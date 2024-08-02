Умеров встретился с министром обороны Турции Гюлером: Есть конкретные договоренности и результаты

Министр обороны Рустем Умеров провел встречу с турецким коллегой Яшаром Гюлером.

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Длинная и продуктивная встреча. Обсудили ряд вопросов двустороннего оборонного сотрудничества между нашими странами. Есть конкретные договоренности и результаты. Отдельный фокус разговора - безопасность в Черноморском регионе.

В прошлом месяце президент Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение СНБО о новой Стратегии морской безопасности Украины. Развитие возможностей ВМС, обеспечение безопасности в украинских морских пространствах и во всем Черноморском регионе - один из наших приоритетов", - отметил Умеров.

Умеров также поблагодарил Гюлера за поддержку проекта по построению корветов для Украины - "Гетман Иван Выговский" и "Гетман Иван Мазепа".

"Новые корветы значительно усилят наш флот и нашу способность защищать морские границы в будущем", - подытожил он.

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