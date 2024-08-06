Последствия удара войск РФ по центру Харькова: 5 человек пострадали, повреждена поликлиника, автомобили и гражданская инфраструктура. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Оккупанты около 10 часов утра 6 августа попали "Искандером" по Шевченковскому району Харькова.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Очередной акт российского терроризма. Удар в Шевченковском районе Харькова. Медики оказали помощь по меньшей мере пяти пострадавшим гражданским. Две женщины госпитализированы в хирургию, остальные - амбулаторно", - говорится в сообщении.

По словам Синегубова, повреждены поликлиника, автомобили и другая гражданская инфраструктура.

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На месте работают правоохранители, чтобы зафиксировать очередное преступление оккупантов.

Как сообщалось, утром 6 августа РФ ударила "Искандером" по центру Харькова: повреждена гражданская инфраструктура.