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Новости Война
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В Украину вернули тела 250 павших защитников

По результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела погибших Защитников из Луганского, Бахмутского, Марьинского, Авдеевского, Херсонского, Запорожского направлений, а также из Мариуполя, Горловки и из моргов на территории РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"Репатриация тел состоялась при содействии Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ЦВС ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями. Передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций", - говорится в сообщении.

Репатриированные тела и останки перевезут в определенные государственные учреждения, где представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших.

"Тела наших защитников после идентификации будут переданы их родным для достойного захоронения", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ блокирует обмен пленными и репатриацию тел погибших украинских защитников, - Координационный штаб

Повернули тіла 250 полеглих захисників
Повернули тіла 250 полеглих захисників
Повернули тіла 250 полеглих захисників
Повернули тіла 250 полеглих захисників

Автор: 

обмен (1366) смерть (9211) военнослужащие (6096)


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Топ комментарии
+12
..персональне багатотисячне кладовище Зєлєнскага з військовими та цивільними невпинно розширюється, починаючи з Героя Журавля...
за що нам ОЦЕ?, не усі ж за цього зрадника-приколіста голосували?
- нажаль відповідають за Вирок-2019 усі українці, хіба що не ті, хто втік на пособія Заходу, ліворуціонери ху.ві (звісно, типу чоловіки, від 25 до 60 рочків)..
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02.08.2024 12:41
+6
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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02.08.2024 13:09
+4
Якби Гаазький педіфіл владімір ліліпутін НЕ напав на Суверенну Україну - Українці були б живі.
У жертвах війни ЗАВЖДИ ВИННИЙ - агресор - росія та її вожак ліліпутін.
Для припинення жертв потрібно лише винонати рішення Гаазького суду по справі злочинця ліліпутіна.
Загратуй російського вожака і собача свора росіян розбіжиться по лісах...
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02.08.2024 13:03
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Правила форума Совет форумчан
..персональне багатотисячне кладовище Зєлєнскага з військовими та цивільними невпинно розширюється, починаючи з Героя Журавля...
за що нам ОЦЕ?, не усі ж за цього зрадника-приколіста голосували?
- нажаль відповідають за Вирок-2019 усі українці, хіба що не ті, хто втік на пособія Заходу, ліворуціонери ху.ві (звісно, типу чоловіки, від 25 до 60 рочків)..
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02.08.2024 12:41 Ответить
знищують українців,а олігархат збагачується
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02.08.2024 12:45 Ответить
Якби Гаазький педіфіл владімір ліліпутін НЕ напав на Суверенну Україну - Українці були б живі.
У жертвах війни ЗАВЖДИ ВИННИЙ - агресор - росія та її вожак ліліпутін.
Для припинення жертв потрібно лише винонати рішення Гаазького суду по справі злочинця ліліпутіна.
Загратуй російського вожака і собача свора росіян розбіжиться по лісах...
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02.08.2024 13:03 Ответить
хіба це з-за нього??Навіщо йому навішувати всі гріхи
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02.08.2024 12:44 Ответить
В нього ще більше гріхів.
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02.08.2024 12:48 Ответить
До вас дебілів до тепер ще не дійшло, що це все за нього і тільки за нього
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02.08.2024 13:03 Ответить
💔
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02.08.2024 13:03 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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02.08.2024 13:09 Ответить
це мабудь за цій непотріб

Як група добровольців з розвідбату Сухопутних військ ЗСУ знищила офіцерську диверсійну групу елітних ССО ЗС РФ Джерело:
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02.08.2024 13:10 Ответить
Вечная память павшим героям защитникам Укрианы!
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02.08.2024 14:16 Ответить
 
 