Ситуация на трассе Покровск-Константиновка под контролем Сил обороны, - Нацгвардия

Россияне пытаются перерезать трассу Покровск-Константиновка, однако сейчас ситуация контролируется.

Об этом сообщил представитель НГУ Руслан Музычук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Одной из задач является перерезание трассы (трасса Покровск-Константиновка. - Ред.), или взятие ее под огневой контроль. Сейчас ситуация контролируется", - рассказал он.

По его словам, усилия противника направлены на то, чтобы получить огневой контроль и над этим участком, однако Силы обороны выполняют свои задачи, чтобы этого не допустить, как не допустить продвижений и на других участках.

"На самом Покровском направлении большое количество боестолкновений происходит в районах населенных пунктов. И оно направлено для того, чтобы попытаться взять под огневой контроль или перерезать этот важный участок", - добавил спикер.

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