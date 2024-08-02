В Украину вернули тела 250 павших защитников
По результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела погибших Защитников из Луганского, Бахмутского, Марьинского, Авдеевского, Херсонского, Запорожского направлений, а также из Мариуполя, Горловки и из моргов на территории РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
"Репатриация тел состоялась при содействии Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ЦВС ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями. Передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций", - говорится в сообщении.
Репатриированные тела и останки перевезут в определенные государственные учреждения, где представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших.
"Тела наших защитников после идентификации будут переданы их родным для достойного захоронения", - говорится в сообщении.
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за що нам ОЦЕ?, не усі ж за цього зрадника-приколіста голосували?
- нажаль відповідають за Вирок-2019 усі українці, хіба що не ті, хто втік на пособія Заходу, ліворуціонери ху.ві (звісно, типу чоловіки, від 25 до 60 рочків)..
У жертвах війни ЗАВЖДИ ВИННИЙ - агресор - росія та її вожак ліліпутін.
Для припинення жертв потрібно лише винонати рішення Гаазького суду по справі злочинця ліліпутіна.
Загратуй російського вожака і собача свора росіян розбіжиться по лісах...
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Як група добровольців з розвідбату Сухопутних військ ЗСУ знищила офіцерську диверсійну групу елітних ССО ЗС РФ Джерело: