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Диверсанты, которые жгли объект "Укрзализныци", задержаны на Черниговщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Черниговщине задержана диверсионная группа, которая по заказу российских спецслужб пыталась уничтожить объекты "Укрзализныци".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Через поджоги релейных шкафов и сигнальных установок рашисты надеялись сорвать перевозку личного состава, техники и боеприпасов Сил обороны на передовую. В состав диверсионной группы входило четверо жителей Одесской и Черниговской областей. Фигуранты искали "легких денег" в Телеграм-каналах, где позже были завербованы российской спецслужбой.

Читайте: Задержан российский диверсант, который поджигал электроподстанции в Черкасской области, - СБУ. ФОТО

Для выполнения вражеского задания диверсанты сначала разведывали локации железнодорожного энергооборудования, а затем фотографировали их для "согласования" целей с оккупантами", - говорится в сообщении.

После команды от куратора они совершали поджоги. Таким образом они пытались уничтожить четыре релейных шкафа. После возгорания объектов фигуранты снимали это на видео с фиксацией даты, времени и места совершения диверсий.

Диверсантов задержала СБУ "по горячим следам".

Им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения). Они находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Диверсант РФ, который пытался поджечь трансформаторы "Укрзализныци", задержан в Одесской области, - СБУ

На Чернігівщині затримано диверсантів, які підпалювали об'єкт Укрзалізниці
На Чернігівщині затримано диверсантів, які підпалювали об'єкт Укрзалізниці
На Чернігівщині затримано диверсантів, які підпалювали об'єкт Укрзалізниці
На Чернігівщині затримано диверсантів, які підпалювали об'єкт Укрзалізниці
На Чернігівщині затримано диверсантів, які підпалювали об'єкт Укрзалізниці

Автор: 

СБУ (19890) Черниговщина (1485) диверсия (297)


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Топ комментарии
+19
Розстріляти.
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02.08.2024 13:15
+14
Треба таких падлів розстрілювати на місці і поширювати в новинах фото. Щоб у інших падлів навіть думки не виникало йти на такий злочин.
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02.08.2024 13:28
+12
не знаю чи уставші, але по вигляду ті придурки точно молодші 25, типові любителі рускавав ізіка істасамок моргчлена та какая разніца.
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02.08.2024 13:27
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Розстріляти.
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02.08.2024 13:15 Ответить
Расстрелять или нет, но сменить паспорт на серый не мешало бы.
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02.08.2024 13:22 Ответить
Дайте угадаю, опять уставшие ат вайны?
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02.08.2024 13:20 Ответить
не знаю чи уставші, але по вигляду ті придурки точно молодші 25, типові любителі рускавав ізіка істасамок моргчлена та какая разніца.
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02.08.2024 13:27 Ответить
А вы говорите , шо бусификация - напраслина.
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02.08.2024 13:21 Ответить
барани і баранограм.
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02.08.2024 13:23 Ответить
Треба таких падлів розстрілювати на місці і поширювати в новинах фото. Щоб у інших падлів навіть думки не виникало йти на такий злочин.
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02.08.2024 13:28 Ответить
Это все до балды, тока злоба будет шириться. Зебилов - нахер и заняться патриотическим воспитанием молодежи.
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02.08.2024 13:30 Ответить
Вони вже 4 роки до школи не ходять, трахаються з 14 років, а то і раніше, грамотно писати-читати не вміють. Як чують так і пишуть. Соцмережі та ігрухи в смартфонах зробили їх дебілами. Вони розуміють тільки силу. Не всі, слава Богу, але більшість. Ті хто більш менш при пам'яті палити не підуть, а дебіли зрозуміють тільки тоді коли побачать реально, що їм за це буде. На жаль це сьогоднішня реальність...
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02.08.2024 15:20 Ответить
Как бы там ни было, что бы там ни было , но процапорылье отродье допрыгалось, ща будет тише воды, ниже травы , в хороших руках (за дальним столом ), но самое главное, мутняки будут наводить в баланде ложкой с дыркой.
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02.08.2024 13:29 Ответить
Знову кодло ібанутих личинок совків?? Треба мобілізувати з 18 років все те кодло що сидить біля магазинів після 10 години вечора і лазить агресивними шайками
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02.08.2024 13:32 Ответить
на гіляку запроданців !!!
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02.08.2024 13:42 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!! З трасляцією по ЗМІ.
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02.08.2024 13:52 Ответить
Поки не буде фотки трупиків "прі папиткє к бєґству", вони боятися не будуть.
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02.08.2024 13:52 Ответить
шкода що зараз немає такого виду покарання як каторжні роботи..., дуже підійшло б цим потворам...
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02.08.2024 13:59 Ответить
Сжечь тварей также в релейном шкафу, око за око..
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02.08.2024 14:16 Ответить
То їх не так як треба затримують, з першу тіло затримати, а потім голову, чи навпаки, головне щоб віддільно одне від одного. 100 відсотково у короткий строк всіх би переловили.
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02.08.2024 14:24 Ответить
...кацапоізичні гниди
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02.08.2024 14:41 Ответить
Ну треба щось змінювати не може так продовжуватись ворог діє в тилу ,чому жоднго зібрання РНБО адже це пряма загроза нац. безпеки ,пусті розмови про саміт миру і безпекові угоди ,приземлітся ворог наступає і чи не щодня захоплює населені пункти ,а в тилу спокійно діють рашиські диверсанти, речі треба називати своїми іменами це не підлітки чи молодь що шукає заробітків, це ті хто свідомо працює на ворога.
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02.08.2024 14:50 Ответить
Треба зібрати Ставку ! Ну, ШОП вирішити: а вони - диверсанти чи вороги ? І як їх покарати: за військовим часом чи за ... мирним ? Ставку, Ставку негайно ! зєлєнский на вихід у ковпаку юриста !
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02.08.2024 17:36 Ответить
 
 