РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11584 посетителя онлайн
Новости Война
4 116 1

Ночной обстрел Киева: В результате падения обломков повреждена стоянка для автомобилей в Деснянском районе

Наслідки нічного обстрілу Києва

Ночью российские захватчики атаковали Киев баллистическими ракетами, в результате чего повреждена стоянка для авто в Деснянском районе столицы.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время ночной атаки врага, в результате падения обломков ракеты, повреждена стоянка для автомобилей в Деснянском районе столицы. Возгорания в результате падения не было. Пострадавших нет, поврежденных зданий не обнаружено", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Воздушные силы сообщили, что в ночь на 6 августа 2024 года РФ ударила 4-мя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 по Киевской области из Воронежской области. Силы ПВО уничтожили две баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23.

Читайте также: В Сумах во второй раз с утра раздаются взрывы

Автор: 

Киев (25481) обстрел (26928)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
... кацапські тварюки,як вас земля тримає,жертви аборта?
показать весь комментарий
06.08.2024 11:34 Ответить
 
 