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Умеров встретился с министром обороны Турции Гюлером: Есть конкретные договоренности и результаты

Умєров зустрівся із міністром оборони Гюлером

Министр обороны Рустем Умеров провел встречу с турецким коллегой Яшаром Гюлером.

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Длинная и продуктивная встреча. Обсудили ряд вопросов двустороннего оборонного сотрудничества между нашими странами. Есть конкретные договоренности и результаты. Отдельный фокус разговора - безопасность в Черноморском регионе.

В прошлом месяце президент Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение СНБО о новой Стратегии морской безопасности Украины. Развитие возможностей ВМС, обеспечение безопасности в украинских морских пространствах и во всем Черноморском регионе - один из наших приоритетов", - отметил Умеров.

Умеров также поблагодарил Гюлера за поддержку проекта по построению корветов для Украины - "Гетман Иван Выговский" и "Гетман Иван Мазепа".

"Новые корветы значительно усилят наш флот и нашу способность защищать морские границы в будущем", - подытожил он.

Читайте: Минобороны расширяет учебные программы по практической медицине для военных, - Умеров

Автор: 

Турция (3370) Умеров Рустем (505)


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Топ комментарии
+5
схоже, турки проводили майстрклас по реанімуванню провонявшихся трупів зернових угод
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02.08.2024 16:34
+4
Знову втридорога всучили турки нам якийсь непотріб,яким ми не зможемо користуватися до кінця війни?
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02.08.2024 16:33
+4
Рустем Умєров став другим в історії України Міністром оборони з російським паспортом
https://bastion.tv/rustem-umyerov-stav-drugim-v-istoriyi-********-ministrom-oboroni-z-rosijskim-pasportom_n62179#google_vignette
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02.08.2024 17:12
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Знову втридорога всучили турки нам якийсь непотріб,яким ми не зможемо користуватися до кінця війни?
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02.08.2024 16:33 Ответить
схоже, турки проводили майстрклас по реанімуванню провонявшихся трупів зернових угод
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02.08.2024 16:34 Ответить
Та і з майстеркласом по вбиванню економіки на фоні гучних заяв.
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02.08.2024 16:42 Ответить
а ні вони про мирбудуть - про здачу України
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02.08.2024 17:22 Ответить
Спершу прочитав "з міністром оборони Туреччини Гітлером". 😁
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02.08.2024 16:41 Ответить
Він туди на рибалку поїхав?
Чи просто ще не накрав на достойний костюм?
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02.08.2024 17:01 Ответить
А цей міністр оборнрони спец теж з бизнесу олігархату Турції? Ну з тих як ПОБІЛЬШЕ ЗАРОБИТИ ВСЮДИ!!! НА ВІЙНІ НА МИРІ НА ЗРАДІ...
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02.08.2024 17:10 Ответить
Рустем Умєров став другим в історії України Міністром оборони з російським паспортом
https://bastion.tv/rustem-umyerov-stav-drugim-v-istoriyi-********-ministrom-oboroni-z-rosijskim-pasportom_n62179#google_vignette
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02.08.2024 17:12 Ответить
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02.08.2024 17:14 Ответить
Стамбульська омана і скепсис Америки. Чому переговори про завершення війни в Україні у 2022 році закінчилися нічим - Foreign
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/putin-pogodzhuvavsya-spriyati-vstupu-ukrajini-do-yes-chomu-zirvalisya-peregovori-navesni-2022-50410558.html

приїхав Міністр Оборони НАПАБИВКУ до сімʼї у США , дружина його питає - РУСТЕМЧИКУчи міг ти колись уявити що будеш спати з дружиною міністра оборони, котрий їздив в Стамбул здавати свою країну на початку страшної війни?
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02.08.2024 17:17 Ответить
"Є конкретні домовленості та результати" - де вони, ті результати Шредінгера?
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02.08.2024 17:38 Ответить
Рустем Умєров це хто взагалі?
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02.08.2024 17:52 Ответить
 
 