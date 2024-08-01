Враг оккупировал Веселое на Донетчине, - DeepState
Российские захватчики оккупировали село Веселое Покровского района Донецкой области.
Об этом сообщают аналитики DeepState в четверг, 1 августа, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что населенный пункт Веселое расположен к востоку от Гродовки.
"Ситуация критическая и продолжает ухудшаться. Враг давит и продолжает достигать тактических успехов", - говорится в сообщении.
По словам аналитиков, в Донецкой области РФ активно использует управляемые авиационные бомбы. В частности, за последние дни существенно увеличилось количество КАБов, которые россияне сбрасывают на позиции Сил обороны.
Аналитики DeepState также рассказали, что враг традиционно применяет мотоциклетные подразделения для разведки второй линии обороны ВСУ.
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що б зупинилися подивилися!
Очевидно, щось заважає Українській армії вдарити у фланги.
з 1 травня за 3 місяці після окупації Очеретиного кацапи тупо, в лоб, без видумок, без неочікуваних ходів, тупо лізуть тупо по залізниці на прогрес і уже пройшли 12 км!
Якби прорив десь був на 12 км за 1-2 дні, ну хай за тиждень, це можна було б пояснити якимось нашим пройобом, але 12 км за 90 днів, по 100-300 м, кожного дня, тупо по одному чіткому напрямку (бліг, як пронєпоєзд)... Це ніяк логічно не піддається поясненню
Сирський-єрмак здають хасапам по селу в день.
змінити всіх! - Генштаб, командирів бригад, батальнів, рот і взводів!
а от шо зробив новий Генштаб на чолі з криворогатими пацанами?
вже всі бачять
А щодо Сирського так ще два тижні назад всі тут обсирали Безуглу коли вона висловила відкрито те що відбувається а так ще б Содоль хто знає скільки б керував... а такі як він генерали ще є у військах і вони там сидять від початку 22 року та ніхто з тим нічого не робив...
а думка була така - змінює весь Генштаб під чяс війни тільки
повний ідіот з 5-6 дефективними менеджерами,
обізнаними в військовій справі як свиня в космонавтиці.
але шо він розумів - що дороги для армії, а не замість армії...
наше дурко навіть до цього допертися не може.
Вони перед контрнаступом категорично були не згідні з обраним напрямком тому що вважали його найбільш захищеним ешелонованою обороною.... і вони були праві... та тим що після початку наступу та перших провалів з ними ніхто з генштабу не комунікував щодо варіантів розвитку та нічого не хотіли міняти в тактиці
https://www.washingtonpost.com/world/2023/12/04/ukraine-counteroffensive-stalled-russia-war-defenses/
На основі отриманої інформації видання зробило такі висновки:
70% військовослужбовців 47-ї бригади, яка вела контрнаступ і була оснащена новітнім західним озброєнням, вступили в бій, не маючи бойового досвіду.
Невдачі України на полі бою призвели до розбіжностей зі США щодо того, як найкраще прорвати глибоку російську оборону.Командувач американськими силами в Європі не міг зв'язатися з українським головнокомандувачем протягом декількох тижнів на початку кампанії на тлі напруженості через різне бачення рішень на полі бою.
Кожна сторона звинувачувала іншу в помилках і прорахунках.
Американські військові дійшли висновку, що Україна недопрацювала у базовій військовій тактиці, зокрема у використанні наземної розвідки для розуміння щільності мінних полів. Українські офіційні особи заявили, що американці, схоже, не розуміють, як бойові дрони та інші технології трансформували поле бою.
Загалом Україна повернула собі лише близько 200 квадратних миль (майже 518 кв км) території ціною тисяч загиблих і поранених та мільярдів доларів західної військової допомоги лише у 2023 році.
14 км
Хто командував сухопуткою при старому генштабі?
Сухопутка це основа армії?
Чому звільнили всіх крім одного, командувача сухопутки.
Графік здачі Донецької області пуйлу йде за графіком, затвердженим в оманських договорняках між Єрмачком і представником пуйла.
ну і де вона - безпека?
буба сам придумує ігри,
сам до них правила,
сам в них грається і як завжди потужно всіх перемогає у щоденному вечірньому відосі...
Це вже незаперечний факт.
Що було хороше в цій армії - вбили.
Звільнили Залужного, де перемоги?
Тирчать єрмака лиш і вуха, і роги!!!
0 фортифікацій
0 ідей як спинити ворога
Зате квіти садять у Покровськ, бо асфальт поклали раніше
Де були міста, залишає руїну.
Наріду він бреше, краде все, що може
А нас залишає із болем та горем...
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Хто би сумнівався. 14 бригад новостворених целий рік гарцують без західної зброї десь у тилу. (Хто їх бачив, бо мобілізації з весни 23 року не було). Атмосфера безпорадності. Все пропало. Електрики немає. Да кому потрібні ті окуповані теріторії? Ми своє зберегти не можемо. Паперові, не ратифіціровані урядами, гарантії безпеки, але на контрольовані теріторії. Немає іншого виходу. Референдум. Своя підконтрольна ОПі ЦВК, попередню розігнали. Зебобики, на вас вся надія! (Я нічого не забув?)
Майбутнє у дітей покрав.
Де та велика Україна,
Та її мова солов'їна???
Де ті моря, поля та ріки
І шахт Донбсу яркі бліки?
Де Маріуполя заводи,
Азовські теплі морські води?
Де наші "Нептуни" і "Мрія"...?
Немає, є одна повія,
Що Україну обsирала,
Про кінець бідності "втирала".
Нато не буде воювати, воно задоволено тим що Рутенія стримує Орду на значній відстані.
Передумови для блискавичного сво 2.0 через рік.
А щоб не було сво через рік, потрібно той рік використати так, щоб потім навіть боялися кацапи про таке думати.
Ну а якщо про санкції, то вже мало в кого є віра в те,що вони працюють. Ракети нові збирають кацапи, мікросхеми зі США використовують, херня ті санкціїї. Послаблення ЗСУ ,кажеш, а зараз, коли війна йде, ЗСУ не послаблюється? Зараз більш важливе завдання не втратити боєздатність ЗСУ, зберегти армію сильну і адекватну до можливих загроз.
Всі ж розуміють ситуацію на фронті? Вже відкрито всі говорять про Содолів і мясні штурми, а плюс брак зброї... Думати треба.
зеленський, калькулятор в руки і рахуємо
А якщо б не зельц-2019 вони б не поперлись війною - тільки б хижо клацали через замінований Чонгар та ловили б #уяку
маємо те, що маємо