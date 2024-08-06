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Новости Война
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Ситуация на трассе Покровск-Константиновка под контролем Сил обороны, - Нацгвардия

Сили оборони контролюють ситуацію на трасі Покровськ-Костянтинівка

Россияне пытаются перерезать трассу Покровск-Константиновка, однако сейчас ситуация контролируется.

Об этом сообщил представитель НГУ Руслан Музычук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Одной из задач является перерезание трассы (трасса Покровск-Константиновка. - Ред.), или взятие ее под огневой контроль. Сейчас ситуация контролируется", - рассказал он.

По его словам, усилия противника направлены на то, чтобы получить огневой контроль и над этим участком, однако Силы обороны выполняют свои задачи, чтобы этого не допустить, как не допустить продвижений и на других участках.

"На самом Покровском направлении большое количество боестолкновений происходит в районах населенных пунктов. И оно направлено для того, чтобы попытаться взять под огневой контроль или перерезать этот важный участок", - добавил спикер.

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Автор: 

Донецкая область (9518) Национальная гвардия (2108) Покровск (572)


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Захистні спорудження побудовано в чистому полі - а де лісосмуги чи залізничні коліі ніякого захисту - от кацапи ними и лізуть - хіба не віиськові повинні вказувати де и шо і в якому місці
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06.08.2024 13:09 Ответить
Дай Боже. Но тут саме головне шоб не під особистим контролем Вальоді, бо буде тоді там глина.
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06.08.2024 13:19 Ответить
Коли так починають запевняти що все гарно, починаю нервувати.
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06.08.2024 16:08 Ответить
 
 