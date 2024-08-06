Вопрос открытия первой двуязычной украино-венгерской школы в Будапеште прорабатывается, - посольство

Над открытием двуязычной украинско-венгерской школы в Будапеште сейчас работают.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в посольстве Украины в Венгрии.

"Вопрос открытия первой официальной украинско-венгерской двуязычной школы в Будапеште прорабатывается. Раскрытие деталей пока преждевременно. Об официальном запуске будет сообщено по официальным каналам", - говорится в сообщении.

Известно, что на сегодня украинский язык как иностранный в Венгрии изучается в школе им. Леси Украинки, которая начала свою работу 1 сентября 2023 года.

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"Указанная дополнительная (субботняя) национальная школа с украинским языком обучения была создана Государственным самоуправлением украинцев Венгрии. Такая форма образования позволяет изучать украинский язык представителям украинского меньшинства", - отметили в посольстве.

Кроме того, на вопрос, сколько школ с украинским языком обучения в будущем необходимо открыть в Венгрии, чтобы удовлетворить спрос, там заявили, что сейчас в Будапеште находится 10 тыс. украинских детей (17 тыс. в целом в Венгрии), из них более 5 тыс. учатся в венгерских школах, остальные же проходят обучение дистанционно.

"Потребность в количестве школ будет варьироваться в зависимости от численности детей, которые смогут учиться в каждом отдельном образовательном учреждении, что в свою очередь будет зависеть от величины школьных помещений", - добавили в посольстве.

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