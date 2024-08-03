УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10791 відвідувач онлайн
Новини Війна
21 067 133

Армія РФ просунулася у Желанному та Залізному, впритул підійшла до Торецька, - DeepState. КАРТА

Російська армія протягом минулої доби просунулася біля двох населених пунктів у Донецькій області. У селі Залізне візуально зафіксували російських військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики DeepState.

Батальйон безпілотних систем "VORON" 100 ОМБр опублікував відео уражень в Залізному, розташоване у 100 метрах від Торецька. З локації російських військових аналітики зробили висновки про їхнє просування.

Ситуація на Донеччині на ранок 3 серпня

"Лінія бойового зіткнення уточнюється, але ворог однозначно має тактичні успіхи і вже може пробувати заходити в сам Торецьк", - зазначають аналітики.

Та додають, що російський ворог просунувся у селищі Желанне та біля міста Залізне в Донецькій області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ наступають у Вовчанську для розширення зони контролю у північній та центральній частинах міста, - ОТУ "Харків"

Автор: 

Донецька область (8317) бойові дії (3689)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+51
зеленський - то абсолютне зло. Він веде Україну до погибелі.
показати весь коментар
03.08.2024 10:34
+39
Все по Оману , прастітутка дєрмака сирьська все веде до здачі територій.
показати весь коментар
03.08.2024 10:28
+39
А чи не йде тупий злив Донецької області? Щоб забезпечити Путіну вихід на адмінкордони Донец. та Луган. областей і дати можливість вести переговори ,заявивши про виконання завдань СВО? Сдача територій проходить щоденно,маленькими шматками і всі......мовчать..А наріду виставляють відео з кацапами в яких влучає *********,горить зад,відриває ногу,з кацапами що кидають у дрон черевики тощо....Мовляв,дивіться,як ми чмуримо рашкованів....
показати весь коментар
03.08.2024 10:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
А які наші втрати через відсутність фортифікацій?
показати весь коментар
03.08.2024 19:33 Відповісти
Срочно надо сто двадцать пятый договор о безопасности с кем то подписать, еще наверно остались острова в Тихом океане, с Новой Гвинеей например
показати весь коментар
03.08.2024 11:10 Відповісти
С Гвинеей уже подписал Потужний.
показати весь коментар
04.08.2024 18:00 Відповісти
Такое выраженная що це завуальована здача території. Проблема в тому що ми не знаємо чи зупиниться він на адмінкордонах дон і луг
показати весь коментар
03.08.2024 11:11 Відповісти
А чому "завуальована"? Ви про намагання заперечувати здачу Бахмута, мало не до цього часу? Вже давно ніхто нічого не вуалює: здали, бо підловіли на ротації, пролізлі в трубу, в тунель, та ще безліч поважних причин кожного разу.
показати весь коментар
03.08.2024 12:32 Відповісти
Зеленський 🤡 пі** раст ...їди у відставку !!! Та *** приберить хто небуть дерьмака ! бо він 🤡 тримає за президента ...
показати весь коментар
03.08.2024 11:12 Відповісти
Сайт автора: http://***.complife.info/ ***.complife.info

Юрий Нестеренко

Формула мира

Да будет проклят каждый, кто согласен

На компромисс!

"Кредо"

На все паскудство, что звучит в эфире,

Ответ один лишь только у меня:

Смерть каждому, кто говорит о мире,

Пока не уничтожена русня!

Из-за какой бы ни был он границы,

Будь он министр, будь даже президент -

Кто помогает рашке сохраниться,

Тот соучастник. Тот ее агент.

Кто после Мариуполя и Бучи

Готов позволить злу существовать,

Кто, обладая армией могучей,

Не только сам не хочет воевать,

Но даже и не хочет Украине

Дать уничтожить общего врага,

Тот должен сам рассматриваться ныне

Как враг. И вся на этом недолга.

И даже если он дает снаряды,

Важнее то, чего он не дает,

Поскольку трусу подлому не надо,

Чтоб Украина двигалась вперед.

Историю забыли, идиоты?!

Пора напомнить (или повторить)

Финал попыток графа Бернадотта

Израильтян с арабами мирить!

А русские - куда гнусней арабов

И зло не лишь евреям - всем несут!

От мирового зла таких масштабов

Трусливые уступки не спасут.

Наоборот - от них воспрянет сразу

Почти уже добитая русня;

Кто выжечь не решается заразу,

Тот сам погибнет от ее огня.

Трусливые, ничтожные кретины,

Клюющие на жалкий русский блеф,

Презренней и безмозглее скотины,

Не смеющей покинуть теплый хлев.

Усвоившие из всего Шекспира

"Мириться лучше со знакомым злом",

Они опять готовы "ради мира"

Сесть с людоедом за одним столом.

Хоть каждая, казалось бы, паскуда

Должна была понять уже давно:

Сегодня - сотрапезник, завтра - блюдо!

Но трусость их сильнее все равно.

Пока их стадо, хуже, чем коровье,

Мычит про "вне конфликта" дребедень,

За эту трусость Украина кровью

Не первый год уж платит каждый день.

Хотите мира - дайте самолеты,

Ракеты дайте, дайте корабли

И не пытайтесь сохранить болото -

Источник войн и бед для всей Земли!

Не лезьте с тем, о чем вас не просили -

Не исцелят переговоры рак!

Конец войны равно конец россии,

И только так. И более никак.

август 2023

https://zbut121.livejournal.com/153203.html
показати весь коментар
03.08.2024 11:25 Відповісти
Потужно, як завжди в нього. Респектищє. З перших рядків подумав: зручно ж йому сідити в Америці та закликати українців щодо "війни до побєдного кінця". Але з подальших рядків зрозуміло: він звертається не до українців, а саме до амерів та інших жлобів-союзників. Підписуюся під кожним словом.
показати весь коментар
03.08.2024 12:07 Відповісти
Из Америки всегда видней.
показати весь коментар
03.08.2024 12:44 Відповісти
Фронт починає потроху сипатись. Зе-владі потрібно терміново щось робити. Я так думаю, що ОПа зніме Сирського, і знову розпустить Генштаб. Щоб полегшити наступальні дії.
показати весь коментар
03.08.2024 11:41 Відповісти
Чиї?
показати весь коментар
04.08.2024 09:10 Відповісти
Абсолютна безпораднiсть нашого вiйсового командування вражаe.
показати весь коментар
03.08.2024 12:12 Відповісти
А британську розвідку не хочете послухати, які кажуть що останні місяці орки зазнали найсуттєвіших втрат ? Чи може розкажете, як станом на зараз боротися з кабами, фабами, які знищують геть усе, усі споруди, і не відходити ?
показати весь коментар
03.08.2024 16:56 Відповісти
Фортифікації? Мінні поля? Знову ніх я нема ?!!!
показати весь коментар
03.08.2024 13:00 Відповісти
придумайте як боротися з кабом ?Поки вони нічого втримати неможливо всі зміцнення і позиції розбираються Поки наші "партнери" не погодяться на удари по території рашки і не дадуть добро збивати винищувачі.
показати весь коментар
03.08.2024 13:13 Відповісти
Придумано! Але всім на це пох. У них, вялікіх запроданців, своя тактика. Спробуй тоди носа впхати - відсічуть по п*яти.
показати весь коментар
03.08.2024 21:58 Відповісти
курва, щоранку діпстейт із новими "досягненнями стабілізації" зеленого ********...
показати весь коментар
03.08.2024 13:57 Відповісти
Чи ведуть дискусію на Цензорі військові? Ні...нещодавно всі розбирались в енергетиці,до неї і зараз всі розбираються,як треба воювати,є політологи ,які знають ,про що домовляються...я пишаюсь такою високоінтелектуальною нацією
показати весь коментар
03.08.2024 14:14 Відповісти
А особливо такою високоінтелектуальною зешоблою.
показати весь коментар
03.08.2024 19:35 Відповісти
Та й порохоботи не відстають
показати весь коментар
03.08.2024 21:57 Відповісти
Это и есть мирный план подготовленный величайшим лидором?
показати весь коментар
03.08.2024 14:52 Відповісти
Яким саме лідором? Вовіків є два.
показати весь коментар
04.08.2024 17:03 Відповісти
Як тільки не ліпили із зеленського потужного і незламного Лідера, месію, спасителя, але жалюгідний шут залишився шутом. Здав він країну чи просрав вже немає значення
показати весь коментар
03.08.2024 15:38 Відповісти
Zakvova

Може, все-таки - блазень?
показати весь коментар
03.08.2024 21:03 Відповісти
в історії людства не було випадків, щоб 🤡 виграв війну
показати весь коментар
04.08.2024 01:03 Відповісти
Фортеця Торецьк!
показати весь коментар
03.08.2024 17:53 Відповісти
Оптимістично.
Фортеці Покровськ, Мирноград...
показати весь коментар
03.08.2024 19:36 Відповісти
Сайт автора: http://***.complife.info/ ***.complife.info

Юрий Нестеренко

Формула мира

Да будет проклят каждый, кто согласен

На компромисс!

"Кредо"

На все паскудство, что звучит в эфире,

Ответ один лишь только у меня:

Смерть каждому, кто говорит о мире,

Пока не уничтожена русня!

Из-за какой бы ни был он границы,

Будь он министр, будь даже президент -

Кто помогает рашке сохраниться,

Тот соучастник. Тот ее агент.

Кто после Мариуполя и Бучи

Готов позволить злу существовать,

Кто, обладая армией могучей,

Не только сам не хочет воевать,

Но даже и не хочет Украине

Дать уничтожить общего врага,

Тот должен сам рассматриваться ныне

Как враг. И вся на этом недолга.

И даже если он дает снаряды,

Важнее то, чего он не дает,

Поскольку трусу подлому не надо,

Чтоб Украина двигалась вперед.

Историю забыли, идиоты?!

Пора напомнить (или повторить)

Финал попыток графа Бернадотта

Израильтян с арабами мирить!

А русские - куда гнусней арабов

И зло не лишь евреям - всем несут!

От мирового зла таких масштабов

Трусливые уступки не спасут.

Наоборот - от них воспрянет сразу

Почти уже добитая русня;

Кто выжечь не решается заразу,

Тот сам погибнет от ее огня.

Трусливые, ничтожные кретины,

Клюющие на жалкий русский блеф,

Презренней и безмозглее скотины,

Не смеющей покинуть теплый хлев.

Усвоившие из всего Шекспира

"Мириться лучше со знакомым злом",

Они опять готовы "ради мира"

Сесть с людоедом за одним столом.

Хоть каждая, казалось бы, паскуда

Должна была понять уже давно:

Сегодня - сотрапезник, завтра - блюдо!

Но трусость их сильнее все равно.

Пока их стадо, хуже, чем коровье,

Мычит про "вне конфликта" дребедень,

За эту трусость Украина кровью

Не первый год уж платит каждый день.

Хотите мира - дайте самолеты,

Ракеты дайте, дайте корабли

И не пытайтесь сохранить болото -

Источник войн и бед для всей Земли!

Не лезьте с тем, о чем вас не просили -

Не исцелят переговоры рак!

Конец войны равно конец россии,

И только так. И более никак.

август 2023

https://zbut121.livejournal.com/153203.html
показати весь коментар
04.08.2024 09:11 Відповісти
Є ще племена в джунглях Амазонки, котрих не включили у перепис населення. Хай би Кулеба прошвирнувся туди - раптом підпише черговий договір про гарантії безпеки. І про зулусів в ОП начисто забули - печалька...
показати весь коментар
04.08.2024 17:35 Відповісти
Щоб кацапи легше просувались, потрібно розвалити армію.

"31 ОМБр вимагає не знімати з посади комбрига Андрія Усанова: Вищому командуванню не потрібна правда щодо стану справ з ділянки фронту. "
показати весь коментар
04.08.2024 17:42 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 