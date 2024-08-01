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Новости Война
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Враг оккупировал Веселое на Донетчине, - DeepState

Ворог окупував Веселе на Донеччині, - DeepState

Российские захватчики оккупировали село Веселое Покровского района Донецкой области.

Об этом сообщают аналитики DeepState в четверг, 1 августа, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что населенный пункт Веселое расположен к востоку от Гродовки.

"Ситуация критическая и продолжает ухудшаться. Враг давит и продолжает достигать тактических успехов", - говорится в сообщении.

Ворог окупував Веселе на Донеччині, - DeepState

По словам аналитиков, в Донецкой области РФ активно использует управляемые авиационные бомбы. В частности, за последние дни существенно увеличилось количество КАБов, которые россияне сбрасывают на позиции Сил обороны.

Аналитики DeepState также рассказали, что враг традиционно применяет мотоциклетные подразделения для разведки второй линии обороны ВСУ.

Читайте также: Россияне захватили Тимофеевку в Донецкой области, - DeepState

Автор: 

оккупация (10112) Донецкая область (9498)


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Топ комментарии
+42
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01.08.2024 22:29
+36
Ну там дальше "потужні" оборонительные сооружения. За два с половиной года успели наверное настроить. Нли нет?
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01.08.2024 22:24
+35
Начальник штабу бригади Богдан Кротевич відповів на це питання -"дебільні командири, яких не так мало, починаючи з самого верху"
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01.08.2024 22:30
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну там дальше "потужні" оборонительные сооружения. За два с половиной года успели наверное настроить. Нли нет?
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01.08.2024 22:24 Ответить
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01.08.2024 22:29 Ответить
скільки ще пообіцяла здати до перемовин з ******?
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01.08.2024 23:04 Ответить
ЗЕІУДА🤢🤡: « після звільнення Залужного ситуація набагато покращилась»! Жри -те і на далі куміри ШАПІТОЛІЮ ПОСІБНИКІВ РАШИСТІВ ЗЕ&РИШОВОНЯЛИ= ФСБ ТЕРРОРИСТИ БАТЬКО ЕРМАКА ГЕБНЯВИЙ , рідни брат ПОДОЛЯКА Герой СВО🇷🇺, ГЕТЬМАНЦЕВ - права лапа Сівковича, ……… Сирьський - рідні в паРаші ( міг давно вивезти )
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02.08.2024 13:10 Ответить
В районе Очеретино что-то строили, противник их не заметил.
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01.08.2024 22:34 Ответить
треба було прапорцями позначити
що б зупинилися подивилися!
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01.08.2024 22:44 Ответить
Надо было не что-то строить, а бетонные крепости и не посреди поля.
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02.08.2024 00:10 Ответить
Или нет...
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01.08.2024 23:11 Ответить
Десь в Італії та Монако. Він зуб дає
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02.08.2024 10:00 Ответить
там де сирскій здав, Залужний би подумав щє,,,,
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02.08.2024 10:08 Ответить
Такі виступи кацапів бачимо на мапі регулярно.

Очевидно, щось заважає Українській армії вдарити у фланги.
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01.08.2024 22:24 Ответить
Начальник штабу бригади Богдан Кротевич відповів на це питання -"дебільні командири, яких не так мало, починаючи з самого верху"
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01.08.2024 22:30 Ответить
У безтолкових дрібних, контратаках імені дебіла сирського втрачені найбільш боєздатні та підготовлені підрозділи не виходить навіть зупинити противника бо немає укріплень.(Все розкрадено або побудовано на відкритій місцевості не придатній для оборони).
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01.08.2024 22:33 Ответить
Ще більше заважає купа непотрібних звітів кожен день. Солдати в ЗСУ шуткують, про УПА. Українська паперова армія
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02.08.2024 00:40 Ответить
Невміння заважає. Тих командирів, що вміють воювати, ставка звільняє. І ставлять на їх місце тих, хто вміє тільки писати звіти і казати так точно, а не воювати.
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02.08.2024 00:39 Ответить
Не весело - зовсім херово
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01.08.2024 22:24 Ответить
То на заході пишуть но проблем руське окуповує незначні села а тут виявляється що вони кожин божий день окуповують незначні села і пісець підкрався тіпа не замітно але ця тенденція відколи дермачело з зерьмаком назачили сирника п*дараса. Тепер остін висрав свое занепокоєння а коли ця х*йня більше ніж пів року повзла то сиділи тихо все ок. Да ***** оманьска з дерьмаком все вже порішали і здають донецьку область людожерам ну а люди далі мовлять какая разніца...ну що до какались малята?
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01.08.2024 22:28 Ответить
Дерьмак з сирським розводять лоха-бубочку наступом 14 бригад яких недоозброїв клятий Захід.це спецоперація фсб щоб примусити оманського вислюка піти на переговори.є ще фантастична версія яку озвучив Холодний яр нібито сцирський заманює кацапів як Кутузов під Київ щоб вдруге виписати ім звізди але це звісно повна дурня.є невелика надія що зелоха нарешті події на фронті викинуть з теплої ванни і він послухається хоча б Безуглої і дасть підсрачника сцирському ..
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01.08.2024 22:41 Ответить
Ну як тут можна не погодитись з Яром? Інакше я теж не можу це ніяк пояснити, ніж гра в піддавки.
з 1 травня за 3 місяці після окупації Очеретиного кацапи тупо, в лоб, без видумок, без неочікуваних ходів, тупо лізуть тупо по залізниці на прогрес і уже пройшли 12 км!
Якби прорив десь був на 12 км за 1-2 дні, ну хай за тиждень, це можна було б пояснити якимось нашим пройобом, але 12 км за 90 днів, по 100-300 м, кожного дня, тупо по одному чіткому напрямку (бліг, як пронєпоєзд)... Це ніяк логічно не піддається поясненню
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01.08.2024 23:16 Ответить
А от саме так - не можна погодитися з мусорським сєксотом Яром, бо, як слушно пише Ваш співрозмовник: то повна дурня. Кутузов нікого не "заманював", як й Сралін під Сралінгад: обидва ухвалили непрости рішення перегрупуватися на більш зручні позиції, перед ворогом, що переважає. Не треба враховувати начебто пізнішу перемогу Кутузова та Сраліна, там був договорняк, а не перемога. Чи буде він в нас, чи побігуть соссіяни знов від Києва, як втирає Яр? Він буде відповідати, якщо ні?
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01.08.2024 23:39 Ответить
Заманює, як Сралін під Сралінгад
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01.08.2024 23:32 Ответить
Хрінпіду треба викидати не з ''теплої ванни'', а з крісла президента яке він незаконно займає!
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02.08.2024 14:31 Ответить
Хто вам всім сказав, що рашисти зупиняться на межах Донецької області?? Вони зупиняться там, де їх зупинять. Якщо їх не зможуть зупиняти, вони підуть далі і далі, до Ужгорода...
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02.08.2024 00:30 Ответить
Ну що ж. З цим жити. З цим наступом і цим Найвеличнішим. Плять
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01.08.2024 22:28 Ответить
Стабільність.
Сирський-єрмак здають хасапам по селу в день.
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01.08.2024 22:28 Ответить
офіс простих і їхніх рішень - таки відробатує оман.
змінити всіх! - Генштаб, командирів бригад, батальнів, рот і взводів!
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01.08.2024 22:29 Ответить
А що б зробив старий генштаб проти кабів та ланцетів і переваги в артилерії 1 до 5... лисичанськ, ,бахмут чи соледар так само залишили при старому генштабі коли не було снарядів... контрнаступ провалився при старому генштабі
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01.08.2024 22:42 Ответить
це так і залишиться в наших питаннях і домислах,
а от шо зробив новий Генштаб на чолі з криворогатими пацанами?
вже всі бачять
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01.08.2024 22:48 Ответить
Совок був і при старому генштабі поцікавтесь у військових як на Херсон наступали і там ніхто не був покараний тому вся тактика вилізла боком при контрнаступі...

А щодо Сирського так ще два тижні назад всі тут обсирали Безуглу коли вона висловила відкрито те що відбувається а так ще б Содоль хто знає скільки б керував... а такі як він генерали ще є у військах і вони там сидять від початку 22 року та ніхто з тим нічого не робив...
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01.08.2024 23:00 Ответить
ви мабуть не зрозумiли думку, чи я не так висловився, тоді перепрошую...
а думка була така - змінює весь Генштаб під чяс війни тільки
повний ідіот з 5-6 дефективними менеджерами,
обізнаними в військовій справі як свиня в космонавтиці.
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01.08.2024 23:07 Ответить
Алоїзич, здається,теж там, у ІІІ-му Рейху, щось міняв... Не втік, але отруївся.
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01.08.2024 23:29 Ответить
Якраз Алоізич саме втік. Рештки, що знайшли - не його. В такої держави, як Германія, достатньо можливостей щоб добре сховати ту чи іншу людину, за потреби.
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01.08.2024 23:43 Ответить
Так рештки Боневтіка теж не під Гатне знайдуть!
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03.08.2024 01:53 Ответить
в аллозічя дурок було нескінченно - тварь паскудна щє та.
але шо він розумів - що дороги для армії, а не замість армії...
наше дурко навіть до цього допертися не може.
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01.08.2024 23:49 Ответить
Мова про зміни еффектних манагерів) Ручьки шаловливі були теж. Дороги? Таки й БТ-7 не для черноземів... Не встигли автобанами пробігтися.
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03.08.2024 01:57 Ответить
Щодо старого генштабу після проваленого контрнаступу судячи із західної пресси було велике невдоволення на заході особливо у амерів...

Вони перед контрнаступом категорично були не згідні з обраним напрямком тому що вважали його найбільш захищеним ешелонованою обороною.... і вони були праві... та тим що після початку наступу та перших провалів з ними ніхто з генштабу не комунікував щодо варіантів розвитку та нічого не хотіли міняти в тактиці
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02.08.2024 09:58 Ответить
віт603 подолякоскот якому наказали лизати дупу сирського і брехати на Залужного,
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02.08.2024 13:52 Ответить
Ботам з короткою памяттю навіть не шукав ту розширену статтю взяв першу яка попала в пошуку
https://www.washingtonpost.com/world/2023/12/04/ukraine-counteroffensive-stalled-russia-war-defenses/

На основі отриманої інформації видання зробило такі висновки:
70% військовослужбовців 47-ї бригади, яка вела контрнаступ і була оснащена новітнім західним озброєнням, вступили в бій, не маючи бойового досвіду.

Невдачі України на полі бою призвели до розбіжностей зі США щодо того, як найкраще прорвати глибоку російську оборону.Командувач американськими силами в Європі не міг зв'язатися з українським головнокомандувачем протягом декількох тижнів на початку кампанії на тлі напруженості через різне бачення рішень на полі бою.
Кожна сторона звинувачувала іншу в помилках і прорахунках.

Американські військові дійшли висновку, що Україна недопрацювала у базовій військовій тактиці, зокрема у використанні наземної розвідки для розуміння щільності мінних полів. Українські офіційні особи заявили, що американці, схоже, не розуміють, як бойові дрони та інші технології трансформували поле бою.

Загалом Україна повернула собі лише близько 200 квадратних миль (майже 518 кв км) території ціною тисяч загиблих і поранених та мільярдів доларів західної військової допомоги лише у 2023 році.
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02.08.2024 14:57 Ответить
Якщо глянути перші спроби 47-ї... Ні розвідки, ні підготовки... Ну і вміння такі задачі виконувати. Воїнів навчили - командування вирішило що расейське "авось да небось" виручить. ИМХО.
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03.08.2024 02:02 Ответить
І нагадаю що Купола зняли також тоді... за те що він почав говорити про погані управлінські рішення відкрито...
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01.08.2024 23:02 Ответить
а ты в курсе, что Залужный подписал приказ, в котором йшлось про 10 км (точно не помню сколько км в день) надо продвигаться, а вот солдаты говорили, что русня кроет со всех, что есть, и 10 км прошли за пол года,
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02.08.2024 15:29 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=MyhbTyBPDsU https://www.youtube.com/watch?v=MyhbTyBPDsU

14 км
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02.08.2024 16:16 Ответить
да это херня якась, я ничего толком не услышал. я бы послушал тех кто был наступал на Роботино да и вообщем на Запорожском напрямку.
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02.08.2024 16:38 Ответить
Ви значить не дивились відео ... саме його підрозіл першим зайшов в Роботино
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02.08.2024 17:29 Ответить
нет, залужный подписал еще до контрнаступа, это примерно было когда еще Херсон не освободили. точно не помню, но точно знаю, что было до контрнаступа на Запорожском напрямку.
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02.08.2024 16:47 Ответить
Один нюанс
Хто командував сухопуткою при старому генштабі?
Сухопутка це основа армії?
Чому звільнили всіх крім одного, командувача сухопутки.
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03.08.2024 00:17 Ответить
Молодці Зеля та Сирський. Накази свого господаря пуйла, виконують чітко та безприкословно.
Графік здачі Донецької області пуйлу йде за графіком, затвердженим в оманських договорняках між Єрмачком і представником пуйла.
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01.08.2024 22:30 Ответить
Звісно молодці,стратегічний тупік ім. Залужного перетворили на впевнений кацапський наступ ім.сцирського.
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01.08.2024 22:45 Ответить
выконувач обовьязків препізидента виконує домовленості...а раді цьому тільки 73% стадо баранів...нажаль
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01.08.2024 22:35 Ответить
якщо не з 128 так з 129 країнами підписано угоди за безпеку.
ну і де вона - безпека?
буба сам придумує ігри,
сам до них правила,
сам в них грається і як завжди потужно всіх перемогає у щоденному вечірньому відосі...
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01.08.2024 22:37 Ответить
вони кожен день по черзі висловлюють заклопотаність!
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01.08.2024 22:50 Ответить
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01.08.2024 22:38 Ответить
Поки живі ці українофоби на чолі з верховним українофобом Зелею, Україна приречена на поразку.
Це вже незаперечний факт.
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01.08.2024 22:42 Ответить
Ну що, слугориги, що ж ви наробили?
Що було хороше в цій армії - вбили.
Звільнили Залужного, де перемоги?
Тирчать єрмака лиш і вуха, і роги!!!
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01.08.2024 23:05 Ответить
щось положення все гірше і гірше
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01.08.2024 22:40 Ответить
Це ви так вважаєте, а ось їрмакака у захваті - ще трохи і можна буде до фсб-го батечка літати, аеродром вже відбудували?
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01.08.2024 22:46 Ответить
Накрийте окопів бетонних в шість поверхів по кордону області і відведіть туди людей. Інакше до самміту буде теж саме, тільки мінус 30т. Дебіли зелені і всі, хто за них голосив.
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01.08.2024 22:48 Ответить
Хиба що назнимають шість потужних відосиків...
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02.08.2024 00:26 Ответить
Мене непокоїть, що сьогодні - це ще не так погано, як буде завтра (не буквально).

0 фортифікацій
0 ідей як спинити ворога
Зате квіти садять у Покровськ, бо асфальт поклали раніше
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01.08.2024 22:51 Ответить
Здає потихеньку Володя країну,
Де були міста, залишає руїну.
Наріду він бреше, краде все, що може
А нас залишає із болем та горем...
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01.08.2024 22:56 Ответить
Треба зібрати до купи оте 33-75, що нам наголосували, і разом з опою розмістити як прокладку між бійцями і підорафами..., хоч якась користь...
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01.08.2024 23:02 Ответить
Там колія. Може кілька рейкових дронів запустити?
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01.08.2024 23:03 Ответить
Єрмак зі своєю зеленою, квартальною макакою таки добивається свого.
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01.08.2024 23:06 Ответить
А може той Сиров готує десь велику засідку...хто зна
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01.08.2024 23:07 Ответить
Враг оккупировал Веселое на Донетчине, - DeepState Источник:
=============
Хто би сумнівався. 14 бригад новостворених целий рік гарцують без західної зброї десь у тилу. (Хто їх бачив, бо мобілізації з весни 23 року не було). Атмосфера безпорадності. Все пропало. Електрики немає. Да кому потрібні ті окуповані теріторії? Ми своє зберегти не можемо. Паперові, не ратифіціровані урядами, гарантії безпеки, але на контрольовані теріторії. Немає іншого виходу. Референдум. Своя підконтрольна ОПі ЦВК, попередню розігнали. Зебобики, на вас вся надія! (Я нічого не забув?)
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01.08.2024 23:11 Ответить
ничему история не учит. часть уже в Европе, наверно не понравился зеля. другая часть тупо не не думает. гречка решает.
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02.08.2024 17:18 Ответить
Ну що нарід, навибирав?
Майбутнє у дітей покрав.
Де та велика Україна,
Та її мова солов'їна???
Де ті моря, поля та ріки
І шахт Донбсу яркі бліки?
Де Маріуполя заводи,
Азовські теплі морські води?
Де наші "Нептуни" і "Мрія"...?
Немає, є одна повія,
Що Україну обsирала,
Про кінець бідності "втирала".
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01.08.2024 23:17 Ответить
А де секта кордонів 1991 року? Перемовини треба було проводити перед контр наступом, анонсованим, з позиції сили. Сказано було ж,що час працює не на нашу користь, всіх ресурсів у рашки більше. Хто не вірив, ну дивіться,маєте вже по факту. Якщо була мова про вступ до НАТО в обмін на території, то це було дурістю,не скористатися. А то і НАТО не буде і територій. Давайте, налітайте, розказуйте мені про бурятів, мальчиків в трусиках, сибір і гулаги, давайте, телемарафєтчики.
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01.08.2024 23:37 Ответить
Ніхто такого не пропонував!!
Нато не буде воювати, воно задоволено тим що Рутенія стримує Орду на значній відстані.
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02.08.2024 01:22 Ответить
Ніхто не каже що НАТО буде деокуповувати захоплені території чи воювати, але НАТО має приняти Україну в альянс, навіть якщо без ТОТ. Інакше втратимо ще більше, не хочеться про таке думати, але це сурова реальність.
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02.08.2024 18:44 Ответить
Умови пєрєговоров відомі. Денаціфікація, дємілітарізація, нєйтральний статус.
Передумови для блискавичного сво 2.0 через рік.
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02.08.2024 13:04 Ответить
Це не умови переговорів, це хотєлки чемоданного серуна. А умови як раз обговорюються під час переговорів, а тут в залежності від сили,від становища на фронті, від ресурсів, від вимог партнерів і складуються майбутні умови.
А щоб не було сво через рік, потрібно той рік використати так, щоб потім навіть боялися кацапи про таке думати.
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02.08.2024 18:39 Ответить
Першорядна мета - послаблення ЗСУ і зняття санкцій для підсилення зс рф. Ці два пункти будуть принципові, без їх виконання росія, у поточних умовах напевно, не припинить вогонь навіть тимчасово.
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02.08.2024 19:12 Ответить
Друже, чому ти стверджуєш те,що невпевнений? А я думаю,умови будуть інші, це як торги, всі пункти обговорюються і за все йде торг. Тут треба розуміти одне, чим сильніша позиція ЗСУ, тим більше можна вимагати.
Ну а якщо про санкції, то вже мало в кого є віра в те,що вони працюють. Ракети нові збирають кацапи, мікросхеми зі США використовують, херня ті санкціїї. Послаблення ЗСУ ,кажеш, а зараз, коли війна йде, ЗСУ не послаблюється? Зараз більш важливе завдання не втратити боєздатність ЗСУ, зберегти армію сильну і адекватну до можливих загроз.
Всі ж розуміють ситуацію на фронті? Вже відкрито всі говорять про Содолів і мясні штурми, а плюс брак зброї... Думати треба.
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02.08.2024 21:02 Ответить
У русні ціль - знищити Україну. Всі шляхи, які будуть вести від цієї цілі, вона відкидатиме.
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03.08.2024 08:48 Ответить
"стабілізація" від зеленого підара пришвидшується: діпстейт щоранку "радував" нас її досягненнями, а від сьогодні вони ще й ввечері будуть !!
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01.08.2024 23:48 Ответить
І тепер стає не весело....
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02.08.2024 00:25 Ответить
тепер окупація не 1, а 2 сел в день. Як скоро вони знову будуть під Києвом?
зеленський, калькулятор в руки і рахуємо
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02.08.2024 00:46 Ответить
Якщо б не КАБи , вони б стерли всі війська об українську оборону, тобто крім Донбасу мало що б захопили....
А якщо б не зельц-2019 вони б не поперлись війною - тільки б хижо клацали через замінований Чонгар та ловили б #уяку
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02.08.2024 01:15 Ответить
если б бабушка была дедушкой...

маємо те, що маємо
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02.08.2024 01:17 Ответить
Так нажаль, на 3-му році війни рашисти нарешті здобули перевагу у повітрі з цими кабами.. І це нам може коштувати поразки... Не знаю поки що, який вихід. Петріотів і літаків в нас недостатньо.
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02.08.2024 11:54 Ответить
Потужний сирок скаже, що то іпсо а у ворога успіхи маленьки, намальована на папері "лінія ЗЕленгейма" всіх уже перемогла, залишилось додивлятись Марахвон і донатити притулі на 5ту квартиру!!!!
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02.08.2024 01:11 Ответить
Як це, окупували? Вони що, газет не читають? Вони, не знають, що F-16 прилетіли?
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02.08.2024 06:20 Ответить
Зате на Єдиному мараХвоні, нам у вуши ********, шо ми ще на один день наблизилися до перемоги.
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02.08.2024 08:59 Ответить
А ПВО нет у Украины уже? Какого хрена самолеты летают над территорией Украины?
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02.08.2024 10:31 Ответить
А на хіба нам генерал Сирський з його "совковою" командою? Здавати кацапам Україну, виконуючи волю "крота" Єрмака та імбіцила Зеленського? Зі скрипом, але оманські домовленості виконуються зеленими колаборантами. Низова ланка "зелених" зразу переходить до окупантів, а верхівка - розвалює країну зсередини. Стефанчук, Гетьманцев,Корнієнко та інша небрита наволоч...
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02.08.2024 11:19 Ответить
Совковий Кірзовий чобіт Сирський знищує українську армію
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02.08.2024 12:44 Ответить
вся история Украины бандура і горілка. просто **********. тупое стадо уже не преучишь и не уинимашает.
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02.08.2024 17:20 Ответить
При чому тут Сирський. Якщо влада провалила мобілізацію. Вона навіть премії не ввела співрозмірні з російськими, хоча загроза цього вимагає. Немає грошей? Тотальне скорочення цивільних чиновників, обрізання зарплат до 15 тисяч грн. Ті ж ЗВР, друкарський верстат. Ворог включив грошовий ресурс, а наша влада спочатку думала що виїде на добровольцях - а тепер на дурнях. Так не буває. Гроші завжди були доповненням мотивації.
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02.08.2024 19:31 Ответить
Натовская стратегия безупречна, это вам не совковый колхоз.
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02.08.2024 18:49 Ответить
 
 