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ПВО уничтожила 11 беспилотников разного типа, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

На южном и восточном направлениях уничтожено 11 БПЛА различных типов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

"За минувшие и текущие сутки на южном и восточном направлениях противовоздушной обороной сбито 11 БПЛА различных типов", - говорится в сообщении.

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інфографіка
інфографіка

Автор: 

ПВО (2705) Воздушные силы (2245)


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