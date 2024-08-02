Россияне атаковали Семеновку на пограничье Черниговщины: повреждены 2 домохозяйства

Российские оккупационные войска обстреляли Семеновку в Черниговской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальная полиция Украины.

"Сегодня российская армия в очередной раз осуществила атаку на мирное население города Семеновка в Новгород-Северском районе. В результате взрывов два жилых домохозяйства получили повреждения. Хозяева не пострадали, однако от обстрела погибли их домашние животные", - говорится в сообщении.

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Полиция Новгород-Северского района документирует последствия вражеской атаки. Сведения о событии будут внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).