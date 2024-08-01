Зеленский о приглашении посетить Олимпиаду в Париже: Сейчас напряженный момент на востоке
Президент Владимир Зеленский рассказал, что президент Франции Эмманюэль Макрон приглашал его посетить церемонию открытия и закрытия Олимпийских игр в Париже, но из-за сложной ситуации в Украине он не поехал на это мероприятие.
"Иногда я выезжаю из Украины, у меня есть те или иные встречи за рубежом, но сейчас напряженный момент на востоке государства, непростая ситуация. По нам бьют россияне, им все равно олимпиада или нет, и я считаю, что не могу себе позволить открытие такого события", - сказал президент в интервью французским журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.
Он отметил, что несмотря на то, что Олимпийские игры порой называют и политическим событием, но прежде всего это праздник для спортсменов. Однако добавил, что для украинской сборной это не праздник, а победа, что она в разгар войны смогла принять участие в олимпиаде.
"Но мне сейчас не до праздников. И вряд ли я смогу посетить церемонию закрытия", - подытожил Зеленский.
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щє б каску зняв...
так би мовити вдаримо нотою по бемолях...
Зараз напружений момент на сході, не до Одімпіади.
Бо за наказом свого господаря пуйла, Зеля терміново має забезпечити максимальне просування окупантів на Донбасі, щоб до осені (до дня виборів президента США) захопити всю Донецьку область.
Щоб нарешті настав довгоочікуваний час для холуя пуйла Зелі, для підписання капітуляції перед пуйлом.
Зеля всі сили кинув на це виконання завдання свого господаря пуйла.
Во-первых, не Оману. Контроль надо держать.
Во-вторых, а кому достанется слава? Зеля то развлекался в Парижах.
Жалюгідне пусте місце, але найвеличніше жалюгідне пусте місце...
і зневажає українців і Україну, а от західні ЗМІ - то ж інше діло!
але щє осталися необщіпані гуси... - общіпає - здрисне.
не смішно ні разу...
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/pfbid02iLLuSvFvPXZDoRnpvbTwxLWtte6Qs7L9rosJcwBEP3CSrDZCo6dD6PFB8ooskKEBl 1 ч. ·
Найвеличніший завгосп країни та Регент Зеленського зробив заяву про справедливий мир. Але що саме він вважає справедливом миром для України чомусь не сказав. А мені дуже цікаво, що він вважає справедливим миром на свій погляд. Бо те, що для нього справедливість, для України може бути трагедією та катастрофою. Наприклад, історію з "вагнерівцями", яких завдяки його зусиллям не взяли в полон українські спецслужби, він же вважає справедливою? А ще хочеться дізнатися, чи готовий він особисто відповідати, коли другий Саміт миру закінчиться нічим та миру не принесе?
Ми хочемо, щоб другий саміт миру, який очікується цього року, проклав шлях до припинення бойових дій, - голова ОП Єрмак.
"Нам потрібно якнайшвидше покласти край цій війні, щоб досягти справедливого миру", - заявив він.
Это все галлюцинации слабых и ничтожных людишек типа зеленского и его Ермака.