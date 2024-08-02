Полиция разоблачила 68 человек, причастных к поджогам техники военнослужащих и волонтеров

Национальная полиция совместно с СБУ раскрыли 59 фактов поджогов автомобилей военнослужащих и разоблачили 68 человек в совершении этих преступлений.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом в эфире телемарафона сообщил начальник уголовного розыска Национальной полиции Вадим Дзюбинский.

"Больше всего поджогов авто зафиксировано в Киеве, Одессе, Днепре и Харькове. Поджоги совершают лица разной возрастной категории, лишь часть из них являются несовершеннолетними. Всех их объединяет желание заработать быстрые и легкие деньги", - отметил он.

Правоохранитель добавил, что автомобили были подожжены по заказу представителей спецслужб РФ.

"Обычно людей вербуют, когда они ищут работу в интернете, в частности - через телеграм-каналы наталкиваются на объявления о работе. Далее с ними связываются анонимные администраторы и предлагают за денежное вознаграждение осуществить поджог автомобилей", - рассказал Дзюбинский.

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И напомнил. что поджог авто военнослужащих квалифицируется как причинение вреда обороноспособности государства - ст.113 (диверсия) и ст. 114 (препятствование действиям ВСУ) УК. В случае наступления особо тяжких последствий это квалифицируется как терроризм.

За поджоги авто предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы от трех лет до пожизненного заключения.

Напомним, в Днепропетровской области правоохранители задержали двух несовершеннолетних, которые подожгли автомобили военного и волонтера.