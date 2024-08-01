Зеленский о приглашении посетить Олимпиаду в Париже: Сейчас напряженный момент на востоке

Президент Владимир Зеленский рассказал, что президент Франции Эмманюэль Макрон приглашал его посетить церемонию открытия и закрытия Олимпийских игр в Париже, но из-за сложной ситуации в Украине он не поехал на это мероприятие.

"Иногда я выезжаю из Украины, у меня есть те или иные встречи за рубежом, но сейчас напряженный момент на востоке государства, непростая ситуация. По нам бьют россияне, им все равно олимпиада или нет, и я считаю, что не могу себе позволить открытие такого события", - сказал президент в интервью французским журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

Он отметил, что несмотря на то, что Олимпийские игры порой называют и политическим событием, но прежде всего это праздник для спортсменов. Однако добавил, что для украинской сборной это не праздник, а победа, что она в разгар войны смогла принять участие в олимпиаде.

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"Но мне сейчас не до праздников. И вряд ли я смогу посетить церемонию закрытия", - подытожил Зеленский.