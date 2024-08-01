Враг оккупировал Веселое на Донетчине, - DeepState

Российские захватчики оккупировали село Веселое Покровского района Донецкой области.

Об этом сообщают аналитики DeepState в четверг, 1 августа, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что населенный пункт Веселое расположен к востоку от Гродовки.

"Ситуация критическая и продолжает ухудшаться. Враг давит и продолжает достигать тактических успехов", - говорится в сообщении.

По словам аналитиков, в Донецкой области РФ активно использует управляемые авиационные бомбы. В частности, за последние дни существенно увеличилось количество КАБов, которые россияне сбрасывают на позиции Сил обороны.

Аналитики DeepState также рассказали, что враг традиционно применяет мотоциклетные подразделения для разведки второй линии обороны ВСУ.

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