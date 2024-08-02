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Новости Война
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Украинский бронеавтомобиль "Джура" был допущен к эксплуатации в ВСУ. ФОТО

Міноборони допустило до експлуатації бронеавтомобіль

Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках бронеавтомобиль "Джура", предназначенный для выполнения различных тактических задач.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

""Джура" имеет шасси "Toyota Land Cruiser 70", на которое установили специально разработанную бронекапсулу, обеспечивающую уровень баллистической защиты личного состава от огня из стрелкового оружия. Конструкция бронекапсулы позволяет установку пулемета на турели", - говорится в сообщении.

Міноборони допустило до експлуатації бронеавтомобіль "Джура"

Также читайте: Пять образцов бронетехники допущены к эксплуатации с начала года, - Минобороны

Легкий бронеавтомобиль имеет относительно небольшую массу, что облегчает его проходимость. Украинские инженеры также усилили подвеску машины. Запас хода бронеавтомобиля - более 650 км.

В зависимости от назначения бронеавтомобиль могут изготавливать в различных конфигурациях бронекабины и багажного отделения:

  • транспорт для разведки и патрулирования,
  • для выполнения задач логистики,
  • проведение эвакуации раненых и тому подобное.

Смотрите также: К эксплуатации в ВСУ допущена мобильная автомастерская украинского производства, - Минобороны. ФОТО

"Кодифицированный и внесенный в штатно-табельное расписание воинских частей образец ВВТ отечественного производства разрешено закупать за средства государственного бюджета и использовать в ВСУ", - добавили в Минобороны.

Напомним, в первом полугодии 2024 года Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках пять образцов бронетехники различного назначения.

Автор: 

Минобороны (9285) техника (1732)


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Что-то очень на Тойоту похож... Совпадение)))
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02.08.2024 13:47 Ответить
""Джура" має шасі "Toyota Land Cruiser 70", на яке встановили спеціально розроблену бронекапсулу, що забезпечує рівень балістичного захисту особового складу від вогню зі стрілецької зброї.

А прочитати статтю, не вистачило сил?
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02.08.2024 13:54 Ответить
а двигун ? шось не бачу захисту
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02.08.2024 15:36 Ответить
проведення евакуації поранених тощо.

куда запхати пораненого на ношах (бодай пораненого, який має лежати) ?

фуфло !
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02.08.2024 16:01 Ответить
Це чудово! Чекаємо допуск до експлуатації українських далекобійних ракетних систем!
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02.08.2024 16:21 Ответить
 
 