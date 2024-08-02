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Россияне открыли в оккупированном Мариуполе железнодорожный вокзал: уникальная мозаика уничтожена во время демонтажа. ФОТО

Во временно захваченном Мариуполе российские захватчики открыли железнодорожный вокзал. Уникальное мозаичное панно "Металлурги" с вокзала, которое экспонировалось в 2019 году на штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, российские захватчики уничтожили во время демонтажа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

"Оккупанты открыли железнодорожный вокзал в Мариуполе. Уникальное мозаичное панно уничтожили во время демонтажа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что весной 2022 года российские военные более чем на 80% уничтожили здание вокзала, а в 2023 году разрушили его.

"Во время демонтажных работ россияне разрушили мозаичное панно "Металлурги", созданное в 1974 году известными монументалистами Валентином Константиновым и Лелем Кузьминковым", - рассказали в горсовете.

Мозаика "Металлурги", которая более 40 лет украшала зал отдыха железнодорожного вокзала города и экспонировалась в июне 2019 года в Нью-Йорке, теперь уничтожена навсегда.

В горсовете написали, что захватчики не сообщают, куда мариупольцы смогут ездить с вокзала, и предположили, что железнодорожный вокзал террористы могут использовать для перевозки военной техники и снаряжения.

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Залізничний вокзал у Маріуполі
Залізничний вокзал у Маріуполі
Залізничний вокзал у Маріуполі
Залізничний вокзал у Маріуполі

Автор: 

Мариуполь (5705) оккупация (10112)


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Топ комментарии
+14
Чому окупанти спокійно будують ЖД з маріуполя до криму? Йдуть роботи повним ходом, працює техніка. Хоча все в досяжності української арти та ракет??? Чому з Порту Маріуполя вивозять українське зерно, метал, руду ??? Десь уже всьо парєшалі зелені ******?
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02.08.2024 11:56
+13
Почему мы позволяем рашистам спокойно осваивать нашу землю и наши города? Зачем мы даем рашистам иллюзию что все то что они захватили ето уже ихнее?
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02.08.2024 11:51
+8
один з зелених покидьків типу арахамії розповідав, що сухогруз це дуже маневрена ціль для ракет. так в порту вони пришвартовані до причалів коли йде погрузка! т.є. вони ще й думають, що всі українці дебіли.
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02.08.2024 12:16
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там пів маріуполя знищено було.
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02.08.2024 11:50 Ответить
А хто не дозволяє бомбанути по ньому??
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02.08.2024 11:50 Ответить
Для чого? Україна повернеться в Маріуполь - вокзал стане в нагоді.
Правда він набагато гірший чим до окупації і не вистачає ТРИЗУБА.
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02.08.2024 12:50 Ответить
Не верю!
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02.08.2024 16:09 Ответить
Назви хоч одну причину.
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02.08.2024 22:30 Ответить
ось..а ви кажете
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02.08.2024 11:50 Ответить
Почему мы позволяем рашистам спокойно осваивать нашу землю и наши города? Зачем мы даем рашистам иллюзию что все то что они захватили ето уже ихнее?
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02.08.2024 11:51 Ответить
Потому что это иллюзия. И на душевные радости и переживания кацапов как-то пох.
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02.08.2024 11:56 Ответить
Такие же илллюзии были и у гитлеровских войск.... а потом пришлось глотать ционистый калий и болтаться на виселице.
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02.08.2024 12:05 Ответить
"Ционистого" калия не существует.
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02.08.2024 14:55 Ответить
Дивний вапрос! Звільняти Південь в планах нема
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02.08.2024 12:05 Ответить
Саме так,у кремлівському сценарії зеленого лялькового балагана звільнення нема!!Все має бути згідно з Оманським договірняком !!))
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02.08.2024 12:34 Ответить
Бо вони дуже повільно утилізовуються .
Якось мало "громів", "сапсанів" , "оплотів" ....
"Новиє ліца" не поспішають
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02.08.2024 12:07 Ответить
так ведь главное "тымчасово" везде приписывать, ты шо не знал? И всё буит ок
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02.08.2024 12:22 Ответить
Колись побачив вижимку, як кацапський ze-блогер ненароком обмовився типу -

"пачєму ані стрєляют - вєдь дагаварілісь что Маріупаль наш"

так шо все згідно з домовленостями. І Кримський міст стояв і стояти буде.
Саміт миру і браття навєк.
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02.08.2024 12:31 Ответить
Обычно чем дальше человек находится от лиц принимающих решения, тем большей информацией он обладает. В Омане договаривались Зеленский Z блогер и Патрушев.
Герасимов сиволапой пехоте сообщил что Мариуполь заранее их?
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02.08.2024 18:04 Ответить
все по сценарію крима/бомбаса. промиють мізки і вуаля ! а вже між іншим майже
3 роки йде окупація, зомбування, заселення масово орками і етнічна чистка, а в криму-бомбасі вже 10 років.
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02.08.2024 12:45 Ответить
что конкретно предлагаешь?
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02.08.2024 12:56 Ответить
Странно писать "выход" снаружи.
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02.08.2024 11:52 Ответить
Ця залізниця,новозбудована,має бути знищина!! Крим та Південь України окуповані і мают бути заблоковані !!))
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02.08.2024 11:52 Ответить
навіщо? легше просто таблички поміняти
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02.08.2024 11:53 Ответить
Саме рейки знищувати! Це логістика ворогу, яку було подаровано Омансько-Чонгарськими менеджерами
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02.08.2024 12:08 Ответить
І мости,там здається є два немаленьки мости !!))
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02.08.2024 12:36 Ответить
З того вокзалу кацапи хіба що в пекло поїдуть.
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02.08.2024 11:54 Ответить
це роблять ЖД гілку з Криму в Донецьк..логістика ..тому і хочуть захопити Вугледар,бо це найближча точка до колії....а побудували нову ,ще ЖД гілку від Кутейникове і до Келерівка..мапа Діпстейт показує
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02.08.2024 12:02 Ответить
От же ж зрадофіл 😁, марахвон мабуть не дивитесь)))
Та хіба те все жалюгідне чимось подібне до Потужних відосиків. Асиметрична Потужна відповідь на всі загрози ))
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02.08.2024 12:10 Ответить
марахфон не дивлюсь..немаю тєлєвізєра...відвіз ТВ в село для кота і собаки
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02.08.2024 12:47 Ответить
Так і на Тітаніку, була і музичка, і шампанське, а воно, он, як неловко усе закінчилося, з музикою… Так і з рашистами, з музичкою …
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02.08.2024 11:54 Ответить
Чому окупанти спокійно будують ЖД з маріуполя до криму? Йдуть роботи повним ходом, працює техніка. Хоча все в досяжності української арти та ракет??? Чому з Порту Маріуполя вивозять українське зерно, метал, руду ??? Десь уже всьо парєшалі зелені ******?
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02.08.2024 11:56 Ответить
Так. Новиє ліца працюють.
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02.08.2024 12:11 Ответить
один з зелених покидьків типу арахамії розповідав, що сухогруз це дуже маневрена ціль для ракет. так в порту вони пришвартовані до причалів коли йде погрузка! т.є. вони ще й думають, що всі українці дебіли.
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02.08.2024 12:16 Ответить
от, байден, гімно!
забороняє знищувати залізницю на окупованих територіях.
нічого не можуть зробити, ні малюк, ні буданов.
от тільки в малі і сирії можуть, а в україні не можуть.
чи, може, то вже не наші території, як і було домолено в омані?
залишилось, тільки, затвердити у листопаді на саміті миру?
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02.08.2024 12:02 Ответить
кацапи, анексировали крим та полізли на донбас при обамі.
кацапи пролізли повномасштабно, при байдені.
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02.08.2024 14:04 Ответить
замість статуй будуть урни
роволюціі мацкальськой
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02.08.2024 12:03 Ответить
Зеленське, а ну пробіжися ще раз через фонтани Маріуполя, на біс.. клоун дермово-оманський..
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02.08.2024 12:20 Ответить
Значить гілку з Кутейниково до Маловодного запустили....
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02.08.2024 12:24 Ответить
А навіщо англійською інформація?
Їм треба російською та китайською
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02.08.2024 12:59 Ответить
Бедненько, но чистенько и со вкусом.
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02.08.2024 14:53 Ответить
Подякуємо зеленському і єрмаку за вчасно розмінований Чонгар.
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02.08.2024 17:49 Ответить
 
 