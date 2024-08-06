РФ ударила "Искандером" по центру Харькова: Повреждена гражданская инфраструктура (обновлено)
Взрыв прогремел в Харькове во время воздушной тревоги.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с восточного направления.
Мэр Терехов заявил, что россияне ударили по центральному району города.
"Плотная жилая застройка. Пожар. По разрушениям и жертвам информация уточняется", - добавил он.
Впоследствии мэр заявил, что в результате удара РФ по центру Харькова пострадало здание поликлиники. В настоящее время информация о раненых и разрушении уточняется.
Руководитель области Синегубов сообщил, что в результате прилета повреждена гражданская инфраструктура.
В настоящее время обратились два человека с острой реакцией на стресс. Под завалами могут находиться люди.
По данным главы ОВА, предварительно, россияне ударили "Искандером".
"Повреждены гражданские помещения, в том числе поликлиника, гражданские автомобили, жилищная инфраструктура, выбиты окна. Ликвидация последствий продолжается", - отметил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль