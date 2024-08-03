Общие боевые потери РФ с начала войны – около 581 760 человек (+1170 за сутки), 8406 танков, 16 217 артсистем, 16 238 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 581 760 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.08.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 581760 (+1170) человек,

танков - 8406 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 16238 (+27) ед,

артиллерийских систем - 16217 (+56) ед,

РСЗО - 1135 (+1) ед,

средства ППО - 908 (+1) ед,

самолетов - 363 (+0) ед,

вертолетов - 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 13057 (+52),

крылатые ракеты - 2410 (+3),

корабли/катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 21926 (+54) ед,

специальная техника - 2723 (+4)

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