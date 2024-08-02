В Украину вернули тела 250 павших защитников

По результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела погибших Защитников из Луганского, Бахмутского, Марьинского, Авдеевского, Херсонского, Запорожского направлений, а также из Мариуполя, Горловки и из моргов на территории РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"Репатриация тел состоялась при содействии Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ЦВС ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями. Передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций", - говорится в сообщении.

Репатриированные тела и останки перевезут в определенные государственные учреждения, где представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших.

"Тела наших защитников после идентификации будут переданы их родным для достойного захоронения", - говорится в сообщении.

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