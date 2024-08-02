Турция ратифицировала соглашение о ЗСТ с Украиной
Турция ратифицировала соглашение о зоне свободной торговли с Украиной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Hurriyet Daily News
Соглашение было подписано 3 февраля 2022 года, а президент Реджеп Тайип Эрдоган одобрил его и приложения к нему 1 августа.
Кабинет Министров одобрил законопроект о ратификации соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией 7 мая, его внесли в ВР, однако голосование пока не состоялось.
Соглашение в частности предусматривает отмену Турцией ввозной пошлины для около 93,4% промышленных товаров и 7,6% сельскохозяйственных товаров.
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alexandr shamov
показать весь комментарий02.08.2024 13:00 Ответить Мне нравится 0
Василь Довганенко #589385
показать весь комментарий02.08.2024 13:05 Ответить Мне нравится 2
Ne On #589163
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Анатолій Бойко #504832
показать весь комментарий02.08.2024 14:12 Ответить Мне нравится 1
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