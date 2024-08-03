С начала суток 102 боевые столкновения. На Покровском направлении отражены 27 штурмов россиян, три боевые столкновения еще продолжаются, - Генштаб ВСУ
С начала суток произошло 102 боевых столкновения, противник нанес один ракетный удар, применив три ракеты, 54 авиационных удара, в частности, сбросил 52 КАБ, 544 удара дронами-камикадзе и совершил почти 3300 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.
Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ относительно российского вторжения по состоянию на 22.00 02.08.2024, сообщает Цензор.НЕТ.
Ситуация на Харьковщине
"На Харьковском направлении оккупанты в течение дня при поддержке авиации осуществили шесть атак вблизи Глубокого, Тихого и Волчанска. Подразделения Сил обороны успешно отразили четыре штурмовых действия противника, еще два боестолкновения в настоящее время продолжаются. По предварительной информации, с начала суток потери врага составили 82 человека погибшими и ранеными, уничтожено одну артиллерийскую систему, танк, десять БпЛА, пять единиц атомобильной и три единицы специальной техники. Кроме того, повреждены семь артиллерийских систем и один автомобиль врага.
На Купянском направлении Силами обороны отражены две атаки противника в районе Стельмаховки.
Боевые действия на востоке
Десять раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Макеевка, Терны и Торское, все вражеские атаки отражены.
На Северском направлении в течение дня наши защитники отражали девять штурмовых действий врага в районах Ивано-Дарьевки, Спорного, Верхнекаменского, Переездного и Выемки. До сих пор в двух локациях продолжаются боестолкновения.
На Краматорском направлении имели место девять боев. Активность оккупанты проявляли в районе Часова Яра, Ивановского и Клещиевки, шесть попыток противника потеснить наших воинов с позиций оказались тщетными, продолжаются три атаки. Ситуация контролируемая.
При поддержке авиации, враг 15 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. В течение дня оккупанты в районах населенных пунктов Северное, Торецк, Нью-Йорк и Зализне 12 раз получили жесткий отпор от наших защитников. Три атаки продолжаются до сих пор.
На Покровском направлении с начала суток в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Калиновое, Ивановка, Желанное и Новоселовка Первая отражены 27 наступательных и штурмовых действий врага. Еще три боестолкновения продолжаются. Наши войска принимают меры по удержанию определенных рубежей. Общие потери противника уточняются, но уже известно о более чем двух сотнях ликвидированных и раненых оккупантов, также украинскими военнослужащими уничтожены две артиллерийские системы, четыре ББМ, пять БпЛА, две единицы автомобильной техники и три - специальной. Кроме того, два автомобиля, две вражеские пушки и РСЗО БМ-21 были повреждены.
На Кураховском направлении на это время суток насчитывается три боевых столкновения. Захватчики сохраняют активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка и Константиновка. Подразделения Сил обороны отразили все атаки противника, без успеха для него.
Обстановка на юге
На Времовском направлении произошло пять боестолкновений в направлении Водяного и Большой Новоселки. Все вражеские штурмы захлебнулись.
На Ореховском направлении подразделения наших войск в настоящее время отражают атаку агрессора в направлении Новоандреевки.
На Приднепровском направлении подразделения наших войск отразили шесть атак противника. Оккупанты успеха не имели.
Сегодня отмечаем воинов 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко, которые уверенно держат рубежи и наносят врагу значительные потери", - говорится в сводке Генштаба ВСУ.
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