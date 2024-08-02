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"Соси х#й Путина и сиди в Москве!" - ресторатор Савва Либкин ответил россиянину за Одессу. ВИДЕО

Одесский ресторатор Савва Либкин записал гневное обращение к российскому дизайнеру и пропагандисту Артемию Лебедеву, который заявил, что мечтает летать в Одессу из Москвы рейсом "Аэрофлота" и "жрать" в заведении, которое принадлежит Либкину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой Лебедев рассказывает о своей мечте и получает ответ от одессита, опубликована в соцсетях.

Внимание! Ненормативная лексика!

Напомним, что по инициативе Госкомтелерадио Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер Лебедева.

Лебедев является ярым украинофобом, который последовательно поддерживает российскую агрессию против Украины, с 2014 года распространяет фейки о российско-украинской войне, публично одобряет оккупацию украинского Крыма, не признает территориальную целостность нашего государства. В конце апреля 2016 года Лебедев без соответствующего разрешения ГПСУ посещал территории Луганской и Донецкой областей и был внесен в базу "Миротворец". За незаконное посещение оккупированного Россией Крыма и неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса Лебедев получил в 2017 году от Службы безопасности Украины запрет на въезд в Украину сроком на 5 лет.

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Автор: 

Одесса (7865) путин (31203) санкции (11254)


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Топ комментарии
+106
Нічого й додати)
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02.08.2024 13:31
+76
це в вас у рашистському звіринці "дєвкі". В Україні - дівчата, дівчатка, жінки, жіночки. Зрозуміло тобі, падла кацапська???? Але погоджуся лише з тим, що ми, українські жінки - дійсно красиві. Але не для тебе, ********** підтирка.
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02.08.2024 13:45
+70
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02.08.2024 13:35
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Ну що ж! Якщо одеський єврей ТАКЕ сказав - то так воно і буде! Бо якщо одесити щось обіцяють - воно сповнюється!
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03.08.2024 10:25 Ответить
Дуже круто та потужно від Пана Лібкіна, респект!
Нам всім Українцям так само щільно треба відправити за рашистським кораблем зрадників та колаборантів кремля - вони ж українскі гниди, які зацементувались в українській владі, яких й досі покриває та кришує так званий президент:

• агент фсб єрмак, він же «козирь», який повністю захопив владу в Україні;
• агент фсб татаров - керує всією правоохоронною та судовою системою в Україні;
• агент фсб подляк, рідний брат офіцера ГРУ РФ - рупор жОПи, має доступ до всієї держаної таємниці;
• російська консерва гетьманцев, яким керують з кремля, через агента фсб сівковича - знищує бізнес та всю економіку країни через ВР;
• російська консерва арахамія - агент кремля - втікач з Абхазії, за гроші абрамовича (гаманця путлера) введений до ВР народним депутатом з обов'язковою умовою, що ахлахамія повинен був очолити всю фракцію «слуга народу»;
• російська консерва шурма - агент кремля, разом з гетьманцевим знищує економіку та енергосистему України, головний схемщик розкрадання фінансів на Банковій;
• російська консерва таран, за допомогою якого знищувалась армія, його *****@й сховав в Словенії в якості посла, за сприянням дєрмака;
• російська консерва резніков, за допомогою якого розкрадалась армія за вказівками єрмака;
• російська консерва баканов - агент кремля, екс голова СБУ, сдавав Україну;
• російська консерва деркач - агент фсб - кремля, втік з країни з дозволу найвеличнішого та сприянням єрмака;
• агент фсб наумов, він же «охотнік» - майже особисто керував всією службою СБУ, призначений боневтіком за поданням єрмака, сдав північ рашистам;
• агент фсб кулініч - сдав південь рашистам, призначений президентом за сприянням єрмака;
• агент фсб портнов, він же «казбек» й досі керує судовою системою України, втік за кордон за сприянням найвеличнішого;
• ворог та корупціонер України кирило тимошенко, очолював найвеличніше крадівництво в країні, зараз очолюэ найвеличніше розкрадання армії за сприянням так званого президента та дєрмака;
• ЩЕ Й ДОСІ НЕ ЗВІЛЬНЯНІ ТА НЕ ПОКАРЕНІ АГЕНТИ РОСІЇ (В ОПУ, ВРУ, СБУ, ДБР, СУДОВІЙ СИСТЕМІ І Т.Д.).

Так званий президент брехав, бреше та буде брехати!
Слава Україні!
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03.08.2024 11:34 Ответить
В точку. И точка...
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03.08.2024 12:19 Ответить
а чего его за цвет волос не ********* Зетники ?
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03.08.2024 14:02 Ответить
гівнюк засиджений мухами- не розумію Дудя навіщо цей шмат лайна витягнув на три год на світ божий. і так ясно булощо воно кончене
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03.08.2024 14:59 Ответить
Еще и видос записывать ради шестерки какой-то. Видно же по нему что обычная подстилка с манией величия
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03.08.2024 15:11 Ответить
треба реагувати. бо мовчання - знак погодження і підтримки.
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03.08.2024 22:23 Ответить
Не подобається як він все акцентує на *****. Інших рузких хуцпа збирається годувати?
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03.08.2024 17:24 Ответить
ТАКИ ДА ЭТО ОТВЕТ ИЗ ОДЕССЫ --- СОСИ *** У ПУКИНА . ОДЕССЫ ТЕБЕ НЕ ВИДАТЬ !!!!!!!
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03.08.2024 17:50 Ответить
Красава!🤣
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03.08.2024 18:27 Ответить
Спасибо, родной. Отшил по одесски. Красиво и правильно.
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03.08.2024 21:22 Ответить
Дуже дякую! Достойна відповідь цьому пид@р@су рашистському!!!
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04.08.2024 22:15 Ответить
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