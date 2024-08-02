Россияне атаковали Семеновку на пограничье Черниговщины: повреждены 2 домохозяйства
Российские оккупационные войска обстреляли Семеновку в Черниговской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальная полиция Украины.
"Сегодня российская армия в очередной раз осуществила атаку на мирное население города Семеновка в Новгород-Северском районе. В результате взрывов два жилых домохозяйства получили повреждения. Хозяева не пострадали, однако от обстрела погибли их домашние животные", - говорится в сообщении.
Полиция Новгород-Северского района документирует последствия вражеской атаки. Сведения о событии будут внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
rejestrowyj bazil
показать весь комментарий03.08.2024 15:13 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль