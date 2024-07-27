Минобороны расширяет учебные программы по практической медицине для военных, – Умеров

Министерство обороны Украины работает над разработкой и внедрением учебных программ по практической медицине, чтобы каждый военнослужащий имел возможность получить необходимые знания.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform, об этом рассказал министр обороны Рустем Умеров во время выступления на Первом ежегодном Международном конгрессе по военной медицине и ментальному здоровью под названием "Воин: жизнь, здоровье, боеспособность".

"О наших планах. Первое - это стандарты подготовки по практической медицине. Наша цель, чтобы каждый военнослужащий владел навыками само- и взаимопомощи. Мы разрабатываем и внедряем учебные программы, которые включают практические тренинги, симуляции и интерактивные курсы", - сказал Умеров.

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Он отметил, что каждый солдат должен знать, как правильно оказать первую помощь себе и сослуживцам в любой ситуации.

Также в ближайших планах внедрить модульную систему оказания догоспитальной помощи.

"Мы внедрим модель для медпунктов первого и второго уровня с четко определенными штатами, лагерями и формулярами. Это позволит быстро разворачивать пункты в боевых условиях, обеспечивая необходимый уровень помощи в любой ситуации", - отметил глава Минобороны.

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Напомним, Умеров сообщал, что в Украине откроют специальную лабораторию определения качества турникетов.