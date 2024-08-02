Умеров встретился с министром обороны Турции Гюлером: Есть конкретные договоренности и результаты
Министр обороны Рустем Умеров провел встречу с турецким коллегой Яшаром Гюлером.
Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Длинная и продуктивная встреча. Обсудили ряд вопросов двустороннего оборонного сотрудничества между нашими странами. Есть конкретные договоренности и результаты. Отдельный фокус разговора - безопасность в Черноморском регионе.
В прошлом месяце президент Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение СНБО о новой Стратегии морской безопасности Украины. Развитие возможностей ВМС, обеспечение безопасности в украинских морских пространствах и во всем Черноморском регионе - один из наших приоритетов", - отметил Умеров.
Умеров также поблагодарил Гюлера за поддержку проекта по построению корветов для Украины - "Гетман Иван Выговский" и "Гетман Иван Мазепа".
"Новые корветы значительно усилят наш флот и нашу способность защищать морские границы в будущем", - подытожил он.
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Чи просто ще не накрав на достойний костюм?
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приїхав Міністр Оборони НАПАБИВКУ до сімʼї у США , дружина його питає - РУСТЕМЧИКУчи міг ти колись уявити що будеш спати з дружиною міністра оборони, котрий їздив в Стамбул здавати свою країну на початку страшної війни?