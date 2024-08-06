РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11224 посетителя онлайн
Новости
7 430 9

Последствия удара войск РФ по центру Харькова: 5 человек пострадали, повреждена поликлиника, автомобили и гражданская инфраструктура. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Оккупанты около 10 часов утра 6 августа попали "Искандером" по Шевченковскому району Харькова.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Очередной акт российского терроризма. Удар в Шевченковском районе Харькова. Медики оказали помощь по меньшей мере пяти пострадавшим гражданским. Две женщины госпитализированы в хирургию, остальные - амбулаторно", - говорится в сообщении.

По словам Синегубова, повреждены поликлиника, автомобили и другая гражданская инфраструктура.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Харькове прогремели взрывы, - Терехов (обновлено)

Наслідки удару РФ по Харкову
Наслідки удару РФ по Харкову
Наслідки удару РФ по Харкову
Наслідки удару РФ по Харкову
Наслідки удару РФ по Харкову

На месте работают правоохранители, чтобы зафиксировать очередное преступление оккупантов.

Как сообщалось, утром 6 августа РФ ударила "Искандером" по центру Харькова: повреждена гражданская инфраструктура.

Автор: 

обстрел (26928) Харьков (7450)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так має виглядати кожне місто на ЧМОсковії!
показать весь комментарий
06.08.2024 13:18 Ответить
Має, але чомусь не виглядає...
показать весь комментарий
06.08.2024 15:07 Ответить
суки прокляті !!!!!!!!!!
показать весь комментарий
06.08.2024 14:19 Ответить
Іскандером по поліклініці...

знову фошИзди-ноцИзди обладнали у медзакладі "центр прінятія рєшєній"?..

Зєлєнскій, ти щодня маєшь збирате те бжсполєзне грьобане ООН... - і нехай щодня ОНО хоча б булки свої розминає, може таки помітить шо "шото з Москвою і її вЕто у раді ООН не так"?
показать весь комментарий
06.08.2024 14:29 Ответить
Зате десятки бомбардувальників на аеродромах параші цілі. І пітєр, куди на день вмф приїжжав хйловий_валодья, живе і не тужить.

США задоволені.
показать весь комментарий
06.08.2024 14:31 Ответить
шо ви брешете?

прострочене зе!муділо, підписало овер *****, якоїсь *****. навіть з такими країнами, про котрі взагалі ніхто не чув!

так, то не може бути! бо всі, за мір во всьом мірє!

а ковельським протестувальникам, випишуть тюремні строки, і що б не сумнівались!

татаров знає свою справу!
показать весь комментарий
06.08.2024 16:33 Ответить
Похоже пока рано, а может поздно. Тема давняя. Или мы всё называем своими именами---или пусть пока и караван и собаки лают итд и тп. Те кто возле поликлиники той жили, знают куда летело, и прилетело. Что там было? туда куда прилетело? пусть пока будет за кадром. Та и кто скажет точно? Ведь война. Просто поликлиника была напротив. Поиграем ещё чуть. Но игра эта опасная очень. И играем мы пешками.
показать весь комментарий
06.08.2024 19:48 Ответить
Тут некоторые "умники" говорят, что поиграем еще немного. Так для нашей страны Украины это не игра, а трагедии, кровь и разрушения и не мы это начали, хочу напомнить, что на нас напала россия.
показать весь комментарий
07.08.2024 09:17 Ответить
Брехня ! Какие 5 людей ?! Прямое попадание Искандера по восточному региональному управлению погранцов. 200ые и 300ые. Или Зеленский пограничников за людей не считает ?

показать весь комментарий
06.08.2024 21:48 Ответить
 
 