Атака РФ на Киевщину: в Броварской громаде повреждено админпомещение предприятий и дома

Ночная ракетная атака на Киевщину непосредственно отразилась на Броварской громаде.

Об этом пишет в фейсбуке мэр Броваров Игорь Сапожко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, жертв и пострадавших нет.

"Повреждения получили несколько админпомещений местных производственных предприятий. В двух жилых домах повреждены окна, необходимая помощь уже оказывается. Обращаюсь ко всем жителям громады с требованием быть сознательными и не распространять информацию, которая может быть полезной врагу, ни во время опасности, ни после того. Для этого есть официальные источники!", - отметил глава города.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что ночью враг атаковал Киевскую область с помощью ракет и ударных дронов, есть повреждения домов. Как сообщалось, накануне вечером в ряде областей объявляли воздушную тревогу. В Киеве раздавались взрывы.

По данным Воздушных сил, уничтожено 2 из 4 "Искандеров", две ракеты Х-59 и 15 из 16 "Шахедов".