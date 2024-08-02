РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4808 посетителей онлайн
Новости
3 752 13

Войска РФ готовятся к новому наступлению в Волчанске, планируют штурмы в квартале девятиэтажек, - ОТГ "Харьков"

руїни,вовчанськ

На Харьковщине самую большую активность враг проявляет в районе населенного пункта Волчанск. За прошедшие сутки было пять боестолкновений, но есть высокая вероятность, что ситуация обострится в ближайшие дни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Харьков".

"В Волчанске враг провел эвакуацию санитарных потерь, осуществил внутреннюю ротацию личного состава и осуществил обеспечение передовых позиций боекомплектом и провизией. В квартале девятиэтажек проводит подготовительные мероприятия к штурмовым действиям. В ходе одиночного перемещения осуществляет накопление личного состава в подвальных помещениях для продолжения дальнейших атак позиций Сил обороны. В районе населенного пункта Тихое применил тяжелую огнеметную систему ТОС-1А", - говорится в сообщении.

Удары врага

Вблизи Глубокого осуществил перегруппировку штурмовых групп и провел минирование местности. В районе населенного пункта Зеленое враг установил комбинированные минно-взрывные заграждения, активизировал использование FPV-дронов.

Враг нанес в направлении позиций наших войск 8 авиационных ударов, использовав 8 КАБов и 4 неуправляемые авиационные ракеты.
Оккупанты также нанесли 1 ракетный удар, осуществили 58 ударов дронами-камикадзе и 482 раза обстреляли позиции Сил обороны Украины.

С начала текущих суток произошло 4 боевых столкновения, одно из которых еще продолжается.

Потери оккупантов

Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия противника, на угрожающих направлениях усиливают подразделения, которые обороняются и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Потери врага (безвозвратные и санитарные) за минувшие сутки составляют 108 человек. Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 42 единицы вооружения и военной техники, в частности:

  • 3 артиллерийские системы;
  • 13 автомобилей;
  • 7 единиц специальной техники;
  • 19 БпЛА.

Также уничтожено:

  • 83 укрытия личного состава противника;
  • пункт хранения боеприпасов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ концентрируют усилия в районе Глубокого и Волчанска, пытаясь восстановить утраченное положение, - ОТГ "Харьков"

Автор: 

Харьковщина (5577) боевые действия (3926) Волчанск (383)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
Я так розумію, підстав для хвилювання немає, адже сокіл Сирський, як і на інших ділянках фронту, все бачить, контролює та "вживає необхідних заходів"?...
показать весь комментарий
02.08.2024 13:50
+4
А це тоді шо було 15.07.2024р?

Наступ військ РФ на Харківщині провалився, - Зеленський

Окупанти провалили наступ на Харківщині.

Про це президент України Володимир Зеленський https://www.youtube.com/watch?v=MFZU0OcfK2o заявив під час пресконференції, інформує . Джерело:
показать весь комментарий
02.08.2024 13:53
+3
фортеця Вовчанськ
По зе-марафону вам буде потужний качан
Смокчіть і восхваляйте
Космічного Лідора
Пророка всіх Потужніх Менеджерів
показать весь комментарий
02.08.2024 14:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так, як кава у Ялт.
показать весь комментарий
02.08.2024 13:52 Ответить
Буданов казав Буданов казав ..Славік Супернова вже потролив за кримський недоміст ..Сидить в СІЗО
показать весь комментарий
02.08.2024 13:49 Ответить
Славік сидить бо даун.
Хоч і справа що йому шиють безглузда. Адже сам він нічого не знімав, а тільки тирив ролики та свої марки тулив, за що і поплатився
показать весь комментарий
02.08.2024 13:56 Ответить
Я так розумію, підстав для хвилювання немає, адже сокіл Сирський, як і на інших ділянках фронту, все бачить, контролює та "вживає необхідних заходів"?...
показать весь комментарий
02.08.2024 13:50 Ответить
він не сокіл, він барс)).
показать весь комментарий
02.08.2024 16:19 Ответить
А це тоді шо було 15.07.2024р?

Наступ військ РФ на Харківщині провалився, - Зеленський

Окупанти провалили наступ на Харківщині.

Про це президент України Володимир Зеленський https://www.youtube.com/watch?v=MFZU0OcfK2o заявив під час пресконференції, інформує . Джерело:
показать весь комментарий
02.08.2024 13:53 Ответить
Рашисти, до штурмів Вовчанська, а зеленський+єрмак, до саммітів, готуються!!

Тво ПУ СРАТЬєх, з помічником ригоАНАЛА, щось мудрелять… для себе особисто!
показать весь комментарий
02.08.2024 13:54 Ответить
фортеця Вовчанськ
По зе-марафону вам буде потужний качан
Смокчіть і восхваляйте
Космічного Лідора
Пророка всіх Потужніх Менеджерів
показать весь комментарий
02.08.2024 14:07 Ответить
нєнє.
плєшивий сцарь не казав про харків.
казав про донецьк, луганськ, херсон та запоріжжя.
так, що, треба спочатку, звідти відступити, а вже потім із харкова.
що б, до листопада встигнути, до саміту миру.
прострочений зе!гандон, сам особисто, так і казав, про план миру в очкє з участю кацапів.
показать весь комментарий
02.08.2024 14:31 Ответить
цікаво, а ми готуємось до наступу? якісь укріплення, мінування, хоч щось...
показать весь комментарий
02.08.2024 15:04 Ответить
Эта "речь" для чего? Мы вас предупреждали?
показать весь комментарий
02.08.2024 15:20 Ответить
 
 