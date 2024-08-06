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Новости Война
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Россия не контролирует границу, - глава ЦПИ Коваленко о ситуации в Курской области

Курська область РФ

Страна-агрессор Российская федерация пока не контролирует границу с Украиной в Курской области.

Об этом пишет в телеграм-канале руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко, информирует Цензор.НЕТ.

"российские военкоры врут о контролируемости ситуации на Курщине. россия не контролирует границу", - отметил он.

Больше официальной информации от украинской стороны относительно ситуации на границе с Курской областью пока не известно.

Читайте: Су-34 и склад боеприпасов были уничтожены на российском аэродроме "Морозовск" в Ростовской области, - ГУР МО. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Как сообщалось, власти Курской области РФ заявили о "попытках прорыва границы". Также Цензор.НЕТ информировал, что в ночь на 6 августа в Курской области раздавались мощные взрывы в нескольких городах, в регионе работали силы и средства ПВО из-за атаки беспилотников.

Автор: 

граница (5258) россия (95372) Центр противодействия дезинформации (129)


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Топ комментарии
+5
Зєлі вірити, себе не поважати.

Навіщо і далі іде мобілізація, якщо 14 бригад без зброї?
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06.08.2024 14:41
+5
Так, чудово це пам'ятаю. І не лише це. Зберіг це ще з 22-го року:
(вибачайте за об'єм інформації...)
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА ТРИ РОКИ:
1) Проігнорований Саміт країн НАТО у вересні 2019 року, де обговорювалось питання вступу України в НАТО
2) За три роки Україна (2019 - 2022) не виконала програми кандидата в члени НАТО
3) Не поновлена заявка України як кандидата на вступ в НАТО
4) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська. Скорочення ЗСУ, медслужби, аеромобільних військ, аеророзвідки, розвідки
5) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ). Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
6) Відведення важкого озброєння від лінії фронту
7) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
8) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ (Грім, Нептун, Вільха), натомість закатування грошей ЗСУ в асфальт (Велике Будівництво) Ігнорування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
9) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета - звинувачення патріотам України Андрію Антоненко, Юлії Кузьменко, Яні Дугарь
10) Підготоівка суспільства України для змоги подачі води у Крим (розмови про референдум)
11) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
12) Збиття пасжирського літака з українцями в Ірані і повний провал перемовин по компенсаціям
13) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
14) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через провладні ЗМІ майже рік
15) Переслідування розвідників, котрі готували та успішно здійснювали десятки операцій спецслужбами України, в т.ч. і Ваґнерґейт''
16) Закриття єдиної в Україні академії по підготовці кадрів для спецслужб СБУ
17) Відкрита кримінальна справа проти Байдена-Порошенко, за президенства Трампа при посередництві Єрмака. Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
18) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок. Скандальні рейси "Мрії" за кордон
19) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон.
20) Продаж авіаційних двигунів "Мотор Січ" з 2019 го по сірим схемам для російських військових гелікоптерів і крилатих ракет. Спроба продажу старатегічного підприємства "Мотор Січ" Китаю. Оборутка була анульована завдяки втручанню США.
21) Відмова співпрацювати з судово правовими органами США по справі незаконно виведених десятків мільярдів із Приват Банку України
22)Надання Коломойському прихистку в Україні, від судових органів США.Позбавлення його українського громадянства аби вивести його з-під дії української Феміди
23) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
24) Спроби знищити енергосистему України (зупинка блоків АЕС). Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
25) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
26) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів. Прийняття законів у Верховній Раді для олігархів за "відкат"
27) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
28) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
29) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
30) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
31) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в звязку з чим звільнення Авакова як голови МВС
32) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
33) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
34) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов ). Співробітництво Венедиктової з Портновим. "Списки Портнова" у які він заніс всіх патріотів України, учасників АТО, ТРО і по яким потім розтрілювали людей у Бучі, Ірпені і затримували на окупованому півдні Україні
35) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року (Pandora Papers)
36) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
37) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним. Відмова від курса на НАТО яке прописане в Конституції, у перемовинах з представником кремля Козаком в обмін на гарантії не нападу на Україну (з інтервю західним журналістам)
38) Ігнорування 28 звітів (!) складених розвідуправліннями США і Великобританії про неминучий напад росії на Україну
39) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
40) Невиведення літаків ,,Мрія'' та АНів на пропозицію США з аеродрому Гостомеля. "Мрія" була знищена
41) Два місяці до війни заведення фрегата, флагмана ВМС України ,,Гетьман Сагайдачний'' в док на ремонт та зняття всього озброєння з корабля. Результат - притоплений небоєздатний корабель.
42) Відмова евакуювати населення до 24 лютого з територій на які насувалися військові колони росіян, зі слів Зеленського західним журналістам : "Тоді я б втрачав 7 мільярдів доларів на місяць, починаючи з жовтня минулого року, і в той момент, коли росіяни справді атакували, вони б нас захопили за три дні."
43) Видача Зеленським росіянам військових з полку Азов, ЗСУ, Нацполіції які обороняли Азовсталь в Маріуполі всередині травня 2022го. Це він назвав "Порятунком наших захисників з Азовсталі".
44) Рішення РНБО і указ президента Зеленського стосовно телемарафону, вимкнення опозиційних каналів - 5 Канала, Еспресо, Прямого
45) Створення Єрмаком "Агенства Обороних Закупівель" яке монопольно займається продажом всієї зброї України. Директором цього підприємства призначений бізнес партнер Єрмака Деніс Шарапов який повязаний зі спецслужбами РФ у лиці Рахаміма Емануілова. Батько Андрія Єрмака є співробітником ГРУ у відставці.
46) Розкрадання гуманітарної допомоги головою Запорізької ОВА Олександром Старухом та його заступницею Златою Некрасовою (яка 24 лютого втекла з України до Відня, а повернулася вже у березні), яких Володимир Зеленський нагородив орденами, секретарем міськради Анатолієм Куртєвим;депутатом облради Віктор Щербиною і реалізація цієй продукції через сітку маркетів АТБ і Сільпо. За словами голови НАБУ Шевченка, посадові особи підозрюються у тому, що за пів року було розкрадено: 22 морські контейнери; 389 залізничних вагонів; 220 вантажних автомобілів. Частина продукції була реалізована в окупованому рашистами Мелітополі.
47) Зняття Арахамієй (Зе влада) частини санкцій з авіапарка Росії, запчастини для літаків Боїнг. Робота Арахамії по зняттю санкцій з Абрамовіча який є фінансовою кишенею Путіна і інших російських олігархів ("фонд покаяння" для російських олігархів).
50) Привласнення Зеленським перемог ЗСУ виключно собі і своїй Зе владі. Цькування і ігнорування Головнокомандуючого ЗСУ Залужного і спроби відсторонити його від посади.
51) Зеленський з нагоди Дня Незалежності України нагородив акторів з «Кварталу 95» Євгена Кошового та Олександра Пікалова та багато інших "достойників" орденами та медалями
52) Скандальний заклик міністра куьтури і інформаційної політики Ткаченко на зустрічі з послами G 7 фінансувати Телемарафон до самої Перемоги, без ТБ каналів опозиції.

А також ще про "підготовку"

Як ми 2,5 роки готувались стримувати військовий натиск рф:

- Скорочено 40 тисяч військових посад (армія, медслужба, аеромобільні вiйська, розвідка, тощо);
- Збройні заводи часто працювали в режимi скороченого тижня (бо не було чим платити з/п).
- Зрив операцій по вагнерівцям і передача агресору единого свідка по збитому Боїнгу - Цемаха.
- Сотнi кримінальних справ бойовим генералам, бійцям ЗСУ політикам, які мали суттєвий вплив на мiжнародних партнерів.
- Восени 2019 діючий Верховний Головнокомандувач проігнорував історичний саміт НАТО в Лондоні. Тоді ми відводили повним ходом вiйська і вірили каналу 1+1 про те, що мир уже наступив.
- За тиждень до початку війни остання бригада закінчила розмінування зі сторони Криму. Прибрані всі протитанкові загородження. Із-за цього за декілька годин взяли Херсон i Херсонську область i Маріуполь у повну блокаду.
- Заарештовано 15 тис. бронежилетів, половина з яких із-за цього стали непридатними.
-Завод Іскра (радіолокаційне обладнання, РЕБ) став.
- Завод ХКБМ (бронетехніка) з початком 2022 року перейшов на 1 денний робочий тиждень. (вже були повідомлення західних партнерів про широкомасштабне вторгнення).
- Замовлень на КБ "ЛУЧ" (протитанкові комплекси) немав жодного.
-Скасовано програму фінансування наших "Громів" (дальнiсть 500 км), "Сапсанів" (дальність 50-480 км, "Нептунiв" (крилата ракета, дальність 280 км), "Вільхи-М" (ракетний комплекс, дальність до 130 км.). Це те, чим можна було стріляти з тої ж Одеси, чим можна було топити кораблі ворога, які обстрілюють всю Україну.
- Ігнорування 28-ми повідомлень США про вторгнення.
- Гроші на велике будівництво, а не оборону. Вже підраховано, що можна було встановити ППО у всіх обласних центрах України, і не тільки.
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06.08.2024 15:09
+4
Так для того й ударили по Курщині - щоб вони "відтяглися" з тих районів, де отримують успіх Звичайний "відволікаючий удар"
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06.08.2024 13:55
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Так для того й ударили по Курщині - щоб вони "відтяглися" з тих районів, де отримують успіх Звичайний "відволікаючий удар"
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06.08.2024 13:55 Ответить
Згадайте 22 рік, ще тоді пропонували взяти під свій контроль частину кацапетівки для подальшого обміну. Вже неодноразово доведено, що кордони там дійсно діряві. Але ж ескалація...
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06.08.2024 14:08 Ответить
Я тобі краще нагадаю слова "Гундосого" ще в січні 2022 сказані - "Не нагнетайте! І нагадаю куди він дів гроші з державного бюджету (замість три роки будувать ракетні комплекси! ) В НАТО побачили що президент УКраїни НІХЄРА не робить - то чого вони за нього повинні "сраку рвать"? Тому поставки зброї перед війною стосувалися лише ПЗРК та ПТРК А це - зброя для ПАРТИЗАНСЬКОЇ боротьби Та й про "прикриття неба на кордонах" він почав триндіть лише тоді коли йому наші хлопці не дали чкурнуть з України і він зрозумів що "війна всерйоз і надовго - а українці здаваться не збираються"!
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06.08.2024 15:00 Ответить
Так, чудово це пам'ятаю. І не лише це. Зберіг це ще з 22-го року:
(вибачайте за об'єм інформації...)
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА ТРИ РОКИ:
1) Проігнорований Саміт країн НАТО у вересні 2019 року, де обговорювалось питання вступу України в НАТО
2) За три роки Україна (2019 - 2022) не виконала програми кандидата в члени НАТО
3) Не поновлена заявка України як кандидата на вступ в НАТО
4) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська. Скорочення ЗСУ, медслужби, аеромобільних військ, аеророзвідки, розвідки
5) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ). Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
6) Відведення важкого озброєння від лінії фронту
7) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
8) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ (Грім, Нептун, Вільха), натомість закатування грошей ЗСУ в асфальт (Велике Будівництво) Ігнорування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
9) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета - звинувачення патріотам України Андрію Антоненко, Юлії Кузьменко, Яні Дугарь
10) Підготоівка суспільства України для змоги подачі води у Крим (розмови про референдум)
11) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
12) Збиття пасжирського літака з українцями в Ірані і повний провал перемовин по компенсаціям
13) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
14) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через провладні ЗМІ майже рік
15) Переслідування розвідників, котрі готували та успішно здійснювали десятки операцій спецслужбами України, в т.ч. і Ваґнерґейт''
16) Закриття єдиної в Україні академії по підготовці кадрів для спецслужб СБУ
17) Відкрита кримінальна справа проти Байдена-Порошенко, за президенства Трампа при посередництві Єрмака. Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
18) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок. Скандальні рейси "Мрії" за кордон
19) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон.
20) Продаж авіаційних двигунів "Мотор Січ" з 2019 го по сірим схемам для російських військових гелікоптерів і крилатих ракет. Спроба продажу старатегічного підприємства "Мотор Січ" Китаю. Оборутка була анульована завдяки втручанню США.
21) Відмова співпрацювати з судово правовими органами США по справі незаконно виведених десятків мільярдів із Приват Банку України
22)Надання Коломойському прихистку в Україні, від судових органів США.Позбавлення його українського громадянства аби вивести його з-під дії української Феміди
23) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
24) Спроби знищити енергосистему України (зупинка блоків АЕС). Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
25) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
26) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів. Прийняття законів у Верховній Раді для олігархів за "відкат"
27) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
28) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
29) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
30) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
31) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в звязку з чим звільнення Авакова як голови МВС
32) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
33) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
34) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов ). Співробітництво Венедиктової з Портновим. "Списки Портнова" у які він заніс всіх патріотів України, учасників АТО, ТРО і по яким потім розтрілювали людей у Бучі, Ірпені і затримували на окупованому півдні Україні
35) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року (Pandora Papers)
36) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
37) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним. Відмова від курса на НАТО яке прописане в Конституції, у перемовинах з представником кремля Козаком в обмін на гарантії не нападу на Україну (з інтервю західним журналістам)
38) Ігнорування 28 звітів (!) складених розвідуправліннями США і Великобританії про неминучий напад росії на Україну
39) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
40) Невиведення літаків ,,Мрія'' та АНів на пропозицію США з аеродрому Гостомеля. "Мрія" була знищена
41) Два місяці до війни заведення фрегата, флагмана ВМС України ,,Гетьман Сагайдачний'' в док на ремонт та зняття всього озброєння з корабля. Результат - притоплений небоєздатний корабель.
42) Відмова евакуювати населення до 24 лютого з територій на які насувалися військові колони росіян, зі слів Зеленського західним журналістам : "Тоді я б втрачав 7 мільярдів доларів на місяць, починаючи з жовтня минулого року, і в той момент, коли росіяни справді атакували, вони б нас захопили за три дні."
43) Видача Зеленським росіянам військових з полку Азов, ЗСУ, Нацполіції які обороняли Азовсталь в Маріуполі всередині травня 2022го. Це він назвав "Порятунком наших захисників з Азовсталі".
44) Рішення РНБО і указ президента Зеленського стосовно телемарафону, вимкнення опозиційних каналів - 5 Канала, Еспресо, Прямого
45) Створення Єрмаком "Агенства Обороних Закупівель" яке монопольно займається продажом всієї зброї України. Директором цього підприємства призначений бізнес партнер Єрмака Деніс Шарапов який повязаний зі спецслужбами РФ у лиці Рахаміма Емануілова. Батько Андрія Єрмака є співробітником ГРУ у відставці.
46) Розкрадання гуманітарної допомоги головою Запорізької ОВА Олександром Старухом та його заступницею Златою Некрасовою (яка 24 лютого втекла з України до Відня, а повернулася вже у березні), яких Володимир Зеленський нагородив орденами, секретарем міськради Анатолієм Куртєвим;депутатом облради Віктор Щербиною і реалізація цієй продукції через сітку маркетів АТБ і Сільпо. За словами голови НАБУ Шевченка, посадові особи підозрюються у тому, що за пів року було розкрадено: 22 морські контейнери; 389 залізничних вагонів; 220 вантажних автомобілів. Частина продукції була реалізована в окупованому рашистами Мелітополі.
47) Зняття Арахамієй (Зе влада) частини санкцій з авіапарка Росії, запчастини для літаків Боїнг. Робота Арахамії по зняттю санкцій з Абрамовіча який є фінансовою кишенею Путіна і інших російських олігархів ("фонд покаяння" для російських олігархів).
50) Привласнення Зеленським перемог ЗСУ виключно собі і своїй Зе владі. Цькування і ігнорування Головнокомандуючого ЗСУ Залужного і спроби відсторонити його від посади.
51) Зеленський з нагоди Дня Незалежності України нагородив акторів з «Кварталу 95» Євгена Кошового та Олександра Пікалова та багато інших "достойників" орденами та медалями
52) Скандальний заклик міністра куьтури і інформаційної політики Ткаченко на зустрічі з послами G 7 фінансувати Телемарафон до самої Перемоги, без ТБ каналів опозиції.

А також ще про "підготовку"

Як ми 2,5 роки готувались стримувати військовий натиск рф:

- Скорочено 40 тисяч військових посад (армія, медслужба, аеромобільні вiйська, розвідка, тощо);
- Збройні заводи часто працювали в режимi скороченого тижня (бо не було чим платити з/п).
- Зрив операцій по вагнерівцям і передача агресору единого свідка по збитому Боїнгу - Цемаха.
- Сотнi кримінальних справ бойовим генералам, бійцям ЗСУ політикам, які мали суттєвий вплив на мiжнародних партнерів.
- Восени 2019 діючий Верховний Головнокомандувач проігнорував історичний саміт НАТО в Лондоні. Тоді ми відводили повним ходом вiйська і вірили каналу 1+1 про те, що мир уже наступив.
- За тиждень до початку війни остання бригада закінчила розмінування зі сторони Криму. Прибрані всі протитанкові загородження. Із-за цього за декілька годин взяли Херсон i Херсонську область i Маріуполь у повну блокаду.
- Заарештовано 15 тис. бронежилетів, половина з яких із-за цього стали непридатними.
-Завод Іскра (радіолокаційне обладнання, РЕБ) став.
- Завод ХКБМ (бронетехніка) з початком 2022 року перейшов на 1 денний робочий тиждень. (вже були повідомлення західних партнерів про широкомасштабне вторгнення).
- Замовлень на КБ "ЛУЧ" (протитанкові комплекси) немав жодного.
-Скасовано програму фінансування наших "Громів" (дальнiсть 500 км), "Сапсанів" (дальність 50-480 км, "Нептунiв" (крилата ракета, дальність 280 км), "Вільхи-М" (ракетний комплекс, дальність до 130 км.). Це те, чим можна було стріляти з тої ж Одеси, чим можна було топити кораблі ворога, які обстрілюють всю Україну.
- Ігнорування 28-ми повідомлень США про вторгнення.
- Гроші на велике будівництво, а не оборону. Вже підраховано, що можна було встановити ППО у всіх обласних центрах України, і не тільки.
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06.08.2024 15:09 Ответить
От бачиш - тобі відомо навіть більше, ніж мені! Тоді навіщо ставить безтолкові запитання "не тим людям"? Це все одно що запитувать лікаря-нарколога - чому він не надає допомоги наркоману - який НЕ ХОЧЕ кидать вживать наркотики!
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06.08.2024 15:33 Ответить
Якби він втік, війна б давно закінчилася.
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06.08.2024 15:47 Ответить
ТОчно? А як саме "закінчилася"? Тобі відомо що означає "легітимність влади"? А тобі відомо що Захід не "контачить" з нелегітимними? Хто-зна чи довірилися-б вони якомусь "Комітету порятунку Батьківщини"? Цього клоуна "тормознули" тільки для того щоб "працював мордою" на екрані телевізора! І гарантія - що це порадили американці чи британці!
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06.08.2024 16:18 Ответить
Це було б меньшим злом, партнери б вирішили цю проблему.
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06.08.2024 17:09 Ответить
Ну-ну! Уяви як-би тоді Орбан розпинався" А там і "Північна ліга" і Італії підключилася А там і німці не відстали Про інших промовчу Але за державним та міжнародним правом це - законний спосіб відмовиться від підтримки держави- союзника
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06.08.2024 17:20 Ответить
тоді потрібно брати під контроль
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06.08.2024 13:50 Ответить
Да если бы америкосы не держали нас за руки ЗСУ могли бы уже через белгородскую и курскую народные республики зайти в тыл донецкой группировке. Или требовать обмен белгорода и курска в обмен на крым и дамбас
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06.08.2024 14:07 Ответить
В Донецькій області, де ЗСУ відсупають, також америкоси за руки тримають?

Вже і зброю дали, але у Ссирського із Зєлєю не виходить навіть так, як було при Залужному.
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06.08.2024 14:16 Ответить
100 % !! та ще й в такій кількості, що це як з мухобійкою за ведмедем ганятися. (( З КАБами не впоратися такою кількістю Ф-16. КАБи руйнують все навколо, навіть оборонцям нашим сховатися немає де, того і відходять. Тут нікому не вгодиш, відходять наші - погано, не відходять та гинуть - теж погано!!
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06.08.2024 14:35 Ответить
Навіщо Буданов чи Сирський відправляють розпіарених хароших_уZкіх разом із зброєю та технікою в рейди біля Курської області, якщо на фронті щодня гинуть українці без зброї?
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06.08.2024 14:45 Ответить
До чого тут "українці без зброї"? Я здається описала те явище, яке змушує наших хлопців відходити. Ніхто не каже, що зброї немає, немає ТІЄЇ ЗБРОЇ, ЯКА Б ПРОТИСТОЯЛА КАБам, а це зброя, яка буде знищувати кацапські літаки, які насипають КАБів по самі вуха. Тому що КАБи руйнують всі потенційні місця, де хлопці можуть сховатися. Чи ви пропонуєте їм серед степу широкого без укріплень, серед зруйнованих будівель сидіти? Тому й відходять. Це тактичні переміщення, які орієнтуються на події на лінії фронту безпосередьно в цей час.
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06.08.2024 14:59 Ответить
Що зробили ці рила, щоб нам було чим збивати КАБи?

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06.08.2024 15:02 Ответить
а що зробили "рила" партнерів, щоб ми могли збивати кацапські літаки?? Ми навіть на території рашки не можемо їх знищувати, бо не дозволяють, гатимо їх виключно дронами, але такі обсяги нищення занадто малі, щоб знищити весь парк літаків рашки. Дозована підтримка призвела до того становища, яке маємо на сьогодні.
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06.08.2024 15:10 Ответить
Могли мати своє і бити, не питаючи партнерів.

Але якщо у тих, що живуть недалеко від наступу рашистів незрівнянно більше претензій до партнерів, ніж до своїх гнид, які мародерили і мародерять навіть на розбитих дітячих лікарнях замість розвитку власного ВПК, то це як кажуть "без коментарів ...".
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06.08.2024 15:24 Ответить
нагадаю, що війна триває вже 10 років. За 10 років багато чого встигнути можна було. Були б гроші!!
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06.08.2024 15:37 Ответить
Самі гроші не працюють без бажання щось робити.

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06.08.2024 15:44 Ответить
я розумію вашу ненависть до того, за кого ви не голосували, це ваша справа обирати між політиками та країною. В мене інша позиція. Нагадаю вам ще про майже 2 ковідних роки, під час яких економіка країни майже рухнула, та й не тільки нашої країни. Я працюю на великому підприємстві, в нас 3 заводи, які впродовж 20-21-го років стрибали з однієї ноги на другу, ледь дихали, в місті половина підприємств зачинилась або припинила роботу, особисто наш штат вдвічі скоротили, і зарплатню урізали до мінімалки. І це в нас!! Про малий та середній бізнес годі й казати. За які кошти впк відновлювати?? Це я до питання про бюджет та гроші.. Самого бажання замало!! Без грошей ніяку зброю не побудуєш.
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06.08.2024 15:50 Ответить
Ненависть тут ні до чого. Якщо я критикую Зєлю з Єрмаком за мутки з ху@лом, за ігнорування загроз, то я проти України? Цікава логіка.

Наші військові, волонтери, які їх критикують за мародерство, за зняття професійних-патріотичних військових ( мова не тільки про Залужного ), за патріотів у тюрмах, також проти України, а ви в білому і з німбом над головою?

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06.08.2024 15:58 Ответить
вибачте, але критика та називати прездента своєї країни під час війни різними ганебними словами та дурнуватими прізвиськами - це не одне й те саме, і особисто я вважаю це не припустимим. Мені також багато чого не подобається, і ви чудово знаєте, що за Зелю я не голосувала, але зараз облаювати як якась шавка з підворотні його не буду. І мені прикро й огидно, що деякі політики зараз навмисно провокують розбрат та срач у суспільстві. Я не буду в цьому брати участь.
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07.08.2024 12:26 Ответить
Наведіть конкретні приклади заяв, вчинків політиків, які на вашу думку провокують розбрат та срач у суспільстві.
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07.08.2024 12:57 Ответить
Заповіт Олександра Цебрія, екс-мера Умані, який нещодавно загинув на фронті.

Ним також керує ненависть, він менший патріот, ніж ви?

https://x.com/ValentinIv54681/status/1817505405615915062
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06.08.2024 16:03 Ответить
я не претендую на роль найбільшого патріота України. Просто роблю все для нашої Перемоги.
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07.08.2024 12:25 Ответить
Але ж на дороги у 2021 році гроші знайшлися. Пам"ятаю, в Сумській області цілу весну і літо 2021 року будувалися дороги шаленими темпами
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06.08.2024 17:00 Ответить
Готуватися треба було коли попереджали, а не обіцяти шашлики.

А тепер всі винні. Тільки не ті, які справді винні.
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06.08.2024 15:37 Ответить
Яку дали і яка потрібну не дали?
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06.08.2024 14:40 Ответить
А може працювати треба було зенелоху і не тряпці, а не слухати єрмака з подоляком- фсбшних крис?

До речі, невже в сьому винні американці і європейці, а не те що було обране в 2019 і ті хто його обирали?

І ще, чому досі єрмак - синок генерала ФСБ і подоляк - брат якого був на стамбульських перемовинах а потім отримав орден " сво" за те що вбивав українців, досі сидять при владі і ніхто їх не відправляє нах.

То як так? Знов всі винні, крім найвеличнішого лідера,(хоча єрмак вже найвиличніший). А може на себе в дзеркало треба дивитись і бачити того, хто і привів це гімно у владу.
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06.08.2024 15:26 Ответить
Між дали(пообіцяли) та отримали є дуже велика різниця.

https://defence-ua.com/army_and_war/14_brigad_bez_ozbrojennja_skilki_tankiv_bmp_sau_ta_inshoji_tehniki_na_nih_potribno-15892.html 14 бригад без озброєння
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06.08.2024 14:39 Ответить
Зєлі вірити, себе не поважати.

Навіщо і далі іде мобілізація, якщо 14 бригад без зброї?
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06.08.2024 14:41 Ответить
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06.08.2024 17:33 Ответить
Цікаві в тебе бесіди із дзеркалом. 🙂
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06.08.2024 21:18 Ответить
Весь фронт ето как единых живой организм. Чтобы с ним воевать нужно не только бить головой на пролом но и уклоняться и заходить со спины. Нас же держат со связаными руками еще и лишают маневра предлагая бить только в лоб и то после того как враг ударил первым.
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06.08.2024 14:42 Ответить
Фронт на Донбасі сиплеться. Там ПРЯМО ЗАРАЗ не вистачає людей, техніки.

А диванні стратеги про спину ...
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06.08.2024 14:51 Ответить
Судиш інших по собі? За вкрадене в українців бабло, видане тобі Подоляком, тут працюєш?
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06.08.2024 21:06 Ответить
"Реєстрація 5.08.2024". 😀

На злодієві шапка горить.
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06.08.2024 21:08 Ответить
Стратег, ***.
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06.08.2024 15:43 Ответить
"Вже і зброю дали, але у Ссирського із Зєлєю не виходить навіть так, як було при Залужному."

При Залужному кацапи за добу кидали 20 каб-ів, при Сирському-100. Відчуйте різницю. Та зброя, що дали-каби не збиває. А каби знищують усе, будь-які фортифікації.
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06.08.2024 14:55 Ответить
Мабуть тому шмигалі-умерови і не будуть ті фортифікації, бо все одно кабами їх ***********.

Чим можна збивати КАБи?
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06.08.2024 15:00 Ответить
Ф-16-ми! Поки ті КАБи висять під "пузом" Су-34-х, що летять над територією РФ
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06.08.2024 15:38 Ответить
В теорії якимись швидкісними пзрк типу петріотів, але хто ж на каби буде витрачати ракети вартістю мільйони доларів ? Та і для їх збивання треба розташовувати петріоти біля лінії фронту, де їм швидко настане капець. Збивати треба носії, а саме літаки. Або знову таки петріотами та наражати їх на небезпеку, або F-16 з далекобійними ракетами повітря-повітря. Поки що проблеми і з тим, і з іншим. Патрнери не дають бити своєю далекобійною зброєю по болотяних аеродромах, а з нашими Сапсанами та Нептунами поки що дуже слабенько-серійно їх немає де робити. Навіть якби було чим-кацапи просто відтягнуть тактичну авіацію подалі, де ми їх не дістанемо. Підльотний час стане більше, відповідно менше кабів протягом доби прилітатиме, але зовсім це ці прильоти не зупинить. Треба вибивати кацапське прифронтове ппо і працювати по носіям у повітрі F-ками та далекобійними пзрк. Знищувати літаки десь усередині кацапії особливо не вийде-ну дрг якийсь один літак моще пощкодити дроном та й усе. Літуни під охороною у своїх частинах живуть, тож їх не перестріляєш кілерами. Тому орки поки що безакрно і фігачать тими кабами, які коштують відносно дешево і клепати їх чи переробляти під них фаби можна пачками.
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06.08.2024 16:38 Ответить
До речі, якщо КАБ настільки ефективна та дешева зброя, як тут багато хто нас запевняє, то виникає закономірне питання: А де наші КАБ і чому ми їх не застосовуємо проти ворога?
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06.08.2024 18:03 Ответить
Чудове питання.
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06.08.2024 19:19 Ответить
"Держатель"! А кого ти в бій пошлеш? У тебе є готовий навчений армійський корпус? ЧИ хоча-б з десяток свіжих армійських бригад?
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06.08.2024 15:36 Ответить
курська дуга
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06.08.2024 14:29 Ответить
Все закінчиться так, як і минулих разів, тільки швидше.
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06.08.2024 14:31 Ответить
рашка не контролювала кордон і шебекіно, але чомусь потім без проблем пройшли до Вовчанська. Виходить, що і ми не контролювали і не побудували укріплень. Боюсь, щоб так не трапилось і з курською обл., там до Сум зовсім недалеко
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06.08.2024 15:42 Ответить
 
 