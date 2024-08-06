Партнеры периодически поднимают вопрос снижения призывного возраста до 18 лет, - "слуга народа" Вениславский
Партнеры Украины периодическую поднимают вопрос об уменьшении призывного возраста. Они считают, что 18-25 лет - это наиболее оптимальный возраст для мобилизации.
Об этом во время брифинга заявил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ.
"Никаких инициатив по уменьшению призывного возраста ниже 25 лет в Украине на сегодня нет. Ни на уровне Верховной Рады, таких инициатив не высказывали представители Генштаба, главнокомандующий ВСУ, Минобороны. Говорить о необходимости уменьшения возраста призыва на военную службу во время мобилизации оснований нет", - отметил он.
По словам Вениславского, это вопрос, который периодически поднимают наши партнеры, которые оказывают помощь.
"Потому, что они считают, что как раз возраст 18-25 наиболее оптимальный и эффективный для того, чтобы граждане в силу своих физических и психологических качеств могли эффективно воевать, но на уровне нашего государства, на уровне законодательной и исполнительной власти, президента никаких инициатив в этом плане нет", - добавил парламентарий.
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розсунути булки, і відправити 18-річних захищати країну! Бо якщо не вони - то хто? Стійкі духом, сильні тілом! Росі.., ой, тобто партнери з США ж так і кажуть: "відправте весь наявний український генофонд, щоб разміняти його на дохлих бурятів", так переможемо!
Тогда и ротация появится и дело обороны действительно будет общим
До останнього?
Але це повинен бути ЗАГАЛЬНИЙ військовий обов'язок, без виключень для мажорів та інших хитрозроблених.
Нонсенс 100500%
Електронна петиція знаходиться тут:
https://petition.president.gov.ua/petition/229766
І що..?!!! Де рішення,посадки звільнення..?!!
Требо просто закон про заборону брати на передок призовників певного віку . А крім того жіночої статі -- теж .
Закон про обов"язкову здачу перпродуктивного матеріалу тих , хто йде на передок .
Тобто - закон про збереження генофонду . Це вкрай гуманий закон був би .
Але тилові частини можно на 100% заповнити тими , кому 18-25 років .
Похоже, действительно есть какие-то грязные договоренности...
яка, к буям, Варшава?
Чомусь бойовиті войовничі діди-пердуни в свої 60+ не думають про те, що якщо цю молодь положать, то хто буде приносити гроші в економіку держави, щоб цим пердунам платили їхні собачі пенсії, субсидії і іншу соціалку, даючи можливість не здохнути з голоду і підтримати свої зморщені старі дупи. Їх це чогось не хвилює
Схоже веніславський і його оточення мріють знищити генофонд нашого народу, поки що підкидають пробний камінь.
Чорти.
У нас московія союзник? Путін?
Не можна відправляти на війну хлопців, які ще не мають дітей і не поставили їх на ноги. У нас і так демографічна катастрофа.
А с мозгами катастрофа потому что политики и их троли десятилетия организовано перекручивают и обманывают через ТВ и интернет.
В польщі вчитель може піти на пенсію за бажанням у 60. Без бажання його туди відправлять у 65.
А по суті - в усих війнах 20-го сторіччя верхня вікова межа мобілізованих - 45-46 років (рядовий і сержантський склад). Так що винаходити колесо не потрібно.
В 50+ це вже не вояка! А в нас зараз в окопах саме і такі! При чому 18+ ганяють на авто, дрифтують, сидять по кав'ярнях і мали вони все це бачити...
А коли запитуєш про виконання обов'язку перед Україною, відповідь - хто, я?!
Да хай туди совки, комуняки, порохоботи, ідейні йдуть, мені з дівкою на задньому сидінні комфортніше! Так-так! Ось позиція сьогоднішніх 18+!
хто наклав мені в штани?
Це точно зробили "партнери"!