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Новости Война
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РФ ударила "Искандером" по центру Харькова: Повреждена гражданская инфраструктура (обновлено)

Вибух пролунав у Харкові

Взрыв прогремел в Харькове во время воздушной тревоги.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с восточного направления.

Мэр Терехов заявил, что россияне ударили по центральному району города.

"Плотная жилая застройка. Пожар. По разрушениям и жертвам информация уточняется", - добавил он.

Впоследствии мэр заявил, что в результате удара РФ по центру Харькова пострадало здание поликлиники. В настоящее время информация о раненых и разрушении уточняется.

Руководитель области Синегубов сообщил, что в результате прилета повреждена гражданская инфраструктура.

В настоящее время обратились два человека с острой реакцией на стресс. Под завалами могут находиться люди.

По данным главы ОВА, предварительно, россияне ударили "Искандером".

"Повреждены гражданские помещения, в том числе поликлиника, гражданские автомобили, жилищная инфраструктура, выбиты окна. Ликвидация последствий продолжается", - отметил он.

Также читайте: Ночной обстрел Киева: В результате падения обломков повреждена стоянка для автомобилей в Деснянском районе

Автор: 

обстрел (26928) Харьков (7450)


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Чи не можуть Ф відігнати орків від Х. Щось забагато сьогодні атак на міста,які так і не захистили
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06.08.2024 10:07 Ответить
Балістичний іскандер летить з наземної пускової до 500 км. Як F-ка його віджене ? Ті декілька F-16, що нам передали, швидше за усе поки будуть шахеди та крилаті збивати, поки пілоти досвіду наберуться. Максимум-харми чи штормшедоу будуть здалеку по кацапах запускати.
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06.08.2024 11:58 Ответить
Феноменальне досягнення хабадного каганату полягає у нещодавно розбомбленому заводі, який мав у номенклатурі виробництва десяток протиавіаційних ракет. Бо не вистачило ... закордонного ППО.
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06.08.2024 12:24 Ответить
Рашиська орда щоденно обстрілює наші міста убиває мирних громадян і руйнують інфраструктуру, світ мовчить ,влада граєтся в мирні саміти і безпекові угоди ,ворог відчуває свою безкарність.
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06.08.2024 10:56 Ответить
Думаю не вистачає кількості, оснащення та досвіду
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06.08.2024 10:56 Ответить
і доволу дяді Сема
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06.08.2024 12:53 Ответить
 
 