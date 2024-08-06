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Позиция США относительно ударов по РФ: дальнейшие расширения разрешений будут зависеть от ситуации на поле боя - Госдепартамент

Метью Міллер

Ранее США частично разрешили украинскому правительству наносить удары по военным целям на территории России, используя американское вооружение. Все дальнейшие расширения разрешений будут зависеть от ситуации на поле боя.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом во время брифинга заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

"Мой ответ не изменился, а именно: мы продолжаем смотреть на потребности украинских военных, оцениваем ситуацию с безопасностью и стараемся реагировать на их потребности. И это процесс, который происходит с самого начала и до сих пор. Таким образом мы принимаем соответствующие решения относительно оружия, которое мы предоставляем Украине, а также относительно ограничений, если таковые имеются, которые мы накладываем на использование этого оружия", - прокомментировал Миллер вероятность расширения разрешений для ВСУ.

В то же время представитель Госдепартамента не дал четкого ответа относительно расширения возможностей партнеров, в частности стран НАТО, сбивать российские ракеты над Украиной.

"Это решение, которое должны принять члены НАТО коллективно. Это не то что я могу комментировать со своей позиции", - заявил Миллер.

Напомним, в начале июля заместитель помощника государственного секретаря США Кристофер Смит заявил, что Штаты и Украина обсуждают возможность расширения разрешения на применение американского оружия по территории РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удары по РФ западным оружием без разрешения партнеров несут риск для дальнейшей помощи Украине, - Зеленский

Автор: 

Госдепартамент США (1818) Миллер Мэтью (338) оружие (10198)


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Топ комментарии
+38
тобто позиція америки й надалі залишиться лицемірною...
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06.08.2024 07:27
+31
Виходить, що зараз для американських стратегів поле бою в Україні виглядає прийнятно?!

Знаєте, х#ьовий друг гірше ворога...
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06.08.2024 07:38
+26
Ідіоти. Яка вам ще потрібна ситуація на полі бою? Ми відступаємо, втрачаємо території, а вони граються у ці ігри з лінійкою. "На стільки кілометрів можна, а на стільки не можна".

Тьху!
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06.08.2024 07:44
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тобто позиція америки й надалі залишиться лицемірною...
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06.08.2024 07:27 Ответить
вже сліпому має бути видно, що їх позиція - якнайбільше угандошити українців силами орків, і бажано, щоб орків лягло якнайбільше також

думайТЕ
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06.08.2024 14:47 Ответить
Виходить, що зараз для американських стратегів поле бою в Україні виглядає прийнятно?!

Знаєте, х#ьовий друг гірше ворога...
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06.08.2024 07:38 Ответить
Це правда.

Але, якщо цей друг х...йовий, знайди іншого.
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06.08.2024 11:22 Ответить
інших немає. Треба було дружити, як виявилося з іраном, китаєм і півн. кореєю, але ми пізно вср*лися. Вони вже зайняті
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07.08.2024 02:20 Ответить
це значить, що і з кацапією теж "треба було дружити"...
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07.08.2024 13:42 Ответить
Ідіоти. Яка вам ще потрібна ситуація на полі бою? Ми відступаємо, втрачаємо території, а вони граються у ці ігри з лінійкою. "На стільки кілометрів можна, а на стільки не можна".

Тьху!
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06.08.2024 07:44 Ответить
США за військову допомогу - однозначно респект. Завивання на болотах це підтверджують.

А якщо зняти ці незрозумілі обмеження, то вой на кацапських болотах стане постійним явищем. Так що чекаємо режиму "анлімітед"!
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06.08.2024 07:48 Ответить
ця нещасна крапельна допомога, дійсно, не дає Україні вмерти, але і жити не дозволяє...
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06.08.2024 07:52 Ответить
++ в яблучко
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06.08.2024 15:28 Ответить
Респект?

Ну тодi я вам бажаю щоб вас в темному кварталi вбивав гопник, а перехожi допомагали вам водичкою. I не забудьте щиро iм дякувати. Аж до смертi.
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07.08.2024 05:59 Ответить
Треба ******* ногам в живіт та голову Джейка Сцикливого Салівана - ************** !!
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06.08.2024 07:50 Ответить
то, скільки повинно бути знищено української землі, скільки треба загиблих та скалічених українців?
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06.08.2024 07:52 Ответить
вони нас за людей не рахують. Вам це ще неясно?
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07.08.2024 02:21 Ответить
Там Саливан при Байдене больший агент кремля,чем три Трампа вместе взятых.
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06.08.2024 07:55 Ответить
***, ці слова- це "як ще просуне орда, трохи ще дамо"? "Оні посідєлі єщьо, пока совсєм нічєго нє осталось"?!
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06.08.2024 07:57 Ответить
Так, дивлюсь по коментах в цій новині можна добре вирахувати всепропальщиків та кацапських маніпуляторів.

Америці - респект за допомогу однозначно.

Істерикою всепропальщиків цілком задоволений))
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06.08.2024 08:43 Ответить
А чим кращий ваш безпідставний оптимізм?

Ви взагалі за яку команду граєте?
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06.08.2024 09:07 Ответить
Команда Україна.
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06.08.2024 11:05 Ответить
За команду диванних переможників, які не дружать з реальністю.
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07.08.2024 09:06 Ответить
Поділіться хоч на 5% вашим оптимізмом
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06.08.2024 15:30 Ответить
Садисти їм подобаеться дивитись цей серіал повільного вбивства українців
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06.08.2024 08:48 Ответить
Після В'єтнаму та Афганістану америкоси, ну, дуже бояться подібного в Україні, а Європа, взагалі, як ті прокачані ботани - за мир, дрюжбу, кукурудзу.
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06.08.2024 10:22 Ответить
Обісралися в Афганістані, обісруться й в Україні. Ми ідіоти, якщо обрали собі сцикливих партнерів-куколдів, а самі - з голою сракою ломанулися у війну з ордою.
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07.08.2024 09:05 Ответить
"обісруться й в Україні" - тобто, амерам треба кинути Україну, а украм здатися ще у 14р. ?
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07.08.2024 11:15 Ответить
Молодець, отримала *****
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07.08.2024 11:37 Ответить
Имбицилам, срущим здесь на США напоминаю, что они в 2019 г. привели к власти ху#ловскую агентуру, которая закатала в асфальт ракетную программу, разминировала, отвела, пустила шаттлы и далее по списку, утверждённому в Омане. Но виноват у этих дебилов Байден и США.
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06.08.2024 08:51 Ответить
+
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06.08.2024 09:53 Ответить
Имбицилам, срущим здесь на Украину напоминаю, что именно сша забрало у нас яо, ракети и самолети під обіцянки-цяцянки. потвори
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07.08.2024 02:23 Ответить
Имбицилам не понимающим кодов и устройства запуска и подрыва БЧ ядерных боеголовок напоминаю, что они всё время были в свинособакии.
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07.08.2024 07:47 Ответить
Через політику США Україна втратила шанс знищити десятки російських Су-34 - Forbes
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06.08.2024 09:14 Ответить
В усьому винні Штати ? А ми - білі/пухнасті, та на 99% хочемо захищати Україну.
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06.08.2024 10:25 Ответить
вони багато в чому винні. Лише повний ідіот цого не бачить
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07.08.2024 02:24 Ответить
а є такі, що не винні ?
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07.08.2024 02:40 Ответить
так
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08.08.2024 00:52 Ответить
здивуйте
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08.08.2024 10:22 Ответить
наприклад Нова Зеландія. Чи папуа нова гвінея.
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09.08.2024 01:13 Ответить
з останнього - Індонезійсько-малайзійська конфронтація 1963-1966; Папуа-Нова Гвінея - тільки межплеменні війни
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09.08.2024 11:54 Ответить
отож. Невинні як немовлята
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10.08.2024 01:40 Ответить
Пока идиота Салливана не уволят все так грустно и будет.
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06.08.2024 09:18 Ответить
Він не ідіот. Він схожий на ефективно працюючого проти України агента кремля у Держдепі.
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06.08.2024 10:56 Ответить
Тільки ФБР та Держ деп та ЦРУ цього не баче чогось, а ми думали що в нас тільки проблеми
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06.08.2024 17:12 Ответить
Все ще плекаєте надію на Харіс? Там буде ще набагато гірше, нажаль, бо це не яструб, це курка...
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06.08.2024 09:28 Ответить
''Не та тепер Америка, Гудзон річка не та''
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06.08.2024 10:13 Ответить
"Це рішення, яке мають прийняти члени колективно. ....", - заявив Міллер.

Значить, ніколи не приймуть такого рішення. Бо навіть в є агенти *****, які такого не допустять.

А ви тут плачете, що Саліван при Байдені...
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06.08.2024 10:26 Ответить
Приклад - "збивати ракети й дрони ізраїльським силам допомагали США, а також Британія, Йорданія та Саудівська Аравія", зараз знову готуються.

США, Англія входять в блок НАТО, та не питали дозволу всіх членів НАТО це робити.

А якщо після цього будуть втягнути у війну, то будє відповідати весь блок НАТО?

Просто це подвіні стандарти, та брехня - кожна країна може одноосібно прийняти рішення.

Тому що з такої політикою, можна тоді заявти, що у разі нападу на країну НАТО, країна повинна не оборонятись, а чекати колективного рішення блока НАТО - може він домовиться з нападником, а інакше якщо почати оборонятись, то 100% це війна.
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06.08.2024 10:43 Ответить
Москаль з кожним днем все більше захоплює.Бо сили реально не рівні.Вони 400 бойових літаків використовують проти України.Ці літаки можна вразити тільки на аеродромах.якщо звісно мається на увазі масовість.
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06.08.2024 11:06 Ответить
Саме так

Одна з причин, що допомога надається дозовано, та з затримками

Умовно, 10 F16 не справляться з "400 бойових літаків", та будуть збиті
Інший результат може бути, якщо буде 128 F16 - як просять

Навіть тут є "експерти", котрі стверджуть що дозована допомога це краще

"АРТЕМ Булискерия 55fa506a: зараз за 2 місяці все роздати , що потім твої срані респи знов блокували місяцами допомогу"
Мова, що 1 жовтня 2024 (через 2 місяці) закінчується дія PDA 2024, котрий має залишок 6.4млрд - та кошти якого можуть бути втрачені
Пока останні 3 місяці, надають по 400млн в місяць
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06.08.2024 12:22 Ответить
А кто будет летать на 100 F 16? Или поставить на аэродроме, чтоб было и простоят они до первого ракетного удара раши?
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06.08.2024 20:02 Ответить
Летом 2022, были новости, что выделено 100млн на подготовку пилотов.
И где они, после рассмотрения в демократическом Сенате?

Можно нанимать иностранных отставных пилотов

В начале войны вроде были такие предложения, от иностранных ЧВК, но администрация США заблокировала такую инициативу

Проблема, что все дается в штуках, иногда в десятках штук - чего не достаточно для изменения ситуации
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06.08.2024 20:53 Ответить
Нанимать можно не только пилотов, но сейчас гораздо важнее отремонтировать бассейны, высадить цветы и сакуры, покосить траву.
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06.08.2024 22:20 Ответить
Сциклі американські! Вибирайте вже Харріс. Як показує світова практика, жінки-президенти дуже часто мудріші та сміливіші ніж мужчини...
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06.08.2024 11:20 Ответить
Вона зараз при владі

А враховуючи стан Байдена, то ще не зрозуміло хто реально зараз керує
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06.08.2024 14:47 Ответить
Байден там вже нічим не керує, мені так бачиться
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06.08.2024 17:11 Ответить
Це ти Меркель, яка розвалила армію Германії
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06.08.2024 17:09 Ответить
Всім потрібно зрозуміти що в США завжди будуть мати перевагу свої національні інтереси,

їм необхідно знижувати ставку інакше рухне бульбашка на ринку надута надмірним друком під час пандемії, а це фінкриза...

під час якої і нам може скоротись допомога, так як увага буде прикута до неї, а може і ні... знову маштабно включать станок та буде багато коштів в їх бюджеті які потрібно буде кудись витрачати... з іншої сторони ціни впадуть на ресурси та раша буде менше заробляти на екпорті

А щоб знизити ставку необхідна низька інфляція... без орківських дешевих ресурсів вони це не отримають тому так наразі... немає там ніякого сикунства просто національні інтереси
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06.08.2024 11:30 Ответить
Мусимо чекати ... до виборів однозначно ніхто кризи буде старатись не допустити та будуть дружити з орківськими ресурсами.... І з цим необхідно рахуватись... тому що влада штатів то перед усім влада яку обирають американці а не українці...

і вона зараз дбає про них в першу чергу та рейтинги...
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06.08.2024 11:43 Ответить
https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2024/08/05/ukraine-had-a-chance-to-blow-up-russias-best-warplanes-on-the-tarmac-the-white-house-said-no-and-now-its-too-late/ В начале лета Украина могла за раз уничтожить десятки российских бомбардировщиков Су-34 на авиабазе в "Мальшево", но США не позволили этого сделать ,

Тобто поточна адміністрація Байден+Харіс+інші заборонили
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06.08.2024 14:49 Ответить
Білий дім , це ганьба , а це все ваш Саліван, і питання що в США чі ФБР не бачать що воно гне лінію ху.ла
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06.08.2024 17:08 Ответить
вони почекають поки нас всіх перебють а потім дозволять
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06.08.2024 20:05 Ответить
потім нема вже кому буде воювати
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07.08.2024 02:26 Ответить
надіюсь що трамп переможе цих обісраних діермократів
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06.08.2024 20:10 Ответить
А може вже досить звинувачити США та інших союзників? Це вони нам вибрали зрадника-наркомана-українофоба зі всією зеленою зграєю СН?Це вони відвели війська майже зі всієї лінії зіткнення та розмінували всі дороги для ворога? Це вони нам рекомендували готуватись до шашликів?І І т.д.! І це не перед ними продовжують бикувати ці покидьки,мародерячи всюди,де тільки можливо,навіть не ховаючись?Чи ви думаєте,що Захід не бачить і не знає" ху їз ху"? Не вдячний український народець!!! Забули за кого поставили галочку в 19 році,а потім першими стали на лижі? Гандони!!!
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06.08.2024 20:55 Ответить
Сцикливі лицемірні ********. З такими "партнерами" і ворога не потрібно
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07.08.2024 08:30 Ответить
Я так розумію, "дозвіл " вони дадуть, коли кацапня до Львова дійде. Щоб кров і смерть українців вам сторицею повернулася, падлюки ви брехливі і лицемірні!
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07.08.2024 09:02 Ответить
 
 