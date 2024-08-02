Турция ратифицировала соглашение о ЗСТ с Украиной

Турция ратифицировала соглашение о зоне свободной торговли с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Hurriyet Daily News

Соглашение было подписано 3 февраля 2022 года, а президент Реджеп Тайип Эрдоган одобрил его и приложения к нему 1 августа.

Кабинет Министров одобрил законопроект о ратификации соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией 7 мая, его внесли в ВР, однако голосование пока не состоялось.

Соглашение в частности предусматривает отмену Турцией ввозной пошлины для около 93,4% промышленных товаров и 7,6% сельскохозяйственных товаров.

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