Для посещения пограничной зоны военнообязанные мужчины должны иметь военно-учетный документ, - Кабмин

Отныне для посещения границы пограничной полосы мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.

Так, правительство внесло изменения в Положение о пограничном режиме с целью приведения его в соответствие с Законом Украины N 3633-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета".

"Предусмотрена обязанность граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет в периоды проведения мобилизации (кроме целевой), действия военного положения, во время пребывания в пределах пограничной полосы, контролируемого пограничного района иметь при себе военно-учетный документ (в бумажной или электронной форме)", - отметил Мельничук.

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