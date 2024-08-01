С начала суток на фронте произошло 98 боевых столкновений, - Генштаб

Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощения их боевого потенциала. С начала суток произошло 98 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Противник нанес 2 ракетных (2 ракеты), 59 авиационных ударов (в частности, задействовал 54 КАБ) и 623 удара дронами-камикадзе, совершил 3412 обстрелов позиций наших войск.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении российские террористы трижды безуспешно штурмовали позиции украинских подразделений в районах Тихого и Волчанска. Возле последнего продолжается еще один бой.

Шесть раз враг атаковал наши укрепления на Купянском направлении. В настоящее время все эти боестолкновения в районах Андреевки, Стельмаховки и Песчаного завершились.

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Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении за день российские войска четыре раза штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Торское и Макеевка.

На Северском направлении наши войска остановили девять попыток противника улучшить тактическое положение вблизи Верхнекаменского, Спорного, Иванодарьевки и Выемки. Оккупанты понесли потери. Еще один бой, в районе Выемки, продолжается.

На Краматорском направлении завершились неудачей пять попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Ивановского и Андреевки.

На Торецком направлении оккупанты за сегодня 16 раз штурмовали в районах Железного, Северного, Торецка и Нью-Йорка. Активно действовала вражеская бомбардировочная авиация. Продолжаются боевые действия в четырех локациях - враг давит, пытаясь продвинуться в районах Нью-Йорка и Северного.

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Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня, в целом, совершил 43 штурмовых и наступательных действия. Самая большая активность российских оккупантов сохраняется в районах Новоалександровки, Прогресса и Желанного. Шесть боестолкновений на направлении еще продолжаются. По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 92 и ранили 135 оккупантов. Уничтожено два автомобиля и пушка Д-30. Также обезврежены четыре вражеских авто, САУ 2С1 "Гвоздика" и РСЗО БМ-21 "Град" захватчиков.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается четыре боевых столкновения. Террористы безуспешно пытались продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Парасковиевка и Константиновка.

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Обстановка на Юге

На Времевском направлении поражением врага завершился бой возле Водяного.

Противник активизировался на Ореховском направлении, где за день совершил две атаки недалеко от населенных пунктов Работино и Малая Токмачка. Успеха не имел.

На Приднепровском направлении вражеский штурм на левобережье Днепра потерпел неудачу.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Сегодня отметим украинских воинов из 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго, которые стойко сдерживают нашествие превосходящих сил противника на восточном фронте.

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