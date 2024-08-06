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Для посещения пограничной зоны военнообязанные мужчины должны иметь военно-учетный документ, - Кабмин

кордон

Отныне для посещения границы пограничной полосы мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.

Так, правительство внесло изменения в Положение о пограничном режиме с целью приведения его в соответствие с Законом Украины N 3633-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета".

"Предусмотрена обязанность граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет в периоды проведения мобилизации (кроме целевой), действия военного положения, во время пребывания в пределах пограничной полосы, контролируемого пограничного района иметь при себе военно-учетный документ (в бумажной или электронной форме)", - отметил Мельничук.

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Автор: 

граница (5258) Кабмин (14025) Мельничук Тарас (44)


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Топ комментарии
+4
Взагалі то зараз військово-обліковий документ необхідно мати знаходячись будь-де. Про що новина?
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06.08.2024 14:20
+2
Кабмін імітує корисну діяльність.
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06.08.2024 14:26
+2
Так вроде всем везде обязательно? Надо еще запретить употребление алкоголя при управление автомобилем в приграничной зоне. А то вдруг народ не в курсе.
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06.08.2024 14:40
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Как то и не сильно хотелось..
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06.08.2024 14:20 Ответить
Всі "норм паци" в прикордонній зоні мають вілли, бізнесвумен, а не ті ваші документи.
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06.08.2024 14:20 Ответить
Взагалі то зараз військово-обліковий документ необхідно мати знаходячись будь-де. Про що новина?
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06.08.2024 14:20 Ответить
Кабмін імітує корисну діяльність.
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06.08.2024 14:26 Ответить
Фiшка в тому, що не необхiдно. Зеленi навiть такий простий закон не змогли осилити.

Всi "необхiднi" норми або дii завжди мають санкцii за iх порушення.

Ось е ЗУ про дорожнiй рух. Там для водiя передбачена необхiднicть носiння водiйських прав. Проте оформлена ця необхiднiсть повноцiнно: а) Водiй повинен мати; б) Водiй повинен пред'явити на законну вимогу; в) Якщо не пред'явить - стаття КУПАП одна, якщо взагалi не мае - стаття КУПАП iнша.

А з цим вiйськовим станом iм. зелених - якась бутафорiя.

Реестратори не можна, а статтi за присутнiсть немае.

Пiд час комендантськоi години заборонено, а статтi за порушення немае.

Документи треба мати при собi, а якщо немае або не пред'явити - статтi немае.

Цирк.
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06.08.2024 14:48 Ответить
У нас багато чого "написано". От наприклад той самий ЗУ "Про дорожній рух", ст.34: "Державній реєстрації та обліку підлягають... бла-бла-бла... та мопеди, що використовуються на автомобільних дорогах державного значення". У нас що, тепер абсолютно всі дороги в країні "державного" значення? Тому що поліцаї вимагають реєстрацію незалежно від того, де власник мопеду користується своїм транспортом.
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06.08.2024 15:03 Ответить
а с начала боевых действия не так было?)
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06.08.2024 14:24 Ответить
Так вроде всем везде обязательно? Надо еще запретить употребление алкоголя при управление автомобилем в приграничной зоне. А то вдруг народ не в курсе.
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06.08.2024 14:40 Ответить
а Верховній Раді військо-облікові документи мати не треба ?
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06.08.2024 14:47 Ответить
А що військово-зобов'язані планують робити в прикордонній зоні? Що їм там робити? Коли облави в потягах на чоловіків які візуально призовного віку, просто вилов іде тих, хто не жіночої статі. А тут хто ж сунеться в прикордонну зону, щоб наступного дня вже з путівкою тцк посадки штурмувати? Знайшли дурачків
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06.08.2024 16:19 Ответить
 
 