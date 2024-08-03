У Росії масові протести й бунти малоймовірні. Попри складні умови життя росіяни не готові протестувати, - Буданов

У Кремлі бояться та намагаються запобігти повстанням, які серйозно можуть дестабілізувати ситуацію по всій Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

"Для протестів потрібен сильний лідер, якого в Росії немає", - наголосив він.

Крім того, режим Путіна адаптував систему так, що у росіян практично немає запиту на акції протесту.

"На жаль, треба констатувати, що рівень запиту в їх суспільстві щодо акцій протесту набагато нижчий, ніж в нашому. Бунт сам по собі не може там відбутись. Так, як зробив Пригожин може зробити тільки сильний лідер. А такого поки що не вбачається", - зазначив Буданов.

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