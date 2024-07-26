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К эксплуатации в ВСУ допущена мобильная автомастерская украинского производства, - Минобороны. ФОТО

Минобороны официально разрешило эксплуатацию новой мобильной авторемонтной мастерской, разработанной специалистами одного из предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса. Эта мастерская создана для обеспечения потребностей подразделений Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, новый образец мобильной автомастерской отличается компактностью и значительно лучшей маневренностью по сравнению с существующими передвижными мастерскими на шасси устаревших советских грузовиков ЗИЛ-131. Новая ремонтная мастерская может быть установлена на шасси различных моделей пикапов-внедорожников от мировых производителей.

Мобільна автомайстерня українського виробництва

Также читайте: Для производителей максимально упростили процедуру кодификации вооружения: требуется всего 5 документов, - Минобороны

Комплектация мобильной авторемонтной мастерской

Мастерская укомплектована инструментами и оборудованием для выполнения шиномонтажных, сварочных, автослесарных работ. Кроме того, она способна заряжать автомобильные аккумуляторы благодаря специальному устройству, а также выполнять диагностические работы с использованием специализированного компьютерного оборудования. К тому же мобильная автомастерская оборудована краном-стрелой с грузоподъемностью 500 килограммов и лебедкой с тяговым усилием в 5 тонн.

В Минобороны отметили, что определенное количество таких мобильных мастерских на шасси пикапов уже передано боевым подразделениям.

"Эта ремонтная мастерская способна решать вопросы текущего ремонта и обслуживания автомобильной и боевой техники подразделений уровня рота-батальон", - добавили в Минобороны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Более 20 образцов специальной легкой автомототехники допущены к эксплуатации в ВСУ с начала года, - Минобороны. ФОТО

Справка

Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники сообщает, что в соответствии с Инструкцией по организации в Министерстве обороны поставки вооружения, военной и специальной техники во время действия правового режима военного положения, процедура получения номенклатурного кода НАТО и допуска нового образца ВВТ к эксплуатации в войсках упрощена до 10 дней.

Автор: 

Минобороны (9322) техника (1735)


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ущіпніть мене що це майстерня НЕ Пороха !!!

"одного з підприємств українського оборонно-промислового комплексу"
невже ? свєршилось !!!!!!!

.
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26.07.2024 16:39 Ответить
Це добре!
Але, вага припустимо двигуна зіл - 600 кг, танкового 5тдф- понад тону, тож які підйомні роботи виконає ця майстерня???
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26.07.2024 17:01 Ответить
для важкої техніки є БРЕМи, Bergepanzer-3, Wisent-2. А британські вантажівки з маніпуляторами в армії теж є, мабуть з того ж джерела що і ці майстерні.
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26.07.2024 17:27 Ответить
до речі нагадаю - У червні 2019 року Державна компанія з експорту та імпорту продукції та послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт» експортувала до М'янми 14 броньованих тягачів БТС-4ЛБТЗ (вони ж - броньовані ремонтно-евакуаційні машини «Зубр») розробки та виробництва «Львівський бронетанковий завод» на базі танків Т-55.
Тоді генеральним директором ДК "Укроборонпром" був Павло Букін, а директором ДП "Львівський бронетанковий завод" - Віктор Андрощук.
Цікаво де зараз ці персонажі.
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26.07.2024 18:37 Ответить
Токарного станку та сверлилки немає
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27.07.2024 04:05 Ответить
Куди їй до радянської МТОшки на базі ЗІЛ 131?
Чергове відмивання грошей, та й ціна мабуть як у Боїнга.
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27.07.2024 10:43 Ответить
 
 