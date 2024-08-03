Поки в Україні війна, загрози для країн Балтії від РФ немає, - Буданов

Російська Федерація становить потенційну загрозу для країн Балтії, проте поки триває війна в Україні, вона не може загрожувати іншим країнам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

"Це постійна, як то кажуть, потенційна загроза і не більше, - наголосив Буданов, коментуючи ймовірність російського наступу на країни Балтії. - Поки війна в Україні йде, ніде нічого не може бути проблемно від Росії".

За словами глави ГУР, для РФ у війні "завдання максимум - це отримати контроль над Україною будь-яким шляхом".

"Завдання мінімум, і воно ж поки що єдине, - це вийти на адмінкордон Донецької та Луганської областей. Воно не змінювалося жодного разу", – зазначив Буданов.

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