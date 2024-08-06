Для посещения пограничной зоны военнообязанные мужчины должны иметь военно-учетный документ, - Кабмин
Отныне для посещения границы пограничной полосы мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.
Так, правительство внесло изменения в Положение о пограничном режиме с целью приведения его в соответствие с Законом Украины N 3633-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета".
"Предусмотрена обязанность граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет в периоды проведения мобилизации (кроме целевой), действия военного положения, во время пребывания в пределах пограничной полосы, контролируемого пограничного района иметь при себе военно-учетный документ (в бумажной или электронной форме)", - отметил Мельничук.
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Всi "необхiднi" норми або дii завжди мають санкцii за iх порушення.
Ось е ЗУ про дорожнiй рух. Там для водiя передбачена необхiднicть носiння водiйських прав. Проте оформлена ця необхiднiсть повноцiнно: а) Водiй повинен мати; б) Водiй повинен пред'явити на законну вимогу; в) Якщо не пред'явить - стаття КУПАП одна, якщо взагалi не мае - стаття КУПАП iнша.
А з цим вiйськовим станом iм. зелених - якась бутафорiя.
Реестратори не можна, а статтi за присутнiсть немае.
Пiд час комендантськоi години заборонено, а статтi за порушення немае.
Документи треба мати при собi, а якщо немае або не пред'явити - статтi немае.
Цирк.