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Пока в Украине война, угрозы для стран Балтии от РФ нет, - Буданов

Кирило Буданов

Российская Федерация представляет потенциальную угрозу для стран Балтии, однако пока идет война в Украине, она не может угрожать другим странам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

"Это постоянная, как говорится, потенциальная угроза и не более, - подчеркнул Буданов, комментируя вероятность российского наступления на страны Балтии. - Пока война в Украине идет, нигде ничего не может быть проблемно от России".

По словам главы ГУР, для РФ в войне "задача максимум - это получить контроль над Украиной любым путем".

"Задача минимум, и она же пока единственная, - это выйти на админграницу Донецкой и Луганской областей. Она не менялась ни разу", - отметил Буданов.

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Автор: 

Буданов (451) Балтия (352) россия (95352)


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Топ комментарии
+18
Хто-небудь знає директора МІ-6, чи МІ-5???? шо за плятство...
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03.08.2024 08:18
+17
чому так скромно? Треба було сказати: поки в Україні є Буданов,загрози для Балтії від РФ немає....
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03.08.2024 08:32
+13
Нах Цензор піарить цього зе-Буданова?
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03.08.2024 08:30
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Хто-небудь знає директора МІ-6, чи МІ-5???? шо за плятство...
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03.08.2024 08:18 Ответить
квартал
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03.08.2024 08:23 Ответить
Я знаю, бухали учора з ним, казав якщо побачу будьонного, тобто буданова, передати йому, що місце наполеона у палаті звільнилося, може приходити, оформлять по вищому класу, без усіляких мансів, одразу евтаназепама п'ять кубиків і в люлю.
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03.08.2024 08:47 Ответить
То Пуканов,то Перданов-один метеоризм .
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03.08.2024 09:28 Ответить
Пока ещё существует параша, есть угроза всему миру, а не только странам Балтии. Но имбицилы, засовывающие свою тупую голову в очко Ху#лу "в поисках там мира" этого не понимают.
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03.08.2024 08:20 Ответить
Знову цей блогер лізе піаритись
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03.08.2024 08:29 Ответить
Нах Цензор піарить цього зе-Буданова?
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03.08.2024 08:30 Ответить
А мені він подобається.
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03.08.2024 10:03 Ответить
Для таких, як ти, й кобила - наречена
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03.08.2024 10:43 Ответить
Щоб показати який дурень править ГУР завдяки зраднику лоху буратіно коломойского і тупому наріду який цього дурня вибрав для керування державою
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03.08.2024 10:31 Ответить
Балтія видихнула
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03.08.2024 08:32 Ответить
чому так скромно? Треба було сказати: поки в Україні є Буданов,загрози для Балтії від РФ немає....
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03.08.2024 08:32 Ответить
Хенерал буданофф,тобі не нудить від кримської кави? Чорт зелений.
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03.08.2024 08:44 Ответить
Поки існує Україна, інших полігонів для ху...ла не треба?
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03.08.2024 08:45 Ответить
"Па сікрету всіму свєту чіго хочиш раскажу" (с)
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03.08.2024 08:51 Ответить
ТАК ДОЛЖНА БЫТЬ УГРОЗА СО СТРАН БАЛТИИ ДЛЯ РФ !!!
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03.08.2024 08:56 Ответить
Зате кав'ярні в Ялті в опасності.)
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03.08.2024 09:09 Ответить
Україна не тампакс!!!!
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03.08.2024 09:12 Ответить
Оо, знову виліз ''штатний пророк'' ОПи
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03.08.2024 09:15 Ответить
Тобто, цей імбецили прямим текстом каже, що Заходу вигідна безкінечна війна в Україні, щоб ***** на них не поліз?
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03.08.2024 09:26 Ответить
Ви, зелені дегроти, мало того, що втягнули країну в самовбивчу війну, ви ще її на тампакс для ***** перетворили, щоб він до інших не ліз?! Сволота підарська!
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03.08.2024 09:28 Ответить
👍
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03.08.2024 09:51 Ответить
 
 