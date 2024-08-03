РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4111 посетитель онлайн
Новости Война
21 067 133

Армия РФ продвинулась в Желанном и Железном, вплотную подошла к Торецку, - DeepState. КАРТА

Российская армия за прошедшие сутки продвинулась возле двух населенных пунктов в Донецкой области. В селе Железное визуально зафиксировали российских военных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики DeepState.

Батальон беспилотных систем "VORON" 100 ОМБр опубликовал видео поражений в Железном, расположенном в 100 метрах от Торецка. Из местоположения российских военных аналитики сделали выводы об их продвижении.

Ситуація на Донеччині на ранок 3 серпня

"Линия боевого соприкосновения уточняется, но враг однозначно имеет тактические успехи и уже может пробовать заходить в сам Торецк", - отмечают аналитики.

И добавляют, что российский враг продвинулся в поселке Желанное и возле города Железное в Донецкой области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ наступают в Волчанске для расширения зоны контроля в северной и центральной частях города, - ОТГ "Харьков"

Автор: 

Донецкая область (9498) боевые действия (3926)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+51
зеленський - то абсолютне зло. Він веде Україну до погибелі.
показать весь комментарий
03.08.2024 10:34
+39
Все по Оману , прастітутка дєрмака сирьська все веде до здачі територій.
показать весь комментарий
03.08.2024 10:28
+39
А чи не йде тупий злив Донецької області? Щоб забезпечити Путіну вихід на адмінкордони Донец. та Луган. областей і дати можливість вести переговори ,заявивши про виконання завдань СВО? Сдача територій проходить щоденно,маленькими шматками і всі......мовчать..А наріду виставляють відео з кацапами в яких влучає *********,горить зад,відриває ногу,з кацапами що кидають у дрон черевики тощо....Мовляв,дивіться,як ми чмуримо рашкованів....
показать весь комментарий
03.08.2024 10:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
А які наші втрати через відсутність фортифікацій?
показать весь комментарий
03.08.2024 19:33 Ответить
Срочно надо сто двадцать пятый договор о безопасности с кем то подписать, еще наверно остались острова в Тихом океане, с Новой Гвинеей например
показать весь комментарий
03.08.2024 11:10 Ответить
С Гвинеей уже подписал Потужний.
показать весь комментарий
04.08.2024 18:00 Ответить
Такое выраженная що це завуальована здача території. Проблема в тому що ми не знаємо чи зупиниться він на адмінкордонах дон і луг
показать весь комментарий
03.08.2024 11:11 Ответить
А чому "завуальована"? Ви про намагання заперечувати здачу Бахмута, мало не до цього часу? Вже давно ніхто нічого не вуалює: здали, бо підловіли на ротації, пролізлі в трубу, в тунель, та ще безліч поважних причин кожного разу.
показать весь комментарий
03.08.2024 12:32 Ответить
Зеленський 🤡 пі** раст ...їди у відставку !!! Та *** приберить хто небуть дерьмака ! бо він 🤡 тримає за президента ...
показать весь комментарий
03.08.2024 11:12 Ответить
Сайт автора: http://***.complife.info/ ***.complife.info

Юрий Нестеренко

Формула мира

Да будет проклят каждый, кто согласен

На компромисс!

"Кредо"

На все паскудство, что звучит в эфире,

Ответ один лишь только у меня:

Смерть каждому, кто говорит о мире,

Пока не уничтожена русня!

Из-за какой бы ни был он границы,

Будь он министр, будь даже президент -

Кто помогает рашке сохраниться,

Тот соучастник. Тот ее агент.

Кто после Мариуполя и Бучи

Готов позволить злу существовать,

Кто, обладая армией могучей,

Не только сам не хочет воевать,

Но даже и не хочет Украине

Дать уничтожить общего врага,

Тот должен сам рассматриваться ныне

Как враг. И вся на этом недолга.

И даже если он дает снаряды,

Важнее то, чего он не дает,

Поскольку трусу подлому не надо,

Чтоб Украина двигалась вперед.

Историю забыли, идиоты?!

Пора напомнить (или повторить)

Финал попыток графа Бернадотта

Израильтян с арабами мирить!

А русские - куда гнусней арабов

И зло не лишь евреям - всем несут!

От мирового зла таких масштабов

Трусливые уступки не спасут.

Наоборот - от них воспрянет сразу

Почти уже добитая русня;

Кто выжечь не решается заразу,

Тот сам погибнет от ее огня.

Трусливые, ничтожные кретины,

Клюющие на жалкий русский блеф,

Презренней и безмозглее скотины,

Не смеющей покинуть теплый хлев.

Усвоившие из всего Шекспира

"Мириться лучше со знакомым злом",

Они опять готовы "ради мира"

Сесть с людоедом за одним столом.

Хоть каждая, казалось бы, паскуда

Должна была понять уже давно:

Сегодня - сотрапезник, завтра - блюдо!

Но трусость их сильнее все равно.

Пока их стадо, хуже, чем коровье,

Мычит про "вне конфликта" дребедень,

За эту трусость Украина кровью

Не первый год уж платит каждый день.

Хотите мира - дайте самолеты,

Ракеты дайте, дайте корабли

И не пытайтесь сохранить болото -

Источник войн и бед для всей Земли!

Не лезьте с тем, о чем вас не просили -

Не исцелят переговоры рак!

Конец войны равно конец россии,

И только так. И более никак.

август 2023

https://zbut121.livejournal.com/153203.html
показать весь комментарий
03.08.2024 11:25 Ответить
Потужно, як завжди в нього. Респектищє. З перших рядків подумав: зручно ж йому сідити в Америці та закликати українців щодо "війни до побєдного кінця". Але з подальших рядків зрозуміло: він звертається не до українців, а саме до амерів та інших жлобів-союзників. Підписуюся під кожним словом.
показать весь комментарий
03.08.2024 12:07 Ответить
Из Америки всегда видней.
показать весь комментарий
03.08.2024 12:44 Ответить
Фронт починає потроху сипатись. Зе-владі потрібно терміново щось робити. Я так думаю, що ОПа зніме Сирського, і знову розпустить Генштаб. Щоб полегшити наступальні дії.
показать весь комментарий
03.08.2024 11:41 Ответить
Чиї?
показать весь комментарий
04.08.2024 09:10 Ответить
Абсолютна безпораднiсть нашого вiйсового командування вражаe.
показать весь комментарий
03.08.2024 12:12 Ответить
А британську розвідку не хочете послухати, які кажуть що останні місяці орки зазнали найсуттєвіших втрат ? Чи може розкажете, як станом на зараз боротися з кабами, фабами, які знищують геть усе, усі споруди, і не відходити ?
показать весь комментарий
03.08.2024 16:56 Ответить
Фортифікації? Мінні поля? Знову ніх я нема ?!!!
показать весь комментарий
03.08.2024 13:00 Ответить
придумайте як боротися з кабом ?Поки вони нічого втримати неможливо всі зміцнення і позиції розбираються Поки наші "партнери" не погодяться на удари по території рашки і не дадуть добро збивати винищувачі.
показать весь комментарий
03.08.2024 13:13 Ответить
Придумано! Але всім на це пох. У них, вялікіх запроданців, своя тактика. Спробуй тоди носа впхати - відсічуть по п*яти.
показать весь комментарий
03.08.2024 21:58 Ответить
курва, щоранку діпстейт із новими "досягненнями стабілізації" зеленого ********...
показать весь комментарий
03.08.2024 13:57 Ответить
Чи ведуть дискусію на Цензорі військові? Ні...нещодавно всі розбирались в енергетиці,до неї і зараз всі розбираються,як треба воювати,є політологи ,які знають ,про що домовляються...я пишаюсь такою високоінтелектуальною нацією
показать весь комментарий
03.08.2024 14:14 Ответить
А особливо такою високоінтелектуальною зешоблою.
показать весь комментарий
03.08.2024 19:35 Ответить
Та й порохоботи не відстають
показать весь комментарий
03.08.2024 21:57 Ответить
Это и есть мирный план подготовленный величайшим лидором?
показать весь комментарий
03.08.2024 14:52 Ответить
Яким саме лідором? Вовіків є два.
показать весь комментарий
04.08.2024 17:03 Ответить
Як тільки не ліпили із зеленського потужного і незламного Лідера, месію, спасителя, але жалюгідний шут залишився шутом. Здав він країну чи просрав вже немає значення
показать весь комментарий
03.08.2024 15:38 Ответить
Zakvova

Може, все-таки - блазень?
показать весь комментарий
03.08.2024 21:03 Ответить
в історії людства не було випадків, щоб 🤡 виграв війну
показать весь комментарий
04.08.2024 01:03 Ответить
Фортеця Торецьк!
показать весь комментарий
03.08.2024 17:53 Ответить
Оптимістично.
Фортеці Покровськ, Мирноград...
показать весь комментарий
03.08.2024 19:36 Ответить
Сайт автора: http://***.complife.info/ ***.complife.info

Юрий Нестеренко

Формула мира

Да будет проклят каждый, кто согласен

На компромисс!

"Кредо"

На все паскудство, что звучит в эфире,

Ответ один лишь только у меня:

Смерть каждому, кто говорит о мире,

Пока не уничтожена русня!

Из-за какой бы ни был он границы,

Будь он министр, будь даже президент -

Кто помогает рашке сохраниться,

Тот соучастник. Тот ее агент.

Кто после Мариуполя и Бучи

Готов позволить злу существовать,

Кто, обладая армией могучей,

Не только сам не хочет воевать,

Но даже и не хочет Украине

Дать уничтожить общего врага,

Тот должен сам рассматриваться ныне

Как враг. И вся на этом недолга.

И даже если он дает снаряды,

Важнее то, чего он не дает,

Поскольку трусу подлому не надо,

Чтоб Украина двигалась вперед.

Историю забыли, идиоты?!

Пора напомнить (или повторить)

Финал попыток графа Бернадотта

Израильтян с арабами мирить!

А русские - куда гнусней арабов

И зло не лишь евреям - всем несут!

От мирового зла таких масштабов

Трусливые уступки не спасут.

Наоборот - от них воспрянет сразу

Почти уже добитая русня;

Кто выжечь не решается заразу,

Тот сам погибнет от ее огня.

Трусливые, ничтожные кретины,

Клюющие на жалкий русский блеф,

Презренней и безмозглее скотины,

Не смеющей покинуть теплый хлев.

Усвоившие из всего Шекспира

"Мириться лучше со знакомым злом",

Они опять готовы "ради мира"

Сесть с людоедом за одним столом.

Хоть каждая, казалось бы, паскуда

Должна была понять уже давно:

Сегодня - сотрапезник, завтра - блюдо!

Но трусость их сильнее все равно.

Пока их стадо, хуже, чем коровье,

Мычит про "вне конфликта" дребедень,

За эту трусость Украина кровью

Не первый год уж платит каждый день.

Хотите мира - дайте самолеты,

Ракеты дайте, дайте корабли

И не пытайтесь сохранить болото -

Источник войн и бед для всей Земли!

Не лезьте с тем, о чем вас не просили -

Не исцелят переговоры рак!

Конец войны равно конец россии,

И только так. И более никак.

август 2023

https://zbut121.livejournal.com/153203.html
показать весь комментарий
04.08.2024 09:11 Ответить
Є ще племена в джунглях Амазонки, котрих не включили у перепис населення. Хай би Кулеба прошвирнувся туди - раптом підпише черговий договір про гарантії безпеки. І про зулусів в ОП начисто забули - печалька...
показать весь комментарий
04.08.2024 17:35 Ответить
Щоб кацапи легше просувались, потрібно розвалити армію.

"31 ОМБр вимагає не знімати з посади комбрига Андрія Усанова: Вищому командуванню не потрібна правда щодо стану справ з ділянки фронту. "
показать весь комментарий
04.08.2024 17:42 Ответить
Страница 2 из 2
 
 