К эксплуатации в ВСУ допущена мобильная автомастерская украинского производства, - Минобороны. ФОТО

Минобороны официально разрешило эксплуатацию новой мобильной авторемонтной мастерской, разработанной специалистами одного из предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса. Эта мастерская создана для обеспечения потребностей подразделений Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, новый образец мобильной автомастерской отличается компактностью и значительно лучшей маневренностью по сравнению с существующими передвижными мастерскими на шасси устаревших советских грузовиков ЗИЛ-131. Новая ремонтная мастерская может быть установлена на шасси различных моделей пикапов-внедорожников от мировых производителей.

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Комплектация мобильной авторемонтной мастерской

Мастерская укомплектована инструментами и оборудованием для выполнения шиномонтажных, сварочных, автослесарных работ. Кроме того, она способна заряжать автомобильные аккумуляторы благодаря специальному устройству, а также выполнять диагностические работы с использованием специализированного компьютерного оборудования. К тому же мобильная автомастерская оборудована краном-стрелой с грузоподъемностью 500 килограммов и лебедкой с тяговым усилием в 5 тонн.

В Минобороны отметили, что определенное количество таких мобильных мастерских на шасси пикапов уже передано боевым подразделениям.

"Эта ремонтная мастерская способна решать вопросы текущего ремонта и обслуживания автомобильной и боевой техники подразделений уровня рота-батальон", - добавили в Минобороны.

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Справка

Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники сообщает, что в соответствии с Инструкцией по организации в Министерстве обороны поставки вооружения, военной и специальной техники во время действия правового режима военного положения, процедура получения номенклатурного кода НАТО и допуска нового образца ВВТ к эксплуатации в войсках упрощена до 10 дней.