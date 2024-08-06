Россия не контролирует границу, - глава ЦПИ Коваленко о ситуации в Курской области

Страна-агрессор Российская федерация пока не контролирует границу с Украиной в Курской области.

Об этом пишет в телеграм-канале руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко, информирует Цензор.НЕТ.

"российские военкоры врут о контролируемости ситуации на Курщине. россия не контролирует границу", - отметил он.

Больше официальной информации от украинской стороны относительно ситуации на границе с Курской областью пока не известно.

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Как сообщалось, власти Курской области РФ заявили о "попытках прорыва границы". Также Цензор.НЕТ информировал, что в ночь на 6 августа в Курской области раздавались мощные взрывы в нескольких городах, в регионе работали силы и средства ПВО из-за атаки беспилотников.