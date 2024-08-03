Армия РФ продвинулась в Желанном и Железном, вплотную подошла к Торецку, - DeepState. КАРТА

Российская армия за прошедшие сутки продвинулась возле двух населенных пунктов в Донецкой области. В селе Железное визуально зафиксировали российских военных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики DeepState.

Батальон беспилотных систем "VORON" 100 ОМБр опубликовал видео поражений в Железном, расположенном в 100 метрах от Торецка. Из местоположения российских военных аналитики сделали выводы об их продвижении.

"Линия боевого соприкосновения уточняется, но враг однозначно имеет тактические успехи и уже может пробовать заходить в сам Торецк", - отмечают аналитики.

И добавляют, что российский враг продвинулся в поселке Желанное и возле города Железное в Донецкой области.

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