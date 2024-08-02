"Соси х#й Путина и сиди в Москве!" - ресторатор Савва Либкин ответил россиянину за Одессу. ВИДЕО
Одесский ресторатор Савва Либкин записал гневное обращение к российскому дизайнеру и пропагандисту Артемию Лебедеву, который заявил, что мечтает летать в Одессу из Москвы рейсом "Аэрофлота" и "жрать" в заведении, которое принадлежит Либкину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой Лебедев рассказывает о своей мечте и получает ответ от одессита, опубликована в соцсетях.
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Напомним, что по инициативе Госкомтелерадио Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер Лебедева.
Лебедев является ярым украинофобом, который последовательно поддерживает российскую агрессию против Украины, с 2014 года распространяет фейки о российско-украинской войне, публично одобряет оккупацию украинского Крыма, не признает территориальную целостность нашего государства. В конце апреля 2016 года Лебедев без соответствующего разрешения ГПСУ посещал территории Луганской и Донецкой областей и был внесен в базу "Миротворец". За незаконное посещение оккупированного Россией Крыма и неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса Лебедев получил в 2017 году от Службы безопасности Украины запрет на въезд в Украину сроком на 5 лет.
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Нам всім Українцям так само щільно треба відправити за рашистським кораблем зрадників та колаборантів кремля - вони ж українскі гниди, які зацементувались в українській владі, яких й досі покриває та кришує так званий президент:
• агент фсб єрмак, він же «козирь», який повністю захопив владу в Україні;
• агент фсб татаров - керує всією правоохоронною та судовою системою в Україні;
• агент фсб подляк, рідний брат офіцера ГРУ РФ - рупор жОПи, має доступ до всієї держаної таємниці;
• російська консерва гетьманцев, яким керують з кремля, через агента фсб сівковича - знищує бізнес та всю економіку країни через ВР;
• російська консерва арахамія - агент кремля - втікач з Абхазії, за гроші абрамовича (гаманця путлера) введений до ВР народним депутатом з обов'язковою умовою, що ахлахамія повинен був очолити всю фракцію «слуга народу»;
• російська консерва шурма - агент кремля, разом з гетьманцевим знищує економіку та енергосистему України, головний схемщик розкрадання фінансів на Банковій;
• російська консерва таран, за допомогою якого знищувалась армія, його *****@й сховав в Словенії в якості посла, за сприянням дєрмака;
• російська консерва резніков, за допомогою якого розкрадалась армія за вказівками єрмака;
• російська консерва баканов - агент кремля, екс голова СБУ, сдавав Україну;
• російська консерва деркач - агент фсб - кремля, втік з країни з дозволу найвеличнішого та сприянням єрмака;
• агент фсб наумов, він же «охотнік» - майже особисто керував всією службою СБУ, призначений боневтіком за поданням єрмака, сдав північ рашистам;
• агент фсб кулініч - сдав південь рашистам, призначений президентом за сприянням єрмака;
• агент фсб портнов, він же «казбек» й досі керує судовою системою України, втік за кордон за сприянням найвеличнішого;
• ворог та корупціонер України кирило тимошенко, очолював найвеличніше крадівництво в країні, зараз очолюэ найвеличніше розкрадання армії за сприянням так званого президента та дєрмака;
• ЩЕ Й ДОСІ НЕ ЗВІЛЬНЯНІ ТА НЕ ПОКАРЕНІ АГЕНТИ РОСІЇ (В ОПУ, ВРУ, СБУ, ДБР, СУДОВІЙ СИСТЕМІ І Т.Д.).
Так званий президент брехав, бреше та буде брехати!
Слава Україні!