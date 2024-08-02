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Полиция разоблачила 68 человек, причастных к поджогам техники военнослужащих и волонтеров

підпал

Национальная полиция совместно с СБУ раскрыли 59 фактов поджогов автомобилей военнослужащих и разоблачили 68 человек в совершении этих преступлений.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом в эфире телемарафона сообщил начальник уголовного розыска Национальной полиции Вадим Дзюбинский.

"Больше всего поджогов авто зафиксировано в Киеве, Одессе, Днепре и Харькове. Поджоги совершают лица разной возрастной категории, лишь часть из них являются несовершеннолетними. Всех их объединяет желание заработать быстрые и легкие деньги", - отметил он.

Правоохранитель добавил, что автомобили были подожжены по заказу представителей спецслужб РФ.

"Обычно людей вербуют, когда они ищут работу в интернете, в частности - через телеграм-каналы наталкиваются на объявления о работе. Далее с ними связываются анонимные администраторы и предлагают за денежное вознаграждение осуществить поджог автомобилей", - рассказал Дзюбинский.

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И напомнил. что поджог авто военнослужащих квалифицируется как причинение вреда обороноспособности государства - ст.113 (диверсия) и ст. 114 (препятствование действиям ВСУ) УК. В случае наступления особо тяжких последствий это квалифицируется как терроризм.

За поджоги авто предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы от трех лет до пожизненного заключения.

Напомним, в Днепропетровской области правоохранители задержали двух несовершеннолетних, которые подожгли автомобили военного и волонтера.

Автор: 

авто (4199) поджог (1065) Нацполиция (16425)


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Топ комментарии
+14
це не неадеквати...це вороги тому і поводитися з ними потрібно відповідно....
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02.08.2024 10:20
+12
Злапали 68 зкурвлених пі@арів - добре, а не злапали скільки?!
ДЗНД СБУ - нема чого в носі колупатися та в саунах за журналістками цінькувати - вперед максимальне відпрацювання баранограмів та вирахування і попередження вербувань, а не тіко за фактом - ми спіймали (після підпалу)
Із пі@арами-паліями - максимально жорстко - ст.111 КК України (державна зрада), жорсткий прийом, арешт без альтернативи (з 14 р. - СІЗО, з 11 р. - спецприймальник), 15 років позбавлення/довічне, повна конфіскація
Яке нахрін перешкоджання ЗСУ, за яке дають умовно та домашній арешт?!
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02.08.2024 10:28
+10
Вообще то с такими ублюдками надо решать быстро. Поймали, за 2 дня допросили, выявили сообщников и максимум через неделю суд и на 10 лет строгого . Как раз почти все молодые можно на тяжёлых работах задействовать. Перевоспитывать от лёгких денег. А то сейчас начнут месяцами проводить следственные эксперементы, подключать адвокатов, через месяц выпустят на подписку , а через год закро.т дело.
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02.08.2024 10:31
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*****! - кількість неадекватів зашкалює
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02.08.2024 10:17 Ответить
це не неадеквати...це вороги тому і поводитися з ними потрібно відповідно....
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02.08.2024 10:20 Ответить
Це ти спитаи в тих медиків - яким бусік спалили - багато це - чи мало
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02.08.2024 10:25 Ответить
Вообще то этим должна СБУ заниматься и контрразведка.
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02.08.2024 10:27 Ответить
Злапали 68 зкурвлених пі@арів - добре, а не злапали скільки?!
ДЗНД СБУ - нема чого в носі колупатися та в саунах за журналістками цінькувати - вперед максимальне відпрацювання баранограмів та вирахування і попередження вербувань, а не тіко за фактом - ми спіймали (після підпалу)
Із пі@арами-паліями - максимально жорстко - ст.111 КК України (державна зрада), жорсткий прийом, арешт без альтернативи (з 14 р. - СІЗО, з 11 р. - спецприймальник), 15 років позбавлення/довічне, повна конфіскація
Яке нахрін перешкоджання ЗСУ, за яке дають умовно та домашній арешт?!
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02.08.2024 10:28 Ответить
Виселити родини на вулицю, без права трудовстроїтись, конфіскант - розпродати - на виручені гроші купувати нову техніку для ЗСУ і показувати це винуватцям та їх родинам - може родини почнуть самі вбивати своїх дебілів. По іншому - ніяк.
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02.08.2024 12:12 Ответить
Вообще то с такими ублюдками надо решать быстро. Поймали, за 2 дня допросили, выявили сообщников и максимум через неделю суд и на 10 лет строгого . Как раз почти все молодые можно на тяжёлых работах задействовать. Перевоспитывать от лёгких денег. А то сейчас начнут месяцами проводить следственные эксперементы, подключать адвокатов, через месяц выпустят на подписку , а через год закро.т дело.
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02.08.2024 10:31 Ответить
Ворог відчув свою безкарність ,на жаль безпорадність влади тільки сприяє цій злочинності ,замість того що б підвищувати національно патріотичне вихованя ,влада все робить навпаки.
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02.08.2024 10:48 Ответить
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02.08.2024 10:49 Ответить
А внесення змін до законодавства щодо ПОСИЛЕННЯ покарання за подібні злочини проти України та її національних інтересів, привладні з ВРУ КМУ ОПУ, упродовж останніх 3 років, всіляко саботують/блокують/ігнорують!!! Вочевидь, привладні, спонукають до відповідних та простих дій реагування, на подібне, Українців на місцях!! Цим самим, вони виключають прошарок заробітчан від прокурорських+адвокатських+суддівських, та отої обслуги, із закладів утримання злочинців, від малюські!!!
Усе це замінюється, трьома метрами вірьовки!
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02.08.2024 11:12 Ответить
Треба було не просирати ДФТГ, а використовувати як шеріфів ,поліціянтів можна було тоді на фронт,ось тільки вони цього не дуже хочуть.Якби хто порівняв рівень злочинності 22-23 до серпня,коли перестали патрулі допомогати,з 24 роком та з 21 там все стає зрозуміло.
Хто пам'ятає скочем до стовпа примотаних мародерів,той зрозуміє про що мова.
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02.08.2024 11:13 Ответить
Без широкого розголусу, кількість підпалів тільки збільшиться.
Треба показувати фото і адреси виродків
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02.08.2024 11:22 Ответить
Знаєте що саме головне в цій новині ? Це те, що жоден палій не постраждав !!! Жодному навіть ребра не переламали !!!!!!! Боріться, поборете... Ага...
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02.08.2024 15:48 Ответить
 
 