К эксплуатации в ВСУ допущена мобильная автомастерская украинского производства, - Минобороны. ФОТО
Минобороны официально разрешило эксплуатацию новой мобильной авторемонтной мастерской, разработанной специалистами одного из предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса. Эта мастерская создана для обеспечения потребностей подразделений Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, новый образец мобильной автомастерской отличается компактностью и значительно лучшей маневренностью по сравнению с существующими передвижными мастерскими на шасси устаревших советских грузовиков ЗИЛ-131. Новая ремонтная мастерская может быть установлена на шасси различных моделей пикапов-внедорожников от мировых производителей.
Комплектация мобильной авторемонтной мастерской
Мастерская укомплектована инструментами и оборудованием для выполнения шиномонтажных, сварочных, автослесарных работ. Кроме того, она способна заряжать автомобильные аккумуляторы благодаря специальному устройству, а также выполнять диагностические работы с использованием специализированного компьютерного оборудования. К тому же мобильная автомастерская оборудована краном-стрелой с грузоподъемностью 500 килограммов и лебедкой с тяговым усилием в 5 тонн.
В Минобороны отметили, что определенное количество таких мобильных мастерских на шасси пикапов уже передано боевым подразделениям.
"Эта ремонтная мастерская способна решать вопросы текущего ремонта и обслуживания автомобильной и боевой техники подразделений уровня рота-батальон", - добавили в Минобороны.
Справка
Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники сообщает, что в соответствии с Инструкцией по организации в Министерстве обороны поставки вооружения, военной и специальной техники во время действия правового режима военного положения, процедура получения номенклатурного кода НАТО и допуска нового образца ВВТ к эксплуатации в войсках упрощена до 10 дней.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"одного з підприємств українського оборонно-промислового комплексу"
невже ? свєршилось !!!!!!!
.
Але, вага припустимо двигуна зіл - 600 кг, танкового 5тдф- понад тону, тож які підйомні роботи виконає ця майстерня???
Тоді генеральним директором ДК "Укроборонпром" був Павло Букін, а директором ДП "Львівський бронетанковий завод" - Віктор Андрощук.
Цікаво де зараз ці персонажі.
Чергове відмивання грошей, та й ціна мабуть як у Боїнга.