РФ ударила "Искандером" по центру Харькова: Повреждена гражданская инфраструктура (обновлено)

Взрыв прогремел в Харькове во время воздушной тревоги.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с восточного направления.

Мэр Терехов заявил, что россияне ударили по центральному району города.

"Плотная жилая застройка. Пожар. По разрушениям и жертвам информация уточняется", - добавил он.

Впоследствии мэр заявил, что в результате удара РФ по центру Харькова пострадало здание поликлиники. В настоящее время информация о раненых и разрушении уточняется.

Руководитель области Синегубов сообщил, что в результате прилета повреждена гражданская инфраструктура.

В настоящее время обратились два человека с острой реакцией на стресс. Под завалами могут находиться люди.

По данным главы ОВА, предварительно, россияне ударили "Искандером".

"Повреждены гражданские помещения, в том числе поликлиника, гражданские автомобили, жилищная инфраструктура, выбиты окна. Ликвидация последствий продолжается", - отметил он.

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