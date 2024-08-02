Россияне открыли в оккупированном Мариуполе железнодорожный вокзал: уникальная мозаика уничтожена во время демонтажа. ФОТО
Во временно захваченном Мариуполе российские захватчики открыли железнодорожный вокзал. Уникальное мозаичное панно "Металлурги" с вокзала, которое экспонировалось в 2019 году на штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, российские захватчики уничтожили во время демонтажа.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Мариупольском городском совете.
"Оккупанты открыли железнодорожный вокзал в Мариуполе. Уникальное мозаичное панно уничтожили во время демонтажа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что весной 2022 года российские военные более чем на 80% уничтожили здание вокзала, а в 2023 году разрушили его.
"Во время демонтажных работ россияне разрушили мозаичное панно "Металлурги", созданное в 1974 году известными монументалистами Валентином Константиновым и Лелем Кузьминковым", - рассказали в горсовете.
Мозаика "Металлурги", которая более 40 лет украшала зал отдыха железнодорожного вокзала города и экспонировалась в июне 2019 года в Нью-Йорке, теперь уничтожена навсегда.
В горсовете написали, что захватчики не сообщают, куда мариупольцы смогут ездить с вокзала, и предположили, что железнодорожный вокзал террористы могут использовать для перевозки военной техники и снаряжения.
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Правда він набагато гірший чим до окупації і не вистачає ТРИЗУБА.
Якось мало "громів", "сапсанів" , "оплотів" ....
"Новиє ліца" не поспішають
"пачєму ані стрєляют - вєдь дагаварілісь что Маріупаль наш"
так шо все згідно з домовленостями. І Кримський міст стояв і стояти буде.
Саміт миру і браття навєк.
Герасимов сиволапой пехоте сообщил что Мариуполь заранее их?
3 роки йде окупація, зомбування, заселення масово орками і етнічна чистка, а в криму-бомбасі вже 10 років.
Та хіба те все жалюгідне чимось подібне до Потужних відосиків. Асиметрична Потужна відповідь на всі загрози ))
забороняє знищувати залізницю на окупованих територіях.
нічого не можуть зробити, ні малюк, ні буданов.
от тільки в малі і сирії можуть, а в україні не можуть.
чи, може, то вже не наші території, як і було домолено в омані?
залишилось, тільки, затвердити у листопаді на саміті миру?
кацапи пролізли повномасштабно, при байдені.
роволюціі мацкальськой
Їм треба російською та китайською