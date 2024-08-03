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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 581 760 человек (+1170 за сутки), 8406 танков, 16 217 артсистем, 16 238 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

знищення

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 581 760 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.08.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 581760 (+1170) человек,
  • танков - 8406 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 16238 (+27) ед,
  • артиллерийских систем - 16217 (+56) ед,
  • РСЗО - 1135 (+1) ед,
  • средства ППО - 908 (+1) ед,
  • самолетов - 363 (+0) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 13057 (+52),
  • крылатые ракеты - 2410 (+3),
  • корабли/катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 21926 (+54) ед,
  • специальная техника - 2723 (+4)

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втрати РФ

Автор: 

армия РФ (19035) ликвидация (3472) уничтожение (6823)


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Топ комментарии
+26
Минув 3818 день москальсько-української війни.
147! одиниць техніки та 1170! чумардосів за день.
Арта 57!, броня 31, логістика 54!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 581 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Псковська область.
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03.08.2024 08:08
+14
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ!!))
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03.08.2024 08:08
+13
Дивно, в українських областях не менше мільйона населення проживає, а в Мордорі лише по пів мільйона. Своїх земель не можуть заселити, а на чужі зазіхають.
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03.08.2024 08:17
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Правила форума Совет форумчан
Минув 3818 день москальсько-української війни.
147! одиниць техніки та 1170! чумардосів за день.
Арта 57!, броня 31, логістика 54!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 581 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Псковська область.
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03.08.2024 08:08 Ответить
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03.08.2024 08:11 Ответить
Дивно, в українських областях не менше мільйона населення проживає, а в Мордорі лише по пів мільйона. Своїх земель не можуть заселити, а на чужі зазіхають.
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03.08.2024 08:17 Ответить
Я якось дивився - у них в Саха-якутії є район більше Харківської області. Населення - 5 тисяч осіб, з них 3,5 тисячі живуть у райцентрі. Але землі їм все рівно мало..
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03.08.2024 08:31 Ответить
Я якось дивилась якутського блогера. Він такий собі патріот Якутії, батьки з України, Житомирської обл(батько киримли, а мати білоруска). В тій Якутії жити неможливо. Взимку скажені морози, -30 вважають теплом, а влітку комарі над лісом виглядять ніби хмари і дим пожежі.
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03.08.2024 11:53 Ответить
80% населення рф проживає в євпропейській частині рф - там висока густина населення.
Тому скабеєва пропонували ядерний удар по Сибірі.
Туди і будуть летіти у відповідь ядерні ракети ві США - ответка ліліпутіну на заяву що в Європі велика густина населення.
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03.08.2024 14:08 Ответить
А у них - "ідея-фікс" - ЗАВОЮВАННЯ землі Жив у Заволжі У них від села до села - півсотні км І в селах - не більше тисячі населенння (самі кращі села - багаті по їх мірках -заселені переселенцями з України) Про Сибір - і мови нема! Покійний товариш (Юрко Курочка - колишній єгер Миронівського району) розказував: "Після служби в армії влаштувався єгерем у Красноярському краї Приїхав у село ПРийшов до голови сільради ПРедставився Той каже : Пошли тебя на квартиру устраивать!" Ідемо Дивлюся - одні хати чорні - "як свята земля"! А інші - вибілені! І квітники коло них! Питаю "приседателя": " А в чём разница?" Підходимо до одної біленької хатки "Присідатєль" кричить: "Макаровна!" Виходить бабуся: "Здрастуйте вам!" "Присідатель сміється: "Понял теперь, "хахол" - КУДА я тебя на квартиру определил?"
До речі - Юрків син - хороший стрілець-снайпер Ще пацаном батько стрілять навчив Став чемпіоном району ще в школі Батько ним сильно гордився Дуже цікава його доля - у мене на стіні до цих пір висить їх фото - з Каратом Пес у них такий був - кабан порвав Цікаво - "малий" б"є кацапів?
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03.08.2024 09:46 Ответить
Ось і "ми пскавскіє" пішли.
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03.08.2024 08:17 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ!!))
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03.08.2024 08:08 Ответить
Немає більш важливої задачі у гомосапіенс ніж нищенні московита ...
спочатку знищ московита потім йди на город, роботу,
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03.08.2024 08:26 Ответить
Арта три тисячі стволів з початку літа, відрив ББМ скоротився до 21 од, вже завтра арта вийде в перед.
Чумардоси 72 980 з початку літа, літо 22+23 - 72 680 це ж яким потрібно бути упоротим стадом.
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03.08.2024 10:33 Ответить
Москалі після війни будуть шарпатись від одного слова Україна, українець.
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03.08.2024 11:14 Ответить
а тут субмарини нема...
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03.08.2024 17:50 Ответить
 
 