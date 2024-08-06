Атака РФ на Киевщину: в Броварской громаде повреждено админпомещение предприятий и дома
Ночная ракетная атака на Киевщину непосредственно отразилась на Броварской громаде.
Об этом пишет в фейсбуке мэр Броваров Игорь Сапожко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, жертв и пострадавших нет.
"Повреждения получили несколько админпомещений местных производственных предприятий. В двух жилых домах повреждены окна, необходимая помощь уже оказывается. Обращаюсь ко всем жителям громады с требованием быть сознательными и не распространять информацию, которая может быть полезной врагу, ни во время опасности, ни после того. Для этого есть официальные источники!", - отметил глава города.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что ночью враг атаковал Киевскую область с помощью ракет и ударных дронов, есть повреждения домов. Как сообщалось, накануне вечером в ряде областей объявляли воздушную тревогу. В Киеве раздавались взрывы.
По данным Воздушных сил, уничтожено 2 из 4 "Искандеров", две ракеты Х-59 и 15 из 16 "Шахедов".
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І як завжди - не пишуть, що з двома іншими сталося. Влучили вони кудись чи ні? Чи оці "пошкодження адміністративних будівель підприємств" і є влучання?
Абсолютно очевидно, що я не вимагав жодних чітких координат. Достатньо було написати "дві інших ракети збити не вдалося, тому були влучання". Все.