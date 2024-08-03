УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10740 відвідувачів онлайн
Новини
2 455 26

Поки в Україні війна, загрози для країн Балтії від РФ немає, - Буданов

Кирило Буданов

Російська Федерація становить потенційну загрозу для країн Балтії, проте поки триває війна в Україні, вона не  може загрожувати іншим країнам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

"Це постійна, як то кажуть, потенційна загроза і не більше, - наголосив Буданов, коментуючи ймовірність російського наступу на країни Балтії. - Поки війна в Україні йде, ніде нічого не може бути проблемно від Росії".

За словами глави ГУР, для РФ у війні "завдання максимум - це отримати контроль над Україною будь-яким шляхом".

"Завдання мінімум, і воно ж поки що єдине, - це вийти на адмінкордон Донецької та Луганської областей. Воно не змінювалося жодного разу", – зазначив Буданов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Буданов не виключив, що Керченський міст буде знищено найближчим часом: Робота йде

Автор: 

Буданов Кирило (488) Балтія (343) росія (64923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+18
Хто-небудь знає директора МІ-6, чи МІ-5???? шо за плятство...
показати весь коментар
03.08.2024 08:18
+17
чому так скромно? Треба було сказати: поки в Україні є Буданов,загрози для Балтії від РФ немає....
показати весь коментар
03.08.2024 08:32
+13
Нах Цензор піарить цього зе-Буданова?
показати весь коментар
03.08.2024 08:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хто-небудь знає директора МІ-6, чи МІ-5???? шо за плятство...
показати весь коментар
03.08.2024 08:18 Відповісти
квартал
показати весь коментар
03.08.2024 08:23 Відповісти
Я знаю, бухали учора з ним, казав якщо побачу будьонного, тобто буданова, передати йому, що місце наполеона у палаті звільнилося, може приходити, оформлять по вищому класу, без усіляких мансів, одразу евтаназепама п'ять кубиків і в люлю.
показати весь коментар
03.08.2024 08:47 Відповісти
То Пуканов,то Перданов-один метеоризм .
показати весь коментар
03.08.2024 09:28 Відповісти
Пока ещё существует параша, есть угроза всему миру, а не только странам Балтии. Но имбицилы, засовывающие свою тупую голову в очко Ху#лу "в поисках там мира" этого не понимают.
показати весь коментар
03.08.2024 08:20 Відповісти
Знову цей блогер лізе піаритись
показати весь коментар
03.08.2024 08:29 Відповісти
Нах Цензор піарить цього зе-Буданова?
показати весь коментар
03.08.2024 08:30 Відповісти
А мені він подобається.
показати весь коментар
03.08.2024 10:03 Відповісти
Для таких, як ти, й кобила - наречена
показати весь коментар
03.08.2024 10:43 Відповісти
Щоб показати який дурень править ГУР завдяки зраднику лоху буратіно коломойского і тупому наріду який цього дурня вибрав для керування державою
показати весь коментар
03.08.2024 10:31 Відповісти
Балтія видихнула
показати весь коментар
03.08.2024 08:32 Відповісти
чому так скромно? Треба було сказати: поки в Україні є Буданов,загрози для Балтії від РФ немає....
показати весь коментар
03.08.2024 08:32 Відповісти
Хенерал буданофф,тобі не нудить від кримської кави? Чорт зелений.
показати весь коментар
03.08.2024 08:44 Відповісти
Поки існує Україна, інших полігонів для ху...ла не треба?
показати весь коментар
03.08.2024 08:45 Відповісти
"Па сікрету всіму свєту чіго хочиш раскажу" (с)
показати весь коментар
03.08.2024 08:51 Відповісти
ТАК ДОЛЖНА БЫТЬ УГРОЗА СО СТРАН БАЛТИИ ДЛЯ РФ !!!
показати весь коментар
03.08.2024 08:56 Відповісти
Зате кав'ярні в Ялті в опасності.)
показати весь коментар
03.08.2024 09:09 Відповісти
Україна не тампакс!!!!
показати весь коментар
03.08.2024 09:12 Відповісти
Оо, знову виліз ''штатний пророк'' ОПи
показати весь коментар
03.08.2024 09:15 Відповісти
Тобто, цей імбецили прямим текстом каже, що Заходу вигідна безкінечна війна в Україні, щоб ***** на них не поліз?
показати весь коментар
03.08.2024 09:26 Відповісти
Ви, зелені дегроти, мало того, що втягнули країну в самовбивчу війну, ви ще її на тампакс для ***** перетворили, щоб він до інших не ліз?! Сволота підарська!
показати весь коментар
03.08.2024 09:28 Відповісти
👍
показати весь коментар
03.08.2024 09:51 Відповісти
 
 