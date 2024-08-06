Позиция США относительно ударов по РФ: дальнейшие расширения разрешений будут зависеть от ситуации на поле боя - Госдепартамент
Ранее США частично разрешили украинскому правительству наносить удары по военным целям на территории России, используя американское вооружение. Все дальнейшие расширения разрешений будут зависеть от ситуации на поле боя.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом во время брифинга заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.
"Мой ответ не изменился, а именно: мы продолжаем смотреть на потребности украинских военных, оцениваем ситуацию с безопасностью и стараемся реагировать на их потребности. И это процесс, который происходит с самого начала и до сих пор. Таким образом мы принимаем соответствующие решения относительно оружия, которое мы предоставляем Украине, а также относительно ограничений, если таковые имеются, которые мы накладываем на использование этого оружия", - прокомментировал Миллер вероятность расширения разрешений для ВСУ.
В то же время представитель Госдепартамента не дал четкого ответа относительно расширения возможностей партнеров, в частности стран НАТО, сбивать российские ракеты над Украиной.
"Это решение, которое должны принять члены НАТО коллективно. Это не то что я могу комментировать со своей позиции", - заявил Миллер.
Напомним, в начале июля заместитель помощника государственного секретаря США Кристофер Смит заявил, что Штаты и Украина обсуждают возможность расширения разрешения на применение американского оружия по территории РФ.
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думайТЕ
Знаєте, х#ьовий друг гірше ворога...
Але, якщо цей друг х...йовий, знайди іншого.
Тьху!
А якщо зняти ці незрозумілі обмеження, то вой на кацапських болотах стане постійним явищем. Так що чекаємо режиму "анлімітед"!
Ну тодi я вам бажаю щоб вас в темному кварталi вбивав гопник, а перехожi допомагали вам водичкою. I не забудьте щиро iм дякувати. Аж до смертi.
Америці - респект за допомогу однозначно.
Істерикою всепропальщиків цілком задоволений))
Ви взагалі за яку команду граєте?
Значить, ніколи не приймуть такого рішення. Бо навіть в є агенти *****, які такого не допустять.
А ви тут плачете, що Саліван при Байдені...
США, Англія входять в блок НАТО, та не питали дозволу всіх членів НАТО це робити.
А якщо після цього будуть втягнути у війну, то будє відповідати весь блок НАТО?
Просто це подвіні стандарти, та брехня - кожна країна може одноосібно прийняти рішення.
Тому що з такої політикою, можна тоді заявти, що у разі нападу на країну НАТО, країна повинна не оборонятись, а чекати колективного рішення блока НАТО - може він домовиться з нападником, а інакше якщо почати оборонятись, то 100% це війна.
Одна з причин, що допомога надається дозовано, та з затримками
Умовно, 10 F16 не справляться з "400 бойових літаків", та будуть збиті
Інший результат може бути, якщо буде 128 F16 - як просять
Навіть тут є "експерти", котрі стверджуть що дозована допомога це краще
"АРТЕМ Булискерия 55fa506a: зараз за 2 місяці все роздати , що потім твої срані респи знов блокували місяцами допомогу"
Мова, що 1 жовтня 2024 (через 2 місяці) закінчується дія PDA 2024, котрий має залишок 6.4млрд - та кошти якого можуть бути втрачені
Пока останні 3 місяці, надають по 400млн в місяць
И где они, после рассмотрения в демократическом Сенате?
Можно нанимать иностранных отставных пилотов
В начале войны вроде были такие предложения, от иностранных ЧВК, но администрация США заблокировала такую инициативу
Проблема, что все дается в штуках, иногда в десятках штук - чего не достаточно для изменения ситуации
А враховуючи стан Байдена, то ще не зрозуміло хто реально зараз керує
їм необхідно знижувати ставку інакше рухне бульбашка на ринку надута надмірним друком під час пандемії, а це фінкриза...
під час якої і нам може скоротись допомога, так як увага буде прикута до неї, а може і ні... знову маштабно включать станок та буде багато коштів в їх бюджеті які потрібно буде кудись витрачати... з іншої сторони ціни впадуть на ресурси та раша буде менше заробляти на екпорті
А щоб знизити ставку необхідна низька інфляція... без орківських дешевих ресурсів вони це не отримають тому так наразі... немає там ніякого сикунства просто національні інтереси
і вона зараз дбає про них в першу чергу та рейтинги...
Тобто поточна адміністрація Байден+Харіс+інші заборонили