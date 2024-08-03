Армія РФ просунулася у Желанному та Залізному, впритул підійшла до Торецька, - DeepState. КАРТА

Російська армія протягом минулої доби просунулася біля двох населених пунктів у Донецькій області. У селі Залізне візуально зафіксували російських військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики DeepState.

Батальйон безпілотних систем "VORON" 100 ОМБр опублікував відео уражень в Залізному, розташоване у 100 метрах від Торецька. З локації російських військових аналітики зробили висновки про їхнє просування.

"Лінія бойового зіткнення уточнюється, але ворог однозначно має тактичні успіхи і вже може пробувати заходити в сам Торецьк", - зазначають аналітики.

Та додають, що російський ворог просунувся у селищі Желанне та біля міста Залізне в Донецькій області.

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