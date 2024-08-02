РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4928 посетителей онлайн
Новости Война
1 098 0

Рашисты атаковали дроном автобус со строителями на Харьковщине, пострадали 6 человек

Росіяни атакували автобус із будівельниками на Харківщині

Войска РФ ударили дроном по автобусу со строителями на Харьковщине.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Около 9 утра оккупанты атаковали дроном автобус с людьми в Дергачевской громаде.

В результате удара пострадали 6 гражданских, 5 человек в среднем состоянии, один человек - в тяжелом.

"Все пострадавшие - работники-строители. На месте работают правоохранители и экстренные службы", - отметил глава ОГА.

Читайте: В операционной зоне ОТГ "Харьков" обстановка на поле боя имеет признаки обострения, - спикер Саранцев

Автор: 

обстрел (26872) Харьковщина (5577)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 