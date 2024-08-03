Общие боевые потери РФ с начала войны – около 581 760 человек (+1170 за сутки), 8406 танков, 16 217 артсистем, 16 238 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 581 760 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.08.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 581760 (+1170) человек,
- танков - 8406 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 16238 (+27) ед,
- артиллерийских систем - 16217 (+56) ед,
- РСЗО - 1135 (+1) ед,
- средства ППО - 908 (+1) ед,
- самолетов - 363 (+0) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 13057 (+52),
- крылатые ракеты - 2410 (+3),
- корабли/катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 21926 (+54) ед,
- специальная техника - 2723 (+4)
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147! одиниць техніки та 1170! чумардосів за день.
Арта 57!, броня 31, логістика 54!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 581 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Псковська область.
Тому скабеєва пропонували ядерний удар по Сибірі.
Туди і будуть летіти у відповідь ядерні ракети ві США - ответка ліліпутіну на заяву що в Європі велика густина населення.
До речі - Юрків син - хороший стрілець-снайпер Ще пацаном батько стрілять навчив Став чемпіоном району ще в школі Батько ним сильно гордився Дуже цікава його доля - у мене на стіні до цих пір висить їх фото - з Каратом Пес у них такий був - кабан порвав Цікаво - "малий" б"є кацапів?
спочатку знищ московита потім йди на город, роботу,
Чумардоси 72 980 з початку літа, літо 22+23 - 72 680 це ж яким потрібно бути упоротим стадом.