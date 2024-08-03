С начала суток 102 боевые столкновения. На Покровском направлении отражены 27 штурмов россиян, три боевые столкновения еще продолжаются, - Генштаб ВСУ

С начала суток произошло 102 боевых столкновения, противник нанес один ракетный удар, применив три ракеты, 54 авиационных удара, в частности, сбросил 52 КАБ, 544 удара дронами-камикадзе и совершил почти 3300 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ относительно российского вторжения по состоянию на 22.00 02.08.2024, сообщает Цензор.НЕТ.

Ситуация на Харьковщине

"На Харьковском направлении оккупанты в течение дня при поддержке авиации осуществили шесть атак вблизи Глубокого, Тихого и Волчанска. Подразделения Сил обороны успешно отразили четыре штурмовых действия противника, еще два боестолкновения в настоящее время продолжаются. По предварительной информации, с начала суток потери врага составили 82 человека погибшими и ранеными, уничтожено одну артиллерийскую систему, танк, десять БпЛА, пять единиц атомобильной и три единицы специальной техники. Кроме того, повреждены семь артиллерийских систем и один автомобиль врага.

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На Купянском направлении Силами обороны отражены две атаки противника в районе Стельмаховки.

Боевые действия на востоке

Десять раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Макеевка, Терны и Торское, все вражеские атаки отражены.

На Северском направлении в течение дня наши защитники отражали девять штурмовых действий врага в районах Ивано-Дарьевки, Спорного, Верхнекаменского, Переездного и Выемки. До сих пор в двух локациях продолжаются боестолкновения.

На Краматорском направлении имели место девять боев. Активность оккупанты проявляли в районе Часова Яра, Ивановского и Клещиевки, шесть попыток противника потеснить наших воинов с позиций оказались тщетными, продолжаются три атаки. Ситуация контролируемая.

При поддержке авиации, враг 15 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. В течение дня оккупанты в районах населенных пунктов Северное, Торецк, Нью-Йорк и Зализне 12 раз получили жесткий отпор от наших защитников. Три атаки продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Калиновое, Ивановка, Желанное и Новоселовка Первая отражены 27 наступательных и штурмовых действий врага. Еще три боестолкновения продолжаются. Наши войска принимают меры по удержанию определенных рубежей. Общие потери противника уточняются, но уже известно о более чем двух сотнях ликвидированных и раненых оккупантов, также украинскими военнослужащими уничтожены две артиллерийские системы, четыре ББМ, пять БпЛА, две единицы автомобильной техники и три - специальной. Кроме того, два автомобиля, две вражеские пушки и РСЗО БМ-21 были повреждены.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается три боевых столкновения. Захватчики сохраняют активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка и Константиновка. Подразделения Сил обороны отразили все атаки противника, без успеха для него.

Обстановка на юге

На Времовском направлении произошло пять боестолкновений в направлении Водяного и Большой Новоселки. Все вражеские штурмы захлебнулись.

На Ореховском направлении подразделения наших войск в настоящее время отражают атаку агрессора в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении подразделения наших войск отразили шесть атак противника. Оккупанты успеха не имели.

Сегодня отмечаем воинов 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко, которые уверенно держат рубежи и наносят врагу значительные потери", - говорится в сводке Генштаба ВСУ.