В России массовые протесты и бунты маловероятны. Несмотря на сложные условия жизни, россияне не готовы протестовать, - Буданов
В Кремле боятся и пытаются предотвратить восстания, которые серьезно могут дестабилизировать ситуацию по всей России.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
"Для протестов нужен сильный лидер, которого в России нет", - подчеркнул он.
Кроме того, режим Путина адаптировал систему так, что у россиян практически нет запроса на акции протеста.
"К сожалению, надо констатировать, что уровень запроса в их обществе относительно акций протеста намного ниже, чем в нашем. Бунт сам по себе не может там состояться. Так, как сделал Пригожин может сделать только сильный лидер. А такого пока не предвидится", - отметил Буданов.
Топ комментарии
+24 Ksenia VB
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+21 Виталий #548501
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+16 18c49ed2
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Я вже пропонувала диверсії на горілчано-лікерних, винних виробництвах та пивоварнях проводити..або дронами))
А на ТОТ - розповсюджувати метиловий спирт..підкидати, або розливати в норм тару й завозити..
Без бухла - вони ту мацкву рознесуть))
Що теж чудово.
У них открыты все границы, недовольные просто выезжают. Кто против войны двинули в Верхний Ларс. А противников режима любезно принимает Запад. Остаются только по.... фигисты и занародники.
Тупой совок, с железным занавесом держал всех при себе и позволял бунтарям мутить воду.
Осталась (шото мне это напоминает?) инертная масса, которая не пойдет против *****, но и не встанет на его защиту
Цензор буде його "інтерв'ю" по окремим словам розтягувати вилізувати та ОБСМОКТУВАТИ?!!
Джерело:
Я грок на біржі...
Я вхожу в гнійні активи...
І з гівна вивожу...
Ваші активи...
На цьому і жирую...
Що воно киздить, вже бридко слухати
Живуть не гірше нас, це точно. Якщо і є якісь замудохані городища чи дєрьовні, то вони так живуть і місцевих все влаштовує.
Це в нас умови дедалі гіршають. Бо ви брешете і крадете.
тому там навіть теоретично вже не можливі якісь протести.
Сотні відео гуляють в інтернеті на яких вони жаліються на відсутність води , електрики , грошей , нормального житла і тд. , але кожне починається словами - уважаємий владімір владіміровіч .!! Тобто кацапня поважає того хто їм такі умови створив !! пц .
Так що зовсім не - как і в Украінє .
А нинішнє важке життя в Україні спровоковане війною , яку розв'язало ***** .
Те що ЗЕвлада теж добряче накосячила , ніхто цього не спростовує , але все ж не вона розбомбила електростанції і іншу критичну інфраструктуру країни . А саме це і є прямим наслідком відсутності цивілізаційних благ в Україні .
Це зробили кацапи і нічого їх оправдовувати , переводячи від них стрілки . .
Але навіть і без ракетних програм - електростанції наші працювали б і досі ,, якби їх не розбомбила й.бана русня .
Головна причина це - війна яку розв'язало ***** .
Та навіть якщо у нас і були б свої ракети , це б його не зупинило , він би її однаково розпочав . Він би її розпочав в будь якому випадку , незалежно від того яка була б влада в Україні .
Щоб уникнути війни , в нас був лише один варіант - Україна мала стати ще одною Білоруссю .
- пізно , про це мріяти ... Раніше треба було думати ...
Та нах такий цирк .!
Ти свої збочені бажання іншим не клей . .
А по факту ? Можеш конкретно назвати що в Україні краще , а ніж в Білорусі ?
А по факту - я ненавиджу жити в клітці , навіть якщо вона буде золотою . Якщо не дурень то зрозумієш - що я маю на увазі .
А ти не думав , що це ти жевеш у клітці ... в простій - не золотій , а не білоруси ... не думав ?
Нанаєць , бачу - ти як був бараном так ним і залишився . І в башці твоїй так нічого і не змінилось .
Тільки не розумію , якщо білорашка для тебе краща клітка ніж Україна , то чому ти й досі тут . ?
Бо сказати тобі нічого - нема , в тебе , розумних аргументів ... що і треба було довести .
Я в чергове повторюю - я тут ЗЕбілів не виправдовую . Вони наламали неабияких дров , і за це повинні нести найсуворіше покарання , але війну розпочав ***** , а не вони .
Для чого нам висери цього недоумка ?
То ж і не мрій .
Жаль що багатьох це нічому так і не навчило .
Але я майже завжди чомусь правий. Я казав, що путін 100% нападе ще у 2021, всі казали, що з глузду з'їхав. А я збирав їжу і ліки, і оказався правий. Коли поляки тільки збиралися блокувати кордони, я казав що це не дружнй крок і крові ще поп'ють, то мене забанили. А півроку потім поляки кров пили з цими блокуваннями. Мне розбанили. І про Орбана я ще весню 2022 казав, що він поп'є крові, мене банили. А зараз Зеля веде нас до поразки швидкими кроками, і путін вже мовчить про майдан, бо його все влаштовує. Просто сітуація змінюється дуже швидко, у вас не вистачає швидкості обробки інформації. щоб це осягнути. А в мене математична освіта, зв 'язна з теорією вірогідності.
Я дуже хочу помилятися, що Зе не веде нас до повної капітуляції, але...Ця зелена влада це дійно наш/ваш вирок( я за неї не голосував) Побачим ще, наскільки затримаються кацапи у Торецьку і Покровську, може повезе їх зупинити, але наразі все невтішно...
Я згоден що ситуація на фронті зараз невтішна , але вона й не катастрофічна , тому ще зарано - посипати голову попелом .
Але я впевнений що Майдан створить справжній хаос в країні - в усіх сферах , і вже 100% призведе до поразки України . Революція це завжди болісно , а революція від час війни це взагалі смертельно .
Хаос , громадянська війна всередині країни , це те чого найбільше зараз прагнуть кацапи , а якщо вони цього хочуть значить це неспроста і вони все продумали . Чи ви думаєте вони дурні і витрачають гроші на підпали автівок просто так , тому що їм нема чого робити !?
Тому від всіх політичних сили країни , і опозиційних в тому числі і не чути закликів до суспільства - виходити на Майдан .
Ну , бачу - розмова зайшла в глухий кут , ви не зміните своєї думки а я своєї , то ж треба цю дискусію припиняти .
Український військовий кореспондент Богдан Мирошников про ситуацію на фронті.
Ворог мав успіхи на наступних ділянках:
🔹 захопив Веселе та Новоселівку Першу;
🔹 захопив майже всю Яснобродівку та Південне;
🔹 400 м західніше Тимофіївки;
🔹 700 м вздовж залізниці у напрямку Желанного;
🔹 500 м від Вовчого у напрямку Желанного;
🔹 300 м в Іванівці;
🔹 500 м в Яснобродівці;
🔹 300 м у Залізному;
🔹 200 м в Нью Йорку;
🔹 400 м у напрямку Пантелеймонівки.
Також:
🔹 У Залізному зона нашого контролю становиться критично малою, той фланг як просідав - так і просідає у звʼязку з введенням ворогом до бою свіжосформованих підрозділів.
🔹 Також нові підрозділи були помічені масово на Покровському напрямку, меншою мірою - на Курахівському.
🔹 Дрібні ворожі просування сьогодні не відображаю, але вони теж є.
🔹 Підсумок боїв за Новоселівку Першу доволі очевидний, але нехай офіційні речники те коментують.
Тепер становище нашого гарнізону у Межевому та Скучному знаходиться під величезною загрозою, і якщо зараз не прийняти термінових рішень - закінчиться це дуже й дуже погано.
Бо у Скучному прориватися особливо нікуди, в умовах, коли ворог майже дійшов до дамби Карлівського водосховища. Ось такі от справи.
Через що і відбуваються всі оці бомбардування лікарень , підпали військових авто і багато чого іншого .
- чому ж ви , рік тому , з цього не скористалися ?
знати .. на собі перевірила.
Зоя Міщенко
на це йому відповіла...
Чи перерва між парами?
У нас в городе течет уже со всех колодцев, дыр, порывов, просто вода или канализация. Вдоль этих потоков уже выросли огромные кусты и трава.
Если власть не может это устранить, обеспечить нормальные условия проживания для граждан, то ее просто НЕТ... И мне кажется что если люди выйдут, то вся власть просто сбежит.