 21:19 Ответить
може кацапи стрілять перестануть
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01.08.2024 21:23 Ответить
Бюджет держави не витримає таких витрат на памперси малого розміру.
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01.08.2024 21:29 Ответить
А почему малого? Сам то клоп небольшой, но памперс, судя по его поведению, ему немаленький нужен.
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02.08.2024 06:56 Ответить
Янелох будет сдавать Олимпиаду по окопному спорту. Только в этом году и только в Харьковской области по этому виду спорта скиздили полмиллиарда долларов. Это новый олимпийский рекорд !!!
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01.08.2024 21:20 Ответить
Скоріше вже б похолодало, може воно поверх зеленої футболки щось одягне, не так соромно буде за це ЧМО.
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01.08.2024 21:21 Ответить
на ватнік натякуєте?
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01.08.2024 21:27 Ответить
ватнік там під футболкою
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01.08.2024 22:03 Ответить
так і думав що то не бронежилет
щє б каску зняв...
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01.08.2024 22:08 Ответить
А мне стыдно было, когда оно и в пинжаке с галстуком кривлялось. Костюм, правда, ему очень шел, даже, больше, чем корове седло, ему как- то привычнее колпак с бубенцами. Но стыдно все равно было. Особенно, когда оно нос начинало тереть, это было что-то.
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02.08.2024 07:00 Ответить
відчєпіться, самий чьос - буба бдйот Україну!
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01.08.2024 21:22 Ответить
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01.08.2024 21:22 Ответить
у неї добре виходить шоу Єрмака по миру готувати та бабло кацапських олігархів підсанкційним відмивати - ЛЯРВА вона є й лярва
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01.08.2024 23:03 Ответить
краще би на фронті не появлявся би, вісник апокаліпсису...
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01.08.2024 21:23 Ответить
в оригіналі то віслюк апокаліпсу.
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02.08.2024 07:03 Ответить
І що? Яка конкретно від тебе користь?
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01.08.2024 21:24 Ответить
а з фортепіанним концертом у Вовчянську?
так би мовити вдаримо нотою по бемолях...
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01.08.2024 21:40 Ответить
Що, піанино одне поїде..
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01.08.2024 21:25 Ответить
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01.08.2024 21:25 Ответить
Меня царицей соблазняли, но я не поддался
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01.08.2024 21:26 Ответить
Все правильно сказав Зеленський.
Зараз напружений момент на сході, не до Одімпіади.
Бо за наказом свого господаря пуйла, Зеля терміново має забезпечити максимальне просування окупантів на Донбасі, щоб до осені (до дня виборів президента США) захопити всю Донецьку область.
Щоб нарешті настав довгоочікуваний час для холуя пуйла Зелі, для підписання капітуляції перед пуйлом.
Зеля всі сили кинув на це виконання завдання свого господаря пуйла.
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01.08.2024 21:27 Ответить
Все правильно вы описали. Одно исключение - не шут все это решает и обеспечивает. Его задача - заработать пакетик из рук начальника, прочитав текст с суфлера на камеру.
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02.08.2024 07:03 Ответить
Отец народа, ****... Полководец. Мог бы и поехать. На востоке от тебя всё равно никакого толку.
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01.08.2024 21:30 Ответить
А вдруг начнут орков бить?
Во-первых, не Оману. Контроль надо держать.
Во-вторых, а кому достанется слава? Зеля то развлекался в Парижах.
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01.08.2024 21:49 Ответить
А в мене загальне питання: чого це найвеличніше откровеннями сипле тільки західним ЗМІ, про якісь плани їм розповідає, а для наших ЗМІ - тільки тепла ванна імені дєрьмака-мосєчучки? Громадяни України повинні з західних ЗМІ дізнаватись про плани влади стосовно своєї країни?

Жалюгідне пусте місце, але найвеличніше жалюгідне пусте місце...
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01.08.2024 21:44 Ответить
відповідь дуже проста і вона на поверхні - він плює на
і зневажає українців і Україну, а от західні ЗМІ - то ж інше діло!
але щє осталися необщіпані гуси... - общіпає - здрисне.
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01.08.2024 21:51 Ответить
Бабло украденное и нахихиканное ведь на Западе, что тут неясного.
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02.08.2024 07:04 Ответить
на самому ділі цей зелений собачий шабаш нагадує Армагедон -
не смішно ні разу...
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01.08.2024 21:44 Ответить
А может у всей страны?
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01.08.2024 21:46 Ответить
Сердобольный ты наш,как же без тебя?
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01.08.2024 21:50 Ответить
Та ну хах! Якщо Зєля відвідає Париж то жодної медалі більше не буде, а самі травми у членів збірної...
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01.08.2024 21:51 Ответить
Напружений момент на Сході,а фортефікації будуються на Заході!
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01.08.2024 22:21 Ответить
Бо він має контролювати, щоб всі території здали як він домовився
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01.08.2024 22:41 Ответить
Так ось він герой басні Крилова про окуляри.
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01.08.2024 22:49 Ответить
https://www.facebook.com/borislav.bereza Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/pfbid02iLLuSvFvPXZDoRnpvbTwxLWtte6Qs7L9rosJcwBEP3CSrDZCo6dD6PFB8ooskKEBl 1 ч. ·

Найвеличніший завгосп країни та Регент Зеленського зробив заяву про справедливий мир. Але що саме він вважає справедливом миром для України чомусь не сказав. А мені дуже цікаво, що він вважає справедливим миром на свій погляд. Бо те, що для нього справедливість, для України може бути трагедією та катастрофою. Наприклад, історію з "вагнерівцями", яких завдяки його зусиллям не взяли в полон українські спецслужби, він же вважає справедливою? А ще хочеться дізнатися, чи готовий він особисто відповідати, коли другий Саміт миру закінчиться нічим та миру не принесе?

Ми хочемо, щоб другий саміт миру, який очікується цього року, проклав шлях до припинення бойових дій, - голова ОП Єрмак.

"Нам потрібно якнайшвидше покласти край цій війні, щоб досягти справедливого миру", - заявив він.
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01.08.2024 23:17 Ответить
Больше чем уверен что второй саммит не принесет никакого мира.
Это все галлюцинации слабых и ничтожных людишек типа зеленского и его Ермака.
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02.08.2024 08:45 Ответить
Хто хоче забрати Боневтіка з окопу? Як тільки він поїде звідти в Париж - все обвалиться і ворог буде кожного дня рухатися по декілька кілометрів, стираючи міста і села, бо все тримається виключно на ньому.... Бо там їх надійно захищає Вова разом із спецназом "95 квартал".
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01.08.2024 23:23 Ответить
В Україні війна. У Європі свято...
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02.08.2024 06:58 Ответить
Вава, відпочинь, обсирський без тебе території здасть
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02.08.2024 07:15 Ответить
 
 