Россияне открыли в оккупированном Мариуполе железнодорожный вокзал: уникальная мозаика уничтожена во время демонтажа. ФОТО

Во временно захваченном Мариуполе российские захватчики открыли железнодорожный вокзал. Уникальное мозаичное панно "Металлурги" с вокзала, которое экспонировалось в 2019 году на штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, российские захватчики уничтожили во время демонтажа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

"Оккупанты открыли железнодорожный вокзал в Мариуполе. Уникальное мозаичное панно уничтожили во время демонтажа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что весной 2022 года российские военные более чем на 80% уничтожили здание вокзала, а в 2023 году разрушили его.

"Во время демонтажных работ россияне разрушили мозаичное панно "Металлурги", созданное в 1974 году известными монументалистами Валентином Константиновым и Лелем Кузьминковым", - рассказали в горсовете.

Мозаика "Металлурги", которая более 40 лет украшала зал отдыха железнодорожного вокзала города и экспонировалась в июне 2019 года в Нью-Йорке, теперь уничтожена навсегда.

В горсовете написали, что захватчики не сообщают, куда мариупольцы смогут ездить с вокзала, и предположили, что железнодорожный вокзал террористы могут использовать для перевозки военной техники и снаряжения.

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