Полиция разоблачила 68 человек, причастных к поджогам техники военнослужащих и волонтеров
Национальная полиция совместно с СБУ раскрыли 59 фактов поджогов автомобилей военнослужащих и разоблачили 68 человек в совершении этих преступлений.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом в эфире телемарафона сообщил начальник уголовного розыска Национальной полиции Вадим Дзюбинский.
"Больше всего поджогов авто зафиксировано в Киеве, Одессе, Днепре и Харькове. Поджоги совершают лица разной возрастной категории, лишь часть из них являются несовершеннолетними. Всех их объединяет желание заработать быстрые и легкие деньги", - отметил он.
Правоохранитель добавил, что автомобили были подожжены по заказу представителей спецслужб РФ.
"Обычно людей вербуют, когда они ищут работу в интернете, в частности - через телеграм-каналы наталкиваются на объявления о работе. Далее с ними связываются анонимные администраторы и предлагают за денежное вознаграждение осуществить поджог автомобилей", - рассказал Дзюбинский.
И напомнил. что поджог авто военнослужащих квалифицируется как причинение вреда обороноспособности государства - ст.113 (диверсия) и ст. 114 (препятствование действиям ВСУ) УК. В случае наступления особо тяжких последствий это квалифицируется как терроризм.
За поджоги авто предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы от трех лет до пожизненного заключения.
Напомним, в Днепропетровской области правоохранители задержали двух несовершеннолетних, которые подожгли автомобили военного и волонтера.
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ДЗНД СБУ - нема чого в носі колупатися та в саунах за журналістками цінькувати - вперед максимальне відпрацювання баранограмів та вирахування і попередження вербувань, а не тіко за фактом - ми спіймали (після підпалу)
Із пі@арами-паліями - максимально жорстко - ст.111 КК України (державна зрада), жорсткий прийом, арешт без альтернативи (з 14 р. - СІЗО, з 11 р. - спецприймальник), 15 років позбавлення/довічне, повна конфіскація
Яке нахрін перешкоджання ЗСУ, за яке дають умовно та домашній арешт?!
Усе це замінюється, трьома метрами вірьовки!
Хто пам'ятає скочем до стовпа примотаних мародерів,той зрозуміє про що мова.
Треба показувати фото і адреси виродків