Войска РФ готовятся к новому наступлению в Волчанске, планируют штурмы в квартале девятиэтажек, - ОТГ "Харьков"

На Харьковщине самую большую активность враг проявляет в районе населенного пункта Волчанск. За прошедшие сутки было пять боестолкновений, но есть высокая вероятность, что ситуация обострится в ближайшие дни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Харьков".

"В Волчанске враг провел эвакуацию санитарных потерь, осуществил внутреннюю ротацию личного состава и осуществил обеспечение передовых позиций боекомплектом и провизией. В квартале девятиэтажек проводит подготовительные мероприятия к штурмовым действиям. В ходе одиночного перемещения осуществляет накопление личного состава в подвальных помещениях для продолжения дальнейших атак позиций Сил обороны. В районе населенного пункта Тихое применил тяжелую огнеметную систему ТОС-1А", - говорится в сообщении.

Удары врага

Вблизи Глубокого осуществил перегруппировку штурмовых групп и провел минирование местности. В районе населенного пункта Зеленое враг установил комбинированные минно-взрывные заграждения, активизировал использование FPV-дронов.

Враг нанес в направлении позиций наших войск 8 авиационных ударов, использовав 8 КАБов и 4 неуправляемые авиационные ракеты.

Оккупанты также нанесли 1 ракетный удар, осуществили 58 ударов дронами-камикадзе и 482 раза обстреляли позиции Сил обороны Украины.

С начала текущих суток произошло 4 боевых столкновения, одно из которых еще продолжается.

Потери оккупантов

Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия противника, на угрожающих направлениях усиливают подразделения, которые обороняются и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Потери врага (безвозвратные и санитарные) за минувшие сутки составляют 108 человек. Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 42 единицы вооружения и военной техники, в частности:

3 артиллерийские системы;

13 автомобилей;

7 единиц специальной техники;

19 БпЛА.

Также уничтожено:

83 укрытия личного состава противника;

пункт хранения боеприпасов.

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