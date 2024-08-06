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Атака РФ на Киевщину: в Броварской громаде повреждено админпомещение предприятий и дома

Удар Іскандером

Ночная ракетная атака на Киевщину непосредственно отразилась на Броварской громаде.

Об этом пишет в фейсбуке мэр Броваров Игорь Сапожко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, жертв и пострадавших нет.

"Повреждения получили несколько админпомещений местных производственных предприятий. В двух жилых домах повреждены окна, необходимая помощь уже оказывается. Обращаюсь ко всем жителям громады с требованием быть сознательными и не распространять информацию, которая может быть полезной врагу, ни во время опасности, ни после того. Для этого есть официальные источники!", - отметил глава города.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что ночью враг атаковал Киевскую область с помощью ракет и ударных дронов, есть повреждения домов. Как сообщалось, накануне вечером в ряде областей объявляли воздушную тревогу. В Киеве раздавались взрывы.

По данным Воздушных сил, уничтожено 2 из 4 "Искандеров", две ракеты Х-59 и 15 из 16 "Шахедов".

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Бровары (337) Киевская область (4117) обстрел (26928)


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За даними Повітряних сил, знищено 2 із 4 "Іскандерів"

І як завжди - не пишуть, що з двома іншими сталося. Влучили вони кудись чи ні? Чи оці "пошкодження адміністративних будівель підприємств" і є влучання?
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06.08.2024 10:48 Ответить
Вам з координатами влучань і повним звітом? Звісно інформація про влучання приховується, щоб ворог не розумів чи досяг запланованого.
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06.08.2024 10:53 Ответить
Саме так. З фотографіями, прив'язками до місцевості, довготою та широтою та градусною сіткою.

Абсолютно очевидно, що я не вимагав жодних чітких координат. Достатньо було написати "дві інших ракети збити не вдалося, тому були влучання". Все.
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06.08.2024 11:17 Ответить
У тебе проблеми зі сприйняттям інформації ? Не збили=кудись влучили. Це складно ? А куди саме влучили-це не для тебе і не для загалу. Військова таємниця.
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06.08.2024 11:44 Ответить
Тебе влаштовують такі "пояснення"? На здовов'я. Їж та не обляпайся.
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06.08.2024 12:08 Ответить
 
 