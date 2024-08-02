Рашисты атаковали дроном автобус со строителями на Харьковщине, пострадали 6 человек
Войска РФ ударили дроном по автобусу со строителями на Харьковщине.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Около 9 утра оккупанты атаковали дроном автобус с людьми в Дергачевской громаде.
В результате удара пострадали 6 гражданских, 5 человек в среднем состоянии, один человек - в тяжелом.
"Все пострадавшие - работники-строители. На месте работают правоохранители и экстренные службы", - отметил глава ОГА.
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