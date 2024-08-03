Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 581 760 осіб (+1170 за добу), 8406 танків, 16 217 артсистем, 16 238 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 581 760 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.08.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 581760 (+1170) осіб,

танків ‒ 8406 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 16238 (+27) од,

артилерійських систем – 16217 (+56) од,

РСЗВ – 1135 (+1) од,

засоби ППО ‒ 908 (+1) од,

літаків – 363 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13057 (+52),

крилаті ракети ‒ 2410 (+3),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 21926 (+54) од,

спеціальна техніка ‒ 2723 (+4)

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