Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 581 760 осіб (+1170 за добу), 8406 танків, 16 217 артсистем, 16 238 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 581 760 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.08.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 581760 (+1170) осіб,
- танків ‒ 8406 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16238 (+27) од,
- артилерійських систем – 16217 (+56) од,
- РСЗВ – 1135 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 908 (+1) од,
- літаків – 363 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13057 (+52),
- крилаті ракети ‒ 2410 (+3),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21926 (+54) од,
- спеціальна техніка ‒ 2723 (+4)
Топ коментарі
+26 Qq Qqq #455433
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+14 Дмитро Черних #470343
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+13 Олена Тихонова #468839
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147! одиниць техніки та 1170! чумардосів за день.
Арта 57!, броня 31, логістика 54!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 581 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Псковська область.
Тому скабеєва пропонували ядерний удар по Сибірі.
Туди і будуть летіти у відповідь ядерні ракети ві США - ответка ліліпутіну на заяву що в Європі велика густина населення.
До речі - Юрків син - хороший стрілець-снайпер Ще пацаном батько стрілять навчив Став чемпіоном району ще в школі Батько ним сильно гордився Дуже цікава його доля - у мене на стіні до цих пір висить їх фото - з Каратом Пес у них такий був - кабан порвав Цікаво - "малий" б"є кацапів?
спочатку знищ московита потім йди на город, роботу,
Чумардоси 72 980 з початку літа, літо 22+23 - 72 680 це ж яким потрібно бути упоротим стадом.