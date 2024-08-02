Войска РФ готовятся к новому наступлению в Волчанске, планируют штурмы в квартале девятиэтажек, - ОТГ "Харьков"
На Харьковщине самую большую активность враг проявляет в районе населенного пункта Волчанск. За прошедшие сутки было пять боестолкновений, но есть высокая вероятность, что ситуация обострится в ближайшие дни.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Харьков".
"В Волчанске враг провел эвакуацию санитарных потерь, осуществил внутреннюю ротацию личного состава и осуществил обеспечение передовых позиций боекомплектом и провизией. В квартале девятиэтажек проводит подготовительные мероприятия к штурмовым действиям. В ходе одиночного перемещения осуществляет накопление личного состава в подвальных помещениях для продолжения дальнейших атак позиций Сил обороны. В районе населенного пункта Тихое применил тяжелую огнеметную систему ТОС-1А", - говорится в сообщении.
Удары врага
Вблизи Глубокого осуществил перегруппировку штурмовых групп и провел минирование местности. В районе населенного пункта Зеленое враг установил комбинированные минно-взрывные заграждения, активизировал использование FPV-дронов.
Враг нанес в направлении позиций наших войск 8 авиационных ударов, использовав 8 КАБов и 4 неуправляемые авиационные ракеты.
Оккупанты также нанесли 1 ракетный удар, осуществили 58 ударов дронами-камикадзе и 482 раза обстреляли позиции Сил обороны Украины.
С начала текущих суток произошло 4 боевых столкновения, одно из которых еще продолжается.
Потери оккупантов
Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия противника, на угрожающих направлениях усиливают подразделения, которые обороняются и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.
Потери врага (безвозвратные и санитарные) за минувшие сутки составляют 108 человек. Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 42 единицы вооружения и военной техники, в частности:
- 3 артиллерийские системы;
- 13 автомобилей;
- 7 единиц специальной техники;
- 19 БпЛА.
Также уничтожено:
- 83 укрытия личного состава противника;
- пункт хранения боеприпасов.
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Хоч і справа що йому шиють безглузда. Адже сам він нічого не знімав, а тільки тирив ролики та свої марки тулив, за що і поплатився
Наступ військ РФ на Харківщині провалився, - Зеленський
Окупанти провалили наступ на Харківщині.
Про це президент України Володимир Зеленський https://www.youtube.com/watch?v=MFZU0OcfK2o заявив під час пресконференції, інформує . Джерело:
Тво ПУ СРАТЬєх, з помічником ригоАНАЛА, щось мудрелять… для себе особисто!
По зе-марафону вам буде потужний качан
Смокчіть і восхваляйте
Космічного Лідора
Пророка всіх Потужніх Менеджерів
плєшивий сцарь не казав про харків.
казав про донецьк, луганськ, херсон та запоріжжя.
так, що, треба спочатку, звідти відступити, а вже потім із харкова.
що б, до листопада встигнути, до саміту миру.
прострочений зе!гандон, сам особисто, так і казав, про план миру в очкє з участю кацапів.