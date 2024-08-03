Пока в Украине война, угрозы для стран Балтии от РФ нет, - Буданов

Российская Федерация представляет потенциальную угрозу для стран Балтии, однако пока идет война в Украине, она не может угрожать другим странам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

"Это постоянная, как говорится, потенциальная угроза и не более, - подчеркнул Буданов, комментируя вероятность российского наступления на страны Балтии. - Пока война в Украине идет, нигде ничего не может быть проблемно от России".

По словам главы ГУР, для РФ в войне "задача максимум - это получить контроль над Украиной любым путем".

"Задача минимум, и она же пока единственная, - это выйти на админграницу Донецкой и Луганской областей. Она не менялась ни разу", - отметил Буданов.

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