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В России массовые протесты и бунты маловероятны. Несмотря на сложные условия жизни, россияне не готовы протестовать, - Буданов

Кирило Буданов

В Кремле боятся и пытаются предотвратить восстания, которые серьезно могут дестабилизировать ситуацию по всей России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

"Для протестов нужен сильный лидер, которого в России нет", - подчеркнул он.

Кроме того, режим Путина адаптировал систему так, что у россиян практически нет запроса на акции протеста.

"К сожалению, надо констатировать, что уровень запроса в их обществе относительно акций протеста намного ниже, чем в нашем. Бунт сам по себе не может там состояться. Так, как сделал Пригожин может сделать только сильный лидер. А такого пока не предвидится", - отметил Буданов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пока в Украине война, угрозы для стран Балтии от РФ нет, - Буданов

Автор: 

Буданов (451) протест (5854) россия (95352)


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Топ комментарии
+24
Які в них складні умови життя ?
Що воно киздить, вже бридко слухати
Живуть не гірше нас, це точно. Якщо і є якісь замудохані городища чи дєрьовні, то вони так живуть і місцевих все влаштовує.
Це в нас умови дедалі гіршають. Бо ви брешете і крадете.
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03.08.2024 11:10
+21
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03.08.2024 11:09
+16
Только дошло? А как рассказывали поначалу - заслушаешься. Кстати, а что там со смертельно больным раком ******? Уже сдох, как предсказывал конферансье-разведчик, или как?
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03.08.2024 10:58
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Правила форума Совет форумчан
кацап буде бунтувати тільки тоді коли не буде мати за що вкупити випивку !!!
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03.08.2024 10:51 Ответить
Або її у продажі не стане))

Я вже пропонувала диверсії на горілчано-лікерних, винних виробництвах та пивоварнях проводити..або дронами))

А на ТОТ - розповсюджувати метиловий спирт..підкидати, або розливати в норм тару й завозити..

Без бухла - вони ту мацкву рознесуть))
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03.08.2024 11:16 Ответить
Все банальніше - кацапи просто тихо подихатимуть.
Що теж чудово.
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03.08.2024 13:52 Ответить
всього навсього МАРАФЕТОЗДА оцей юний генерал
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03.08.2024 16:39 Ответить
То є надія, що зелену шоблу-***** з цими потужними казкарями все ж таки українці позбудуться
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03.08.2024 10:52 Ответить
А як він додув?
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03.08.2024 10:53 Ответить
провів соціологічне опитування
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03.08.2024 11:22 Ответить
В нього є спеціальна дудка... Ви його щоки бачили?
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03.08.2024 12:02 Ответить
вони не те, що не готові, вони не хочуть протестувати. на протест здатна тільки активна частина населення. а там активна частина населення - це упороте зетнуте бидло, яке ненавидить "хахлов" і молиться на ху йла і на той гебнявий режим.
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03.08.2024 10:55 Ответить
Вони в знак протесту хіба що яйця можуть прибити до бруківки, як це зробив один художник. Загугліть: "Павлєнскій яйца"
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03.08.2024 11:01 Ответить
Настало лето, спасибо Байдену за это.
У них открыты все границы, недовольные просто выезжают. Кто против войны двинули в Верхний Ларс. А противников режима любезно принимает Запад. Остаются только по.... фигисты и занародники.
Тупой совок, с железным занавесом держал всех при себе и позволял бунтарям мутить воду.
Осталась (шото мне это напоминает?) инертная масса, которая не пойдет против *****, но и не встанет на его защиту
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03.08.2024 12:06 Ответить
Вже п'ята "новина" від Буданова поспіль!
Цензор буде його "інтерв'ю" по окремим словам розтягувати вилізувати та ОБСМОКТУВАТИ?!!
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03.08.2024 10:55 Ответить
Только дошло? А как рассказывали поначалу - заслушаешься. Кстати, а что там со смертельно больным раком ******? Уже сдох, как предсказывал конферансье-разведчик, или как?
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03.08.2024 10:58 Ответить
Торговец кизлярскими финками, генерал по совместительству зафиксировал кончину в декабре
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03.08.2024 12:10 Ответить
Недарма, одна людина, в минулому столітті, пропонувала половину їх винищити, а другу виселити за Урал.
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03.08.2024 10:58 Ответить
нє пєрєгібайтє !!!
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03.08.2024 11:23 Ответить
Кацапи просто раби *****. А от працювати ці раби не охочі. Або тільки з-під батога хіба що.
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03.08.2024 11:00 Ответить
Крім того, режим Путіна адаптував систему так, що у росіян практично немає запиту на акції протесту.
Джерело:
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03.08.2024 11:01 Ответить
То, може, у вашого населення і газ є в кожній ІЗБЄ ? І унітази в ізбах?
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03.08.2024 11:02 Ответить
😁
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03.08.2024 11:18 Ответить
"Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы! И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!" (с)
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03.08.2024 11:00 Ответить
Я проногую...

Я грок на біржі...

Я вхожу в гнійні активи...

І з гівна вивожу...

Ваші активи...

На цьому і жирую...
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03.08.2024 11:03 Ответить
Та насрать мені на рашку. Своїх би гнид позбутись.
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03.08.2024 11:03 Ответить
Буданову нєхер чим зайнятись, що він поторює давно очевидні речі? Жоден керівник розвідки у світі ще так не **********.
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03.08.2024 11:06 Ответить
Дійсно-"капітан очевидність"...бо як пророк він не дуже...😁
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03.08.2024 11:19 Ответить
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03.08.2024 11:09 Ответить
так ... так ... усе що вміє ця зе-наволоч це красти гроші з бюджету, де тільки мажна на чому тільки можна ...

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03.08.2024 11:20 Ответить
Скажу как специалист. Вы представляете обкосить траву вокруг памятников, как на картинке?
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03.08.2024 12:14 Ответить
Які в них складні умови життя ?
Що воно киздить, вже бридко слухати
Живуть не гірше нас, це точно. Якщо і є якісь замудохані городища чи дєрьовні, то вони так живуть і місцевих все влаштовує.
Це в нас умови дедалі гіршають. Бо ви брешете і крадете.
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03.08.2024 11:10 Ответить
А цікаво- що б пан Буданов сказав-а чи можливі такі події у нас..?
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03.08.2024 11:22 Ответить
Він би сказав, що рос влада намагається вкотре спровокувати Майдан( бо на його думку в 2013 теж вони причетні), щоб повалити владу зебіла. Але вони успішно з цим борються.
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03.08.2024 11:26 Ответить
зараз - ні, потім - так, 100 %
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03.08.2024 11:26 Ответить
Все вірно. І ніякого лідера там не буде. Які б вони тупі не були, а зробили вони дуже розумно. Максимально закручують гайки і не зачиняють кордони. Тому більшість з тих хто був здатен на якийсь спротив втекла, а менша частина, що залишилась вже сидить, або нічого вже не зробить. Всі інші або терпітимуть, або підтримують війну.
тому там навіть теоретично вже не можливі якісь протести.
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03.08.2024 12:08 Ответить
Ага тільки військовозобов'язаних так само не випускають як і в нас
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03.08.2024 14:34 Ответить
Це правда ,нарешті. Але тоді навіщо карта в кабінеті з розпадом рф? Для піару?
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03.08.2024 11:11 Ответить
А жаба в акваріумі - щоб з голоду не померти??
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03.08.2024 11:46 Ответить
Русня звикла жити в навозі , тому й не бунтує . Їй там комфортно .
Сотні відео гуляють в інтернеті на яких вони жаліються на відсутність води , електрики , грошей , нормального житла і тд. , але кожне починається словами - уважаємий владімір владіміровіч .!! Тобто кацапня поважає того хто їм такі умови створив !! пц .
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03.08.2024 11:20 Ответить
агітка, нам би свій навоз розгрести
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03.08.2024 11:27 Ответить
Латперилі раби здатні лише на колінах шось вимолювати у царя
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03.08.2024 11:21 Ответить
Попри складні умови життя росіяни не готові протестувати - значить умови не складні.
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03.08.2024 11:21 Ответить
Ну, в принципе, как и в Украине
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03.08.2024 11:22 Ответить
В Україні всі розуміють чому і через що - немає електрики і води . А от умовну Рязань - ніхто не бомбив , а їх теж там немає .
Так що зовсім не - как і в Украінє .
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03.08.2024 11:30 Ответить
Про умовну Рязань можна умовно казати що завгодно. Взагалi, де там у статтi про електрику i воду? Важке життя в Украiнi спровоковане в значнiй мiрi дiями влади i крiм того, щоб матюкать Зелю i його маланську бригаду вдома на кухнi нiчого не робиться. То чим ми так вже дуже не схожi?
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03.08.2024 11:48 Ответить
Складні умови життя це і є не що інше як - відсутність цивілізаційних і матеріальних благ . Невже важко здогадатись .?
А нинішнє важке життя в Україні спровоковане війною , яку розв'язало ***** .
Те що ЗЕвлада теж добряче накосячила , ніхто цього не спростовує , але все ж не вона розбомбила електростанції і іншу критичну інфраструктуру країни . А саме це і є прямим наслідком відсутності цивілізаційних благ в Україні .
Це зробили кацапи і нічого їх оправдовувати , переводячи від них стрілки . .
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03.08.2024 12:12 Ответить
Де ракетна програма, чому на 3-у році війни не довели до справи власні ракети, щоб бити по їх аеродромах без дозволу партнерів? Зеленськйи як звернув ракетну програму Грім -2 і Сапсан у 2019 році ,так і там воз нині. Тому є провина і в нього, що зносять нашу інфраструктуру.
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03.08.2024 12:30 Ответить
Те що ЗЕвлада теж добряче накосячила , ніхто цього не спростовує )) я вже про це сказав .
Але навіть і без ракетних програм - електростанції наші працювали б і досі ,, якби їх не розбомбила й.бана русня .
Головна причина це - війна яку розв'язало ***** .
Та навіть якщо у нас і були б свої ракети , це б його не зупинило , він би її однаково розпочав . Він би її розпочав в будь якому випадку , незалежно від того яка була б влада в Україні .
Щоб уникнути війни , в нас був лише один варіант - Україна мала стати ще одною Білоруссю .
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03.08.2024 12:47 Ответить
Україна мала стати ще одною Білоруссю .
- пізно , про це мріяти ... Раніше треба було думати ...
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03.08.2024 13:11 Ответить
Думати про що ? Про те щоб стати білорашкою , безвольною кацапською маріонеткою . ??
Та нах такий цирк .!
Ти свої збочені бажання іншим не клей . .
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03.08.2024 13:28 Ответить
білорашкою , безвольною кацапською маріонеткою ... - це все пусті слова .
А по факту ? Можеш конкретно назвати що в Україні краще , а ніж в Білорусі ?
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03.08.2024 13:35 Ответить
Це для тебе вони - пусті . !
А по факту - я ненавиджу жити в клітці , навіть якщо вона буде золотою . Якщо не дурень то зрозумієш - що я маю на увазі .
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03.08.2024 13:47 Ответить
Що і треба було довести ! Фактів нема ... одні порожні слова.
А ти не думав , що це ти жевеш у клітці ... в простій - не золотій , а не білоруси ... не думав ?
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03.08.2024 14:18 Ответить
Це дивлячись яке в кого і яке уявлення про клітку .
Нанаєць , бачу - ти як був бараном так ним і залишився . І в башці твоїй так нічого і не змінилось .
Тільки не розумію , якщо білорашка для тебе краща клітка ніж Україна , то чому ти й досі тут . ?
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03.08.2024 14:25 Ответить
Ну , зрозуміло - злився ...
Бо сказати тобі нічого - нема , в тебе , розумних аргументів ... що і треба було довести .
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03.08.2024 14:29 Ответить
.. Злився )) ,, дитячий садок !
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03.08.2024 14:33 Ответить
Може і розпочав би. Але наслідки були би геть іншими! Якби у нас були власні ракети, їм би важче було. А якби Зе не розмінував Чонгар, то і південь був би наш. Якби Зе у лютому 2022 вивів війська на кордони з Белоруссю, як його благали Порошенко і Турчинов, то і Бучі би не було.
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03.08.2024 13:54 Ответить
Якби ***** не напав Чонгар теж був би наш , навіть за відсутності ракет . !
Я в чергове повторюю - я тут ЗЕбілів не виправдовую . Вони наламали неабияких дров , і за це повинні нести найсуворіше покарання , але війну розпочав ***** , а не вони .
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03.08.2024 14:02 Ответить
Ви тільки і робите. що їх виправдовуєте і кажете застарілі тези 2022-23 року.
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03.08.2024 14:39 Ответить
Ну , ви можете собі фантазувати скільки вам влізе , але це не значить що так і є .
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03.08.2024 15:21 Ответить
Чому ви вирішили, що фантазії у мене, а не у вас?) Ми не можемо впливати на пуйла, аж ніяк. Ми можемо впливати лише на себе, керувати своїми рішення, тиснути на нашу владу.
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05.08.2024 10:18 Ответить
А про каву в Криму щось було цього разу? Або xто підписав лист на виїзд аxвіцера Арєстовіча?
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03.08.2024 11:36 Ответить
Головреда шантажують,чи тримають в заручниках ?
Для чого нам висери цього недоумка ?
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03.08.2024 11:39 Ответить
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03.08.2024 11:51 Ответить
кацапские рабы не способны на протест!для этого нужно быть человеком а не рабом!
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03.08.2024 11:57 Ответить
Значить, *****, роби так щоб кацапи збунтувались проти Ху&йла, а то можеш лише з Гогілашвілі на хаті жити.
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03.08.2024 12:05 Ответить
Як і українці. Зелене ОПГ вже сере їм відкрито на голови, крадучи навіть на вбитих дітях, і здаваючи території, а їм усе "неначасі".
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03.08.2024 12:05 Ответить
Українці не бунтують і бунтувати не будуть . І не тому що вони тєрпіли , як кацапи , а тому що цього ж самого хоче й русня . І все заради цього робить , щосили каламутячи воду в Україні . Отакий склався парадокс , - Майдан необхідний бо ЗЕрмаки дістали вже , але у суспільства зв'язані руки , бо бунт посіє в країні ще більший хаос , і зробить ведмежу послугу кацапам .

То ж і не мрій .
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03.08.2024 13:44 Ответить
Не посіє більший хаос, чим захоплення кацапами всієї України і втрата незалежності. У вас застаріле уявлення. Бо кацапи прорвали фронт на Донбасі. Нас мабуть врятую тільки уряд національної єдності і термінові дії. Ніякого Зе і Єрмака.
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03.08.2024 13:56 Ответить
Один Майдан вже призвів до швидкої втрати Криму і Донбасу , якраз в результаті хаосу спричиненого силовою зміною влади , і як наслідок - втратою контролю над всіма процесами в країні .
Жаль що багатьох це нічому так і не навчило .
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03.08.2024 14:11 Ответить
Ситуація змінилася за останні тижні. Якщо ви цього не відчуваєте, то вам вже нічого не допоможе.

Але я майже завжди чомусь правий. Я казав, що путін 100% нападе ще у 2021, всі казали, що з глузду з'їхав. А я збирав їжу і ліки, і оказався правий. Коли поляки тільки збиралися блокувати кордони, я казав що це не дружнй крок і крові ще поп'ють, то мене забанили. А півроку потім поляки кров пили з цими блокуваннями. Мне розбанили. І про Орбана я ще весню 2022 казав, що він поп'є крові, мене банили. А зараз Зеля веде нас до поразки швидкими кроками, і путін вже мовчить про майдан, бо його все влаштовує. Просто сітуація змінюється дуже швидко, у вас не вистачає швидкості обробки інформації. щоб це осягнути. А в мене математична освіта, зв 'язна з теорією вірогідності.

Я дуже хочу помилятися, що Зе не веде нас до повної капітуляції, але...Ця зелена влада це дійно наш/ваш вирок( я за неї не голосував) Побачим ще, наскільки затримаються кацапи у Торецьку і Покровську, може повезе їх зупинити, але наразі все невтішно...
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03.08.2024 14:36 Ответить
Ви мене просто не чуєте .
Я згоден що ситуація на фронті зараз невтішна , але вона й не катастрофічна , тому ще зарано - посипати голову попелом .
Але я впевнений що Майдан створить справжній хаос в країні - в усіх сферах , і вже 100% призведе до поразки України . Революція це завжди болісно , а революція від час війни це взагалі смертельно .
Хаос , громадянська війна всередині країни , це те чого найбільше зараз прагнуть кацапи , а якщо вони цього хочуть значить це неспроста і вони все продумали . Чи ви думаєте вони дурні і витрачають гроші на підпали автівок просто так , тому що їм нема чого робити !?
Тому від всіх політичних сили країни , і опозиційних в тому числі і не чути закликів до суспільства - виходити на Майдан .
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03.08.2024 15:16 Ответить
Ні не катастрофічно, ні. Ще ж рашисти до Ужгорода не дійшли, немає чого хвилюватися. Тоді буде ЗНР - Зеленська народна республика. Громадянська війна буде лише у випадку, якщо у Зе знайдуться прихильники. А його рейтинг вже стрімко падає у прірву... не довго залишилося, так думаю. таким темпами, що відбувається в країні...Його просто треба дотиснути, щоб він сам пішов, за станом здоров'я, наприклад.
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03.08.2024 15:33 Ответить
Ви попали в логічну пастку рашистів трохи ,мені здається. Вони не такі прямолінейні. Таку саму пастку ,свиню підклав Єрмак за допомогою Безуглої. Тепер, якщо наразі хтось критикує ЗСУ, або генералів. То кажуть, фу, ти як Безугла, не можна ЗСУ критикувати. бо це підігрування Єрмаку. Розумієте, про що я?
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03.08.2024 15:36 Ответить
Виглядає так що кацапам підігруєте якраз ви , бо ви клюєте на їхню вудочку . Чи може ви хочете сказати що вони не мріють про те що й ви , про бунти в Україні . ?
Ну , бачу - розмова зайшла в глухий кут , ви не зміните своєї думки а я своєї , то ж треба цю дискусію припиняти .
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03.08.2024 16:07 Ответить
Я привів вам приклад з Безумною, але ви його нажаль не зрозуміли...Ви повелися на кацапські хитрощі. Насправді вони дуже не хочуть, щоб пішов Зеленський. Але вдають, що хочуть. На останок, це за сьогодні новини ,і так кожен день: Наш фронт посипався...

Український військовий кореспондент Богдан Мирошников про ситуацію на фронті.

Ворог мав успіхи на наступних ділянках:

🔹 захопив Веселе та Новоселівку Першу;

🔹 захопив майже всю Яснобродівку та Південне;

🔹 400 м західніше Тимофіївки;

🔹 700 м вздовж залізниці у напрямку Желанного;

🔹 500 м від Вовчого у напрямку Желанного;

🔹 300 м в Іванівці;

🔹 500 м в Яснобродівці;

🔹 300 м у Залізному;

🔹 200 м в Нью Йорку;

🔹 400 м у напрямку Пантелеймонівки.

Також:

🔹 У Залізному зона нашого контролю становиться критично малою, той фланг як просідав - так і просідає у звʼязку з введенням ворогом до бою свіжосформованих підрозділів.

🔹 Також нові підрозділи були помічені масово на Покровському напрямку, меншою мірою - на Курахівському.

🔹 Дрібні ворожі просування сьогодні не відображаю, але вони теж є.

🔹 Підсумок боїв за Новоселівку Першу доволі очевидний, але нехай офіційні речники те коментують.
Тепер становище нашого гарнізону у Межевому та Скучному знаходиться під величезною загрозою, і якщо зараз не прийняти термінових рішень - закінчиться це дуже й дуже погано.
Бо у Скучному прориватися особливо нікуди, в умовах, коли ворог майже дійшов до дамби Карлівського водосховища. Ось такі от справи.
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03.08.2024 16:23 Ответить
Якщо вже читаєте Мірошнікова , то читайте всього , а не тільки те що вам вигідно .
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03.08.2024 16:46 Ответить
Я не можу так байдуже ставитися до українських територій.
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04.08.2024 01:30 Ответить
Ще раз, я не кажу про бунти, треба щоб Зеленський добровільно пішов.
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03.08.2024 16:25 Ответить
Такая же логика у кацапов.
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03.08.2024 14:03 Ответить
Все вірно - така ж логіка і у кацапів ,, і вони діють згідно їй , і теж надіються що бунти в Україні створять хаос і допоможуть їм зламати опір України .
Через що і відбуваються всі оці бомбардування лікарень , підпали військових авто і багато чого іншого .
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03.08.2024 14:16 Ответить
Так работает рабство.
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03.08.2024 14:29 Ответить
******** ..!
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03.08.2024 14:30 Ответить
Назло врагам украинцы и кацапы стали самыми большими терпилами в мире.
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03.08.2024 14:04 Ответить
Так, як зробив Пригожин може зробити тільки сильний лідер Джерело:
- чому ж ви , рік тому , з цього не скористалися ?
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03.08.2024 13:07 Ответить
«Есть у русского человека бескорыстная любовь к подлости. Он ничего с этого иметь не будет, но гадость ближнему сделает». - Н. В. Гоголь
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03.08.2024 14:12 Ответить
...у кожного народу є любителі безкорисливої любові до підлості...
знати .. на собі перевірила.
Зоя Міщенко

на це йому відповіла...
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03.08.2024 14:39 Ответить
Що, на курсі політології канікули?
Чи перерва між парами?
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03.08.2024 14:19 Ответить
Скорее бунт будет у нас чем у них, потому что у нас люди не такие засранцы и заморыши как на расиее.
У нас в городе течет уже со всех колодцев, дыр, порывов, просто вода или канализация. Вдоль этих потоков уже выросли огромные кусты и трава.
Если власть не может это устранить, обеспечить нормальные условия проживания для граждан, то ее просто НЕТ... И мне кажется что если люди выйдут, то вся власть просто сбежит.
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03.08.2024 14:40 Ответить
Який вумний у нас Буданов, аж страшно
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03.08.2024 16:26 Ответить
 
 