Рашисты атаковали дроном автобус со строителями на Харьковщине, пострадали 6 человек

Войска РФ ударили дроном по автобусу со строителями на Харьковщине.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Около 9 утра оккупанты атаковали дроном автобус с людьми в Дергачевской громаде.

В результате удара пострадали 6 гражданских, 5 человек в среднем состоянии, один человек - в тяжелом.

"Все пострадавшие - работники-строители. На месте работают правоохранители и экстренные службы", - отметил глава ОГА.

Читайте: В операционной зоне ОТГ "Харьков" обстановка на поле боя имеет признаки обострения, - спикер Саранцев