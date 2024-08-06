Ночной обстрел Киева: В результате падения обломков повреждена стоянка для автомобилей в Деснянском районе
Ночью российские захватчики атаковали Киев баллистическими ракетами, в результате чего повреждена стоянка для авто в Деснянском районе столицы.
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"Во время ночной атаки врага, в результате падения обломков ракеты, повреждена стоянка для автомобилей в Деснянском районе столицы. Возгорания в результате падения не было. Пострадавших нет, поврежденных зданий не обнаружено", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Воздушные силы сообщили, что в ночь на 6 августа 2024 года РФ ударила 4-мя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 по Киевской области из Воронежской области. Силы ПВО уничтожили две баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Владтмир Пометун
показать весь комментарий06.08.2024 11:34 Ответить Мне нравится 2
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль