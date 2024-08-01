В операционной зоне ОТГ "Харьков" обстановка на поле боя имеет признаки обострения, - спикер Саранцев

Военные говорят об обострении обстановки на севере Харьковщины.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" проинформировал спикер Оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Виталий Саранцев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В операционной зоне ОТГ "Харьков" обстановка остается сложной, напряженной и имеет признаки обострения", - сказал он.

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В частности, Саранцев проинформировал, что в Волчанске противник проводит внутреннюю ротацию штурмовых групп, готовит к штурмовым действиям личный состав 4-й добровольческой штурмовой бригады. В городе продолжаются уличные бои. Враг пытается атаковать в лоб в центре, а также продвигаться флангами.

В районе села Тихое Волчанской громады отмечено заведение на передовые позиции штурмовых групп 1-й штурмовой роты 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады противника.

В районе села Старица Волчанской громады враг перемещает личный состав с целью пополнения текущего некомплекта. В частности, начал подготовку к перемещению с временно оккупированной территории Луганщины подразделений 22-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии 44-го армейского корпуса ВС РФ.

В районе села Глубокое Харьковского района противник провел эвакуационные мероприятия, укрепляет оборону, осуществляет минирование на возможных направлениях продвижения Сил обороны, проводит разведку маршрутов выдвижения и готовится к штурмовым действиям.

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В районе села Сотницкий Казачок Золочевской громады на территории РФ враг усиливает посты боевой охраны, наращивает систему связи и управления, увеличивает применение разведывательных БпЛА.

Саранцев рассказал, что противник проводит внутренние ротации, наращивает военное присутствие в приграничных районах, пытается проводить диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы Сил обороны как с захваченных рубежей, так и с территории РФ, наращивает системы управления и связи на отдельных локациях и на собственной территории.

В свою очередь Силы обороны привлекают дополнительные подразделения и обеспечивают их боеприпасами и дронами.