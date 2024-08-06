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Вопрос открытия первой двуязычной украино-венгерской школы в Будапеште прорабатывается, - посольство

У Будапешті можуть відкрити двомовну угорсько-українську школу

Над открытием двуязычной украинско-венгерской школы в Будапеште сейчас работают.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в посольстве Украины в Венгрии.

"Вопрос открытия первой официальной украинско-венгерской двуязычной школы в Будапеште прорабатывается. Раскрытие деталей пока преждевременно. Об официальном запуске будет сообщено по официальным каналам", - говорится в сообщении.

Известно, что на сегодня украинский язык как иностранный в Венгрии изучается в школе им. Леси Украинки, которая начала свою работу 1 сентября 2023 года.

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"Указанная дополнительная (субботняя) национальная школа с украинским языком обучения была создана Государственным самоуправлением украинцев Венгрии. Такая форма образования позволяет изучать украинский язык представителям украинского меньшинства", - отметили в посольстве.

Кроме того, на вопрос, сколько школ с украинским языком обучения в будущем необходимо открыть в Венгрии, чтобы удовлетворить спрос, там заявили, что сейчас в Будапеште находится 10 тыс. украинских детей (17 тыс. в целом в Венгрии), из них более 5 тыс. учатся в венгерских школах, остальные же проходят обучение дистанционно.

"Потребность в количестве школ будет варьироваться в зависимости от численности детей, которые смогут учиться в каждом отдельном образовательном учреждении, что в свою очередь будет зависеть от величины школьных помещений", - добавили в посольстве.

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Автор: 

Венгрия (1933) посольство (1079) школа (3012)


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Топ комментарии
+6
Кількість таких шкіл в Угорщині і Україні має бути паритетна.
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06.08.2024 12:02
+4
Який "сепарський регіон"? Читай уважніше статтю! Школи будуть створені в УГОРЩИНІ - щоб діти наших біженців не ставали "угорцями"! Мадяри за сотню років своєї незалежності знищили всі українські школи та насильно змадяризували у себе усіх "русинів"! Тільки ікони в церквах про них нагадують Якщо доб"ються наші цих шкіл - це вже буде успіх!
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06.08.2024 12:38
+1
Идиоты. Орбан Украину ***** сдает и блокирует всяческую помощь а вы в угоду Орбану создаете еще один сепарский регион. Следующим шагом будет автономия закарпатья, а потом судьба крыма
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06.08.2024 11:53
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Идиоты. Орбан Украину ***** сдает и блокирует всяческую помощь а вы в угоду Орбану создаете еще один сепарский регион. Следующим шагом будет автономия закарпатья, а потом судьба крыма
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06.08.2024 11:53 Ответить
там будет будапешт за 3 дня реально,думаю одной бригады или львовского-волныского тро для разгрома убогих мудьяров хватит)))).посмотрите что из себя их "армия" без нато представляет))))20к обосрышей 32 танка,80 бмпбтр и 100 пушек арты)))) мощааааааа
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06.08.2024 12:02 Ответить
ідіоти вважають ворогів ідіотами
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06.08.2024 12:27 Ответить
Який "сепарський регіон"? Читай уважніше статтю! Школи будуть створені в УГОРЩИНІ - щоб діти наших біженців не ставали "угорцями"! Мадяри за сотню років своєї незалежності знищили всі українські школи та насильно змадяризували у себе усіх "русинів"! Тільки ікони в церквах про них нагадують Якщо доб"ються наші цих шкіл - це вже буде успіх!
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06.08.2024 12:38 Ответить
Ну ето другое дело. Но все же...
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06.08.2024 12:44 Ответить
Ну - "всё же" - не "всё же" - але "щось у мадярському лісі велике здохло"! Мабуть Орбан з Сійярто відчули що "запахло смаленим" Вони вже так усіх в ЄС "дістали" що там уже стоїть питання про виведення мадяр в Брюсселі "під білі рученьки" з штаб-квартири ЄС "на ґанок" і залишення там - щоб посиділи та подумали...
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06.08.2024 13:17 Ответить
Венгрия, как и Турция для ЕС и НАТО как чемодан с говном без ручки. И тащить их тяжело и воняет но если бросить то рашка сразу же воспользуется и себе приберет и раскрыв етот чемодан использует содержимое чтобы забрасывать ту же Европу.
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06.08.2024 13:36 Ответить
коли відкриєте тоді й заявляйте якісь претензії до навчання угорців в Україні .
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06.08.2024 11:55 Ответить
а вони відкриють! там буде один клас уранською мовою навчання, зате орбанята будуть нагло вимагати від України не закривати їхні школи у нас. Потрібно ширше дивитись на світ
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06.08.2024 12:26 Ответить
так які питання залишити один клас угорською ! скільки українських в Угорщині стільки угорських в Україні . на Світ треба дивитись адекватно .
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06.08.2024 14:42 Ответить
не для того все робиться щоб там відкривати школи чи класи. Вони діють з позиції сили бо розуміють що без "добра" з орбанщини нам дорога в ЄС закрита, а цей крок це тупо окозамилювання зі сторони орбанячої та пліснявої влади. По чесному має бути так, не знаєш мову історію право, живи на території країни як біженець чи негромадянин. Це зараз на собі відчувають всі утриманці в Німеччині, і чомусь ніхто не ниє про ущімленія прав узкагаварящіх чи україномовних українців.
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06.08.2024 14:48 Ответить
Кількість таких шкіл в Угорщині і Україні має бути паритетна.
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06.08.2024 12:02 Ответить
Опрацювати можна відкриття такої школи можна ще у Харкові, але не на Закарпатті
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06.08.2024 12:14 Ответить
Розберися - де саме ту школу збираються відкривать І для кого!
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06.08.2024 13:18 Ответить
 
 