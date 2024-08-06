Позиция США относительно ударов по РФ: дальнейшие расширения разрешений будут зависеть от ситуации на поле боя - Госдепартамент

Ранее США частично разрешили украинскому правительству наносить удары по военным целям на территории России, используя американское вооружение. Все дальнейшие расширения разрешений будут зависеть от ситуации на поле боя.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом во время брифинга заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

"Мой ответ не изменился, а именно: мы продолжаем смотреть на потребности украинских военных, оцениваем ситуацию с безопасностью и стараемся реагировать на их потребности. И это процесс, который происходит с самого начала и до сих пор. Таким образом мы принимаем соответствующие решения относительно оружия, которое мы предоставляем Украине, а также относительно ограничений, если таковые имеются, которые мы накладываем на использование этого оружия", - прокомментировал Миллер вероятность расширения разрешений для ВСУ.

В то же время представитель Госдепартамента не дал четкого ответа относительно расширения возможностей партнеров, в частности стран НАТО, сбивать российские ракеты над Украиной.

"Это решение, которое должны принять члены НАТО коллективно. Это не то что я могу комментировать со своей позиции", - заявил Миллер.

Напомним, в начале июля заместитель помощника государственного секретаря США Кристофер Смит заявил, что Штаты и Украина обсуждают возможность расширения разрешения на применение американского оружия по территории РФ.

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