З початку доби 102 бойові зіткнення. На Покровському напрямку відбито 27 штурмів росіян, три боєзіткнення ще тривають, - Генштаб ЗСУ

Із початку доби відбулося 102 бойові зіткнення, противник завдав одного ракетного удару, застосувавши три ракети, 54 авіаційні удари, зокрема, скинув 52 КАБ, 544 удари дронами-камікадзе та здійснив майже 3300 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 22.00 02.08.2024, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ситуація на Харківщині

"На Харківському напрямку окупанти впродовж дня за підтримки авіації здійснили шість атак поблизу Глибокого, Тихого та Вовчанська. Підрозділи Сил оборони успішно відбили чотири штурмових дії противника, ще два боєзіткнення на даний час тривають. За попередньою інформацією, з початку доби втрати ворога склали 82 особи загиблими та пораненими, знищено одну артилерійську систему, танк, десять БпЛА, п’ять одиниць атомобільної та три одиниці спеціальної техніки. Крім того, пошкоджено сім артилерійських систем та один автомобіль ворога.

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На Куп’янському напрямку Силами оборони відбито дві атаки противника в районі Стельмахівки.

Бойові дії на Сході

Десять разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагався просунутися в напрямку населених пунктів Макіївка, Терни та Торське, всі ворожі атаки відбито.

На Сіверському напрямку впродовж дня наші захисники відбивали дев’ять штурмових дій ворога в районах Івано-Дар’ївки, Спірного, Верхньокам’янського, Переїзного та Виїмки. Досі в двох локаціях тривають боєзіткнення.

На Краматорському напрямку мали місце дев’ять боїв. Активність окупанти проявляли в районі Часового Яру, Іванівського та Кліщіївки, шість спроб противника потіснити наших воїнів з позицій виявились марними, триває три атаки. Ситуація контрольована.

За підтримки авіації, ворог 15 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Протягом дня, окупанти в районах населених пунктів Північне, Торецьк, Нью-Йорк та Залізне 12 разів отримали жорстку відсіч від наших захисників. Три атаки триває досі.

На Покровському напрямку з початку доби в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Калинове, Іванівка, Желанне та Новоселівка Перша відбито 27 наступальних та штурмових дій ворога. Ще три боєзіткнення тривають. Наші війська вживають заходів з утримання визначених рубежів. Загальні втрати противника уточнюються, але вже відомо про більш як дві сотні ліквідованих та поранених окупантів, також українськими військовослужбовцями знищено дві артилерійські системи, чотири ББМ, п’ять БпЛА, дві одиниці автомобільної техніки та три - спеціальної. Окрім того, два автомобіля, дві ворожі гармати та РСЗВ БМ-21 були пошкоджені.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується три бойових зіткнення. Загарбники зберігають активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Красногорівка та Костянтинівка. Підрозділи Сил оборони відбили всі атаки противника, без успіху для нього.

Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень в напрямку Водяного та Великої Новосілки. Всі ворожі штурми захлинулися.

На Оріхівському напрямку підрозділи наших військ на даний час відбивають атаку агресора в напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку підрозділи наших військ відбили шість атак противника. Окупанти успіху не мали.

Сьогодні відзначаємо воїнів 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, які впевнено тримають рубежі та завдають ворогу значних втрат", - йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.