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У Украины вторая медаль на Олимпиаде-2024: Кулиш завоевал серебряную награду в стрельбе из трех положений с 50 метров. ВИДЕО

Куліш виграв для України срібну медаль на Олімпіаді-2024

На Олимпийских играх-2024 разыграли комплект медалей в пулевой стрельбе из винтовки из трех положений среди мужчин. В финале выступили восемь лучших стрелков по итогам квалификации, в том числе и украинец Сергей Кулиш.

Об этом пишет Sport Express, сообщает Цензор.НЕТ.

Состоялся мужской финал Олимпийских Игр в стрельбе из винтовки с 50 метров из трех положений. Украину представил Сергей Кулиш, который накануне в квалификации показал третий результат.

Украинский стрелок в финале занял второе место и выиграл серебряную награду. Сергей Кулиш набрал 461,3 очка.

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Золотую медаль выиграл Лю Юкун из Китая - 463,6 балла, а третьим расположился Свапнил Кусале из Индии, набрав 451,4.

Как отмечается, это четвертая Олимпиада для Сергея Кулиша. На Играх-2016 в Рио-де-Жанейро украинец получил серебряную награду.

Напомним, 26 июля стартовали XXXIII летние Олимпийские игры. Всего из Украины на Олимпиаду поехали 140 спортсменов. 29 июля Ольга Харлан принесла Украине первую бронзовую медаль на Олимпиаде-2024.

Автор: 

Олимпиада (1136) спорт (2420)


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Топ комментарии
+9
Сподіваюся, він в прицілі уявляв х@йла))
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01.08.2024 11:41
+6
ОТ БИ ЦЬОГО КОЗАКА НА ПЕРЕДОК...
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01.08.2024 11:47
+5
не там він майстерність демонструє 😁
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01.08.2024 11:45
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Оце інша справа
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01.08.2024 11:40 Ответить
Сподіваюся, він в прицілі уявляв х@йла))
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01.08.2024 11:41 Ответить
Україна має можливість вперше виграти медальний залік у рашки.
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01.08.2024 11:44 Ответить
не там він майстерність демонструє 😁
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01.08.2024 11:45 Ответить
ОТ БИ ЦЬОГО КОЗАКА НА ПЕРЕДОК...
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01.08.2024 11:47 Ответить
Приємна новина ,думаю буде і золото.
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01.08.2024 11:59 Ответить
Стрiльба зi Стугни по танках не в програмi.
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01.08.2024 20:09 Ответить
Молодець Диванні троляки разом з кацапоботами в коментах йдуть у ср@ку
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01.08.2024 12:24 Ответить
Тцк будут ждать в аэропорту. Такой талант пропадает🥵
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01.08.2024 13:13 Ответить
I бронзову саблiстку також!
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01.08.2024 20:06 Ответить
Марта Костюк хоч і програла в тенісі, але підкорила серця глядачів.
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02.08.2024 00:15 Ответить
 
 