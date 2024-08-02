Украинский бронеавтомобиль "Джура" был допущен к эксплуатации в ВСУ. ФОТО

Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках бронеавтомобиль "Джура", предназначенный для выполнения различных тактических задач.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

""Джура" имеет шасси "Toyota Land Cruiser 70", на которое установили специально разработанную бронекапсулу, обеспечивающую уровень баллистической защиты личного состава от огня из стрелкового оружия. Конструкция бронекапсулы позволяет установку пулемета на турели", - говорится в сообщении.

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Легкий бронеавтомобиль имеет относительно небольшую массу, что облегчает его проходимость. Украинские инженеры также усилили подвеску машины. Запас хода бронеавтомобиля - более 650 км.

В зависимости от назначения бронеавтомобиль могут изготавливать в различных конфигурациях бронекабины и багажного отделения:

транспорт для разведки и патрулирования,

для выполнения задач логистики,

проведение эвакуации раненых и тому подобное.

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"Кодифицированный и внесенный в штатно-табельное расписание воинских частей образец ВВТ отечественного производства разрешено закупать за средства государственного бюджета и использовать в ВСУ", - добавили в Минобороны.

Напомним, в первом полугодии 2024 года Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках пять образцов бронетехники различного назначения.