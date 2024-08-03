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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 581 760 осіб (+1170 за добу), 8406 танків, 16 217 артсистем, 16 238 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

знищення

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 581 760 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.08.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 581760 (+1170) осіб,
  • танків ‒ 8406 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16238 (+27) од,
  • артилерійських систем – 16217 (+56) од,
  • РСЗВ – 1135 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 908 (+1) од,
  • літаків – 363 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13057 (+52),
  • крилаті ракети ‒ 2410 (+3),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21926 (+54) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2723 (+4)

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втрати РФ

Автор: 

армія рф (17196) ліквідація (3855) знищення (7138)


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Топ коментарі
+26
Минув 3818 день москальсько-української війни.
147! одиниць техніки та 1170! чумардосів за день.
Арта 57!, броня 31, логістика 54!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 581 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Псковська область.
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03.08.2024 08:08
+14
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ!!))
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03.08.2024 08:08
+13
Дивно, в українських областях не менше мільйона населення проживає, а в Мордорі лише по пів мільйона. Своїх земель не можуть заселити, а на чужі зазіхають.
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03.08.2024 08:17
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Минув 3818 день москальсько-української війни.
147! одиниць техніки та 1170! чумардосів за день.
Арта 57!, броня 31, логістика 54!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 581 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Псковська область.
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03.08.2024 08:08 Відповісти
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03.08.2024 08:11 Відповісти
Дивно, в українських областях не менше мільйона населення проживає, а в Мордорі лише по пів мільйона. Своїх земель не можуть заселити, а на чужі зазіхають.
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03.08.2024 08:17 Відповісти
Я якось дивився - у них в Саха-якутії є район більше Харківської області. Населення - 5 тисяч осіб, з них 3,5 тисячі живуть у райцентрі. Але землі їм все рівно мало..
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03.08.2024 08:31 Відповісти
Я якось дивилась якутського блогера. Він такий собі патріот Якутії, батьки з України, Житомирської обл(батько киримли, а мати білоруска). В тій Якутії жити неможливо. Взимку скажені морози, -30 вважають теплом, а влітку комарі над лісом виглядять ніби хмари і дим пожежі.
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03.08.2024 11:53 Відповісти
80% населення рф проживає в євпропейській частині рф - там висока густина населення.
Тому скабеєва пропонували ядерний удар по Сибірі.
Туди і будуть летіти у відповідь ядерні ракети ві США - ответка ліліпутіну на заяву що в Європі велика густина населення.
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03.08.2024 14:08 Відповісти
А у них - "ідея-фікс" - ЗАВОЮВАННЯ землі Жив у Заволжі У них від села до села - півсотні км І в селах - не більше тисячі населенння (самі кращі села - багаті по їх мірках -заселені переселенцями з України) Про Сибір - і мови нема! Покійний товариш (Юрко Курочка - колишній єгер Миронівського району) розказував: "Після служби в армії влаштувався єгерем у Красноярському краї Приїхав у село ПРийшов до голови сільради ПРедставився Той каже : Пошли тебя на квартиру устраивать!" Ідемо Дивлюся - одні хати чорні - "як свята земля"! А інші - вибілені! І квітники коло них! Питаю "приседателя": " А в чём разница?" Підходимо до одної біленької хатки "Присідатєль" кричить: "Макаровна!" Виходить бабуся: "Здрастуйте вам!" "Присідатель сміється: "Понял теперь, "хахол" - КУДА я тебя на квартиру определил?"
До речі - Юрків син - хороший стрілець-снайпер Ще пацаном батько стрілять навчив Став чемпіоном району ще в школі Батько ним сильно гордився Дуже цікава його доля - у мене на стіні до цих пір висить їх фото - з Каратом Пес у них такий був - кабан порвав Цікаво - "малий" б"є кацапів?
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03.08.2024 09:46 Відповісти
Ось і "ми пскавскіє" пішли.
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03.08.2024 08:17 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ!!))
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03.08.2024 08:08 Відповісти
Немає більш важливої задачі у гомосапіенс ніж нищенні московита ...
спочатку знищ московита потім йди на город, роботу,
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03.08.2024 08:26 Відповісти
Арта три тисячі стволів з початку літа, відрив ББМ скоротився до 21 од, вже завтра арта вийде в перед.
Чумардоси 72 980 з початку літа, літо 22+23 - 72 680 це ж яким потрібно бути упоротим стадом.
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03.08.2024 10:33 Відповісти
Москалі після війни будуть шарпатись від одного слова Україна, українець.
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03.08.2024 11:14 Відповісти
а тут субмарини нема...
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03.08.2024 17:50 Відповісти
 
 