В России массовые протесты и бунты маловероятны. Несмотря на сложные условия жизни, россияне не готовы протестовать, - Буданов

В Кремле боятся и пытаются предотвратить восстания, которые серьезно могут дестабилизировать ситуацию по всей России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

"Для протестов нужен сильный лидер, которого в России нет", - подчеркнул он.

Кроме того, режим Путина адаптировал систему так, что у россиян практически нет запроса на акции протеста.

"К сожалению, надо констатировать, что уровень запроса в их обществе относительно акций протеста намного ниже, чем в нашем. Бунт сам по себе не может там состояться. Так, как сделал Пригожин может сделать только сильный лидер. А такого пока не предвидится", - отметил Буданов.

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