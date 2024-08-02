Диверсанты, которые жгли объект "Укрзализныци", задержаны на Черниговщине, - СБУ. ФОТОрепортаж
На Черниговщине задержана диверсионная группа, которая по заказу российских спецслужб пыталась уничтожить объекты "Укрзализныци".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Через поджоги релейных шкафов и сигнальных установок рашисты надеялись сорвать перевозку личного состава, техники и боеприпасов Сил обороны на передовую. В состав диверсионной группы входило четверо жителей Одесской и Черниговской областей. Фигуранты искали "легких денег" в Телеграм-каналах, где позже были завербованы российской спецслужбой.
Для выполнения вражеского задания диверсанты сначала разведывали локации железнодорожного энергооборудования, а затем фотографировали их для "согласования" целей с оккупантами", - говорится в сообщении.
После команды от куратора они совершали поджоги. Таким образом они пытались уничтожить четыре релейных шкафа. После возгорания объектов фигуранты снимали это на видео с фиксацией даты, времени и места совершения диверсий.
Диверсантов задержала СБУ "по горячим следам".
Им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения). Они находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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