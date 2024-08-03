Армия РФ продвинулась в Желанном и Железном, вплотную подошла к Торецку, - DeepState. КАРТА
Российская армия за прошедшие сутки продвинулась возле двух населенных пунктов в Донецкой области. В селе Железное визуально зафиксировали российских военных.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики DeepState.
Батальон беспилотных систем "VORON" 100 ОМБр опубликовал видео поражений в Железном, расположенном в 100 метрах от Торецка. Из местоположения российских военных аналитики сделали выводы об их продвижении.
"Линия боевого соприкосновения уточняется, но враг однозначно имеет тактические успехи и уже может пробовать заходить в сам Торецк", - отмечают аналитики.
И добавляют, что российский враг продвинулся в поселке Желанное и возле города Железное в Донецкой области.
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Юрий Нестеренко
Формула мира
Да будет проклят каждый, кто согласен
На компромисс!
"Кредо"
На все паскудство, что звучит в эфире,
Ответ один лишь только у меня:
Смерть каждому, кто говорит о мире,
Пока не уничтожена русня!
Из-за какой бы ни был он границы,
Будь он министр, будь даже президент -
Кто помогает рашке сохраниться,
Тот соучастник. Тот ее агент.
Кто после Мариуполя и Бучи
Готов позволить злу существовать,
Кто, обладая армией могучей,
Не только сам не хочет воевать,
Но даже и не хочет Украине
Дать уничтожить общего врага,
Тот должен сам рассматриваться ныне
Как враг. И вся на этом недолга.
И даже если он дает снаряды,
Важнее то, чего он не дает,
Поскольку трусу подлому не надо,
Чтоб Украина двигалась вперед.
Историю забыли, идиоты?!
Пора напомнить (или повторить)
Финал попыток графа Бернадотта
Израильтян с арабами мирить!
А русские - куда гнусней арабов
И зло не лишь евреям - всем несут!
От мирового зла таких масштабов
Трусливые уступки не спасут.
Наоборот - от них воспрянет сразу
Почти уже добитая русня;
Кто выжечь не решается заразу,
Тот сам погибнет от ее огня.
Трусливые, ничтожные кретины,
Клюющие на жалкий русский блеф,
Презренней и безмозглее скотины,
Не смеющей покинуть теплый хлев.
Усвоившие из всего Шекспира
"Мириться лучше со знакомым злом",
Они опять готовы "ради мира"
Сесть с людоедом за одним столом.
Хоть каждая, казалось бы, паскуда
Должна была понять уже давно:
Сегодня - сотрапезник, завтра - блюдо!
Но трусость их сильнее все равно.
Пока их стадо, хуже, чем коровье,
Мычит про "вне конфликта" дребедень,
За эту трусость Украина кровью
Не первый год уж платит каждый день.
Хотите мира - дайте самолеты,
Ракеты дайте, дайте корабли
И не пытайтесь сохранить болото -
Источник войн и бед для всей Земли!
Не лезьте с тем, о чем вас не просили -
Не исцелят переговоры рак!
Конец войны равно конец россии,
И только так. И более никак.
август 2023
https://zbut121.livejournal.com/153203.html
Може, все-таки - блазень?
Фортеці Покровськ, Мирноград...
Юрий Нестеренко
Формула мира
Да будет проклят каждый, кто согласен
На компромисс!
"Кредо"
На все паскудство, что звучит в эфире,
Ответ один лишь только у меня:
Смерть каждому, кто говорит о мире,
Пока не уничтожена русня!
Из-за какой бы ни был он границы,
Будь он министр, будь даже президент -
Кто помогает рашке сохраниться,
Тот соучастник. Тот ее агент.
Кто после Мариуполя и Бучи
Готов позволить злу существовать,
Кто, обладая армией могучей,
Не только сам не хочет воевать,
Но даже и не хочет Украине
Дать уничтожить общего врага,
Тот должен сам рассматриваться ныне
Как враг. И вся на этом недолга.
И даже если он дает снаряды,
Важнее то, чего он не дает,
Поскольку трусу подлому не надо,
Чтоб Украина двигалась вперед.
Историю забыли, идиоты?!
Пора напомнить (или повторить)
Финал попыток графа Бернадотта
Израильтян с арабами мирить!
А русские - куда гнусней арабов
И зло не лишь евреям - всем несут!
От мирового зла таких масштабов
Трусливые уступки не спасут.
Наоборот - от них воспрянет сразу
Почти уже добитая русня;
Кто выжечь не решается заразу,
Тот сам погибнет от ее огня.
Трусливые, ничтожные кретины,
Клюющие на жалкий русский блеф,
Презренней и безмозглее скотины,
Не смеющей покинуть теплый хлев.
Усвоившие из всего Шекспира
"Мириться лучше со знакомым злом",
Они опять готовы "ради мира"
Сесть с людоедом за одним столом.
Хоть каждая, казалось бы, паскуда
Должна была понять уже давно:
Сегодня - сотрапезник, завтра - блюдо!
Но трусость их сильнее все равно.
Пока их стадо, хуже, чем коровье,
Мычит про "вне конфликта" дребедень,
За эту трусость Украина кровью
Не первый год уж платит каждый день.
Хотите мира - дайте самолеты,
Ракеты дайте, дайте корабли
И не пытайтесь сохранить болото -
Источник войн и бед для всей Земли!
Не лезьте с тем, о чем вас не просили -
Не исцелят переговоры рак!
Конец войны равно конец россии,
И только так. И более никак.
август 2023
https://zbut121.livejournal.com/153203.html
"31 ОМБр вимагає не знімати з посади комбрига Андрія Усанова: Вищому командуванню не потрібна правда щодо стану справ з ділянки фронту. "