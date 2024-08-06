Последствия удара войск РФ по центру Харькова: 5 человек пострадали, повреждена поликлиника, автомобили и гражданская инфраструктура. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Оккупанты около 10 часов утра 6 августа попали "Искандером" по Шевченковскому району Харькова.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
"Очередной акт российского терроризма. Удар в Шевченковском районе Харькова. Медики оказали помощь по меньшей мере пяти пострадавшим гражданским. Две женщины госпитализированы в хирургию, остальные - амбулаторно", - говорится в сообщении.
По словам Синегубова, повреждены поликлиника, автомобили и другая гражданская инфраструктура.
На месте работают правоохранители, чтобы зафиксировать очередное преступление оккупантов.
Как сообщалось, утром 6 августа РФ ударила "Искандером" по центру Харькова: повреждена гражданская инфраструктура.
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знову фошИзди-ноцИзди обладнали у медзакладі "центр прінятія рєшєній"?..
Зєлєнскій, ти щодня маєшь збирате те бжсполєзне грьобане ООН... - і нехай щодня ОНО хоча б булки свої розминає, може таки помітить шо "шото з Москвою і її вЕто у раді ООН не так"?
США задоволені.
прострочене зе!муділо, підписало овер *****, якоїсь *****. навіть з такими країнами, про котрі взагалі ніхто не чув!
так, то не може бути! бо всі, за мір во всьом мірє!
а ковельським протестувальникам, випишуть тюремні строки, і що б не сумнівались!
татаров знає свою справу!