У Украины вторая медаль на Олимпиаде-2024: Кулиш завоевал серебряную награду в стрельбе из трех положений с 50 метров. ВИДЕО

На Олимпийских играх-2024 разыграли комплект медалей в пулевой стрельбе из винтовки из трех положений среди мужчин. В финале выступили восемь лучших стрелков по итогам квалификации, в том числе и украинец Сергей Кулиш.

Об этом пишет Sport Express, сообщает Цензор.НЕТ.

Состоялся мужской финал Олимпийских Игр в стрельбе из винтовки с 50 метров из трех положений. Украину представил Сергей Кулиш, который накануне в квалификации показал третий результат.

Украинский стрелок в финале занял второе место и выиграл серебряную награду. Сергей Кулиш набрал 461,3 очка.

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Золотую медаль выиграл Лю Юкун из Китая - 463,6 балла, а третьим расположился Свапнил Кусале из Индии, набрав 451,4.

Как отмечается, это четвертая Олимпиада для Сергея Кулиша. На Играх-2016 в Рио-де-Жанейро украинец получил серебряную награду.

Напомним, 26 июля стартовали XXXIII летние Олимпийские игры. Всего из Украины на Олимпиаду поехали 140 спортсменов. 29 июля Ольга Харлан принесла Украине первую бронзовую медаль на Олимпиаде-2024.