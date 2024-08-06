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Новости мобилизации
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Партнеры периодически поднимают вопрос снижения призывного возраста до 18 лет, - "слуга народа" Вениславский

Партнери іноді пропонують знизити призовни вік до 18 років

Партнеры Украины периодическую поднимают вопрос об уменьшении призывного возраста. Они считают, что 18-25 лет - это наиболее оптимальный возраст для мобилизации.

Об этом во время брифинга заявил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ.

"Никаких инициатив по уменьшению призывного возраста ниже 25 лет в Украине на сегодня нет. Ни на уровне Верховной Рады, таких инициатив не высказывали представители Генштаба, главнокомандующий ВСУ, Минобороны. Говорить о необходимости уменьшения возраста призыва на военную службу во время мобилизации оснований нет", - отметил он.

По словам Вениславского, это вопрос, который периодически поднимают наши партнеры, которые оказывают помощь.

"Потому, что они считают, что как раз возраст 18-25 наиболее оптимальный и эффективный для того, чтобы граждане в силу своих физических и психологических качеств могли эффективно воевать, но на уровне нашего государства, на уровне законодательной и исполнительной власти, президента никаких инициатив в этом плане нет", - добавил парламентарий.

Читайте: Темпы мобилизации устраивают высшее военное руководство Украины, - Вениславский

Автор: 

мобилизация (2735) Вениславский Федор (263)


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Топ комментарии
+59
Знову партнери винуваті...

Ментів, яких більше на душу населення, ніж в будь-якій європейській країні, також партнери забороняють мобілізувати?

І особливо броньованих тушок із приватних охоронних агенцій!
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06.08.2024 15:07
+42
У нас любые непопулярные решения или неспособность власти в последнее время принято списывать на партнеров.
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06.08.2024 15:14
+37
Це Оманські партнери, чи які?
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06.08.2024 15:06
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Страница 4 из 4
Это молодняк просрал страну выбирая сам знаешь кого, а то что призыв с 18ти до 35ти - гугл в помощь, какой мобилизационный возраст в странах в случае войны. У нас бред собачий.
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06.08.2024 21:36 Ответить
Підтримаємо разом електронну петицію 22/229766 про зниження призовного віку з 60 років до 50 років. Вже зібрано більше 65% потрібних голосів!!!
Електронна петиція знаходиться тут:
https://petition.president.gov.ua/petition/229766
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06.08.2024 20:38 Ответить
Першого мобілізуйте зеленського презеденський термін завершився.,а далі усю зелену братію,проблем не має ,алеж ви гниди з тцк пристосуванці та "заробітчани" наша вам відповідь одна - вам має бути викладена в подальшому обвинуваченні -після -ви такіж злочинці як і опу.
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06.08.2024 16:40 Ответить
Партнери тиснуть, ти диви які мерзотники! Най шляк їх трафив! Зелені відбиваються як можуть, щоб народ не постраждав, але ж ці... Партнери... Допомогу перекриють гроші не дадуть - як жити країні? Треба увійти у положення розсунути булки, і відправити 18-річних захищати країну! Бо якщо не вони - то хто? Стійкі духом, сильні тілом! Росі.., ой, тобто партнери з США ж так і кажуть: "відправте весь наявний український генофонд, щоб разміняти його на дохлих бурятів", так переможемо!
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06.08.2024 16:43 Ответить
Служить должны все с 18 лет,но толко после как минимум 6 мес военной подготовки. "-3 недели подготовки для тез кто не служил-это ниачем. Только за 2 мес каждодневных тренировок человек приходи в ФИЗИЧЕСКИЕ КОНДИЦИИ. А знание военного дела,точность стрельбы,слаженность-это минимум 6 мес тренировок
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06.08.2024 17:07 Ответить
Однозначно. Никаких броней и прочего. Тыловые и штабные должности конкретно отдаются под тех у кого больше 45. Плюс к этому поубирать и перевести на гражданские должности все те, которым явно не нужно военная специальность и звания - живой пример, бывший журналист сидит на майорской должности и в таком же звании как пресс-секретарь ВПС, чтобы раз в неделю зачитывать новости из телеграмма

Тогда и ротация появится и дело обороны действительно будет общим
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07.08.2024 00:06 Ответить
Мій перший бойовий вихід припав на 18 років і строкову службу. Оскільки війна довга, то призов 18-річних - то лише справа часу. Але це повинен бути ЗАГАЛЬНИЙ військовий обов'язок, без виключень для мажорів та інших хитрозроблених.
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06.08.2024 17:24 Ответить
Оскільки війна довга, то призов 18-річних - то лише справа часу.

До останнього?

Але це повинен бути ЗАГАЛЬНИЙ військовий обов'язок, без виключень для мажорів та інших хитрозроблених.

Нонсенс 100500%
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06.08.2024 19:54 Ответить
У чому нонсенс загального військового обов'язку у воюючій країні?
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07.08.2024 09:02 Ответить
Нонсенс тільки в одному, в нашій державі. В наявності батальонів Монако, 95 кварталу... дітки посадовців, мажори... Всі хто може - заброньоваі, отмазані, замазані.... Десь так.)
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07.08.2024 11:28 Ответить
а партнери про це знають?
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06.08.2024 17:28 Ответить
тормоз!, призывной возраст у нас и так 18 лет, а мобилизационный - 25....
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06.08.2024 17:39 Ответить
Українцям треба думати як цю🤡 шоблу з влади прибрати ...бо генофонд українців як виявилося залежіть і від тих ,хто 19р думав більше про голобородько ..ніж о своїх дітях ...
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06.08.2024 17:57 Ответить
Ооо, походу через пол годика начнётся призыв значит. Типы 18-25 у вас есть еще немного времени разчехлиться накопить бабок уехать либо подготовиться к службе. Партнеры готовы воевать до конца
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06.08.2024 18:01 Ответить
Если сидишь и строчишь комментарии то ты походу тоже нечем не занят особо, кроме как держать информационный фронт
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06.08.2024 19:30 Ответить
А порушити питання бити по аеродромах вони не хочуть?
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06.08.2024 18:08 Ответить
Їх не чіпатимуть. Зеленим потрібні виборці ''какая разніца''
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06.08.2024 18:25 Ответить
Підтримаємо разом електронну петицію 22/229766 про зниження призовного віку з 60 років до 50 років. Вже зібрано більше 65% потрібних голосів!!!
Електронна петиція знаходиться тут:
https://petition.president.gov.ua/petition/229766
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06.08.2024 18:27 Ответить
Західні партнери постійно порушують питання про КОРУПЦІЮ у владі..?!!

І що..?!!! Де рішення,посадки звільнення..?!!
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06.08.2024 18:31 Ответить
Ето другоє
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06.08.2024 19:24 Ответить
У воюючий країні не може бути 25 років мінімальний вік призивника .

Требо просто закон про заборону брати на передок призовників певного віку . А крім того жіночої статі -- теж .

Закон про обов"язкову здачу перпродуктивного матеріалу тих , хто йде на передок .

Тобто - закон про збереження генофонду . Це вкрай гуманий закон був би .

Але тилові частини можно на 100% заповнити тими , кому 18-25 років .
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06.08.2024 18:33 Ответить
спочатку потрібен закон про заборону витрачати гроші на клумби , лавки з сонячними панелями , перекладання бруківки , асфальт і барабани , а потім закон про стан війни з усіма наслідками ,
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06.08.2024 19:54 Ответить
Элкин, а как там в Израиле с возрастом призывным? Кто там у вас сейчас воюет с хаммасом?
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06.08.2024 20:22 Ответить
партнери воюють. Ракети їм сбивають.
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07.08.2024 01:36 Ответить
пи Здить зєльоний....
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06.08.2024 18:33 Ответить
Воевать мясом в 21 веке? Партнеры 100 лет спали, проснулись и предлагают воевать по стандартам 1 мировой? А может лучше побольше дать дистанционное оружие? Или жалко, пусть лучше украинский народ стачивается об орковскую массу в пехотных атаках.

Похоже, действительно есть какие-то грязные договоренности...
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06.08.2024 19:10 Ответить
Вы, рашко3,14дары, нифуя не палитесь
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06.08.2024 19:15 Ответить
Якщо країна хоче перемогти, то вона повинна дбати про те, щоб воювали найбільш придатні, а не старі пердуни, які без валідола і десяти метрів в повеій бойовій не прошкандиьають. Але коли їй какая разніца, то вона буде ******* про збереження генофонду і тому подібну маячню. Можна подумати, що кацапам буде не насрать, якого віку вони будуть кидати українців на прорив до Варшави
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06.08.2024 19:19 Ответить
Очередной интернет воин киборг убийца. Все на фронт, я держу инф фронт пацаны🥴
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06.08.2024 19:47 Ответить
Якщо країна хоче перемогти, то треба укріплення добрі робити. І щоб бариги менше крали. Якщо б менше крали, то нам Захід більше б допомагав із зброєю і грошима.
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06.08.2024 20:52 Ответить
яка, к буям, Варшава?



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06.08.2024 19:43 Ответить
Я читаю ці коментарі і просто в захваті. Всякі старі пердуни насміхаються над генофондом і тд, але вони не розуміють, що категорія 18-25 це основні трудові ресурси України, це люди які можуть працювати найдовше, з огляду навіть на свій юний вік і будуть змушувати мертву економіку України, як не як, але крутитись. В Україні досить значною мірою проявляється старіння суспільства, мужики яким по 40 зараз, в середньому зможуть ще пропрацювати років 20-25, а малі щегли, яким по 20 зможуть пропрацювати на 20 років довше і довше приносити кошти в економіку. Навіть якщо вони працюють в сіру, все одно ПДВ, акцизи вони платять, вони дають робочі місця сферам, товарами яких вони користуються.

Чомусь бойовиті войовничі діди-пердуни в свої 60+ не думають про те, що якщо цю молодь положать, то хто буде приносити гроші в економіку держави, щоб цим пердунам платили їхні собачі пенсії, субсидії і іншу соціалку, даючи можливість не здохнути з голоду і підтримати свої зморщені старі дупи. Їх це чогось не хвилює
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06.08.2024 19:51 Ответить
Я поки що не належу до "дідів-пердунів 60+"), але цікаво, чому така люта ненавість до них? Батьків нема? Чи їм по 35? Звідки такі думки? До речі, а хто "молодь ложать"? Який середній вік вашої зеленоі влади? Шапіто, та й годі)
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06.08.2024 20:07 Ответить
Я сумніваюсь, що його батьки кожен день кажуть йому "ану бігом на фронт а ми будемо тут на дивані вдома війну в телевізорі дивитись" замість добрий ранок. Саме тому в нього і ненависть лише до тих хто це каже.
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06.08.2024 21:01 Ответить
Це все повна дурня. Без мігрантів ми ніяк не впораємся. Врахуйте кількість тих хто після всього цього поїде принципово і назавжди. На даний час війна йде під мігрантів з найбільш бідних країн, корінне населення буде частково вбите, частково не повернется, і доволі массово втече. Бо вірогідність наступного конфлікту висока.
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07.08.2024 02:37 Ответить
Нехай скаже хто з партнерів конкретно так пропонує. По прізвищам і посадам.

Схоже веніславський і його оточення мріють знищити генофонд нашого народу, поки що підкидають пробний камінь.
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06.08.2024 20:13 Ответить
А сини веніславського воюють?
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06.08.2024 20:19 Ответить
Федрило фон веніславський! Своїх дітей на фронт! Ні - то йди до п...ди
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06.08.2024 21:11 Ответить
Йоханий бабай! Як не Порох з ухилянтами, то партнери кощюнствуют проти Володимира нашого Потужного
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06.08.2024 22:30 Ответить
По ходу, він тепер оголошує волю гори.
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06.08.2024 22:41 Ответить
Докерувались,а всралась невістка. Винні всі але не хлопаки що керували.

Чорти.
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06.08.2024 22:56 Ответить
похоже ихним детишкам с 18 до 25. а потом сбегут закордон, кто ещё не сбежал.
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07.08.2024 03:20 Ответить
Слуга Веніславський пропонує ВИНИЩИТИ український генофонд. І цього, ніби,хочуть союзники.

У нас московія союзник? Путін?
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07.08.2024 04:41 Ответить
Справа не тільки в 18-25.

Не можна відправляти на війну хлопців, які ще не мають дітей і не поставили їх на ноги. У нас і так демографічна катастрофа.
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07.08.2024 06:58 Ответить
У нас не демографическая катастрофа, у нас с мозгами катастрофа. И поверь, шариковы размножаются очень даже хорошо
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07.08.2024 08:46 Ответить
Да кто ты такой чтобы тебе верили. Демографическая катастрофа и это всем прекрасно видно. А шариковы это политики. Но своих детей они не отправляют на фронт.

А с мозгами катастрофа потому что политики и их троли десятилетия организовано перекручивают и обманывают через ТВ и интернет.
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07.08.2024 13:11 Ответить
Шановане товариство на цій гілці. Наші партнери праві на всі 100%! Ну уявіть собі того вояка віком від 50 до 60 років. Це вже кремезний чолов'яга, вагою десь близька 85-90, ато і под 110 кг, який навіть якщо б він і дуже захотів, то вище 60 см від землі у спорядженні не підцибне. А вже про освоєння та вміле управління *********** Західної технікою, користуванням зброєю і мова не ведеться. Ну люди ж добрі, є біологічний продуктивний вік чоловіка і жінки. Це закони буття і природи! До речі, на заході якщо людина пропрацювала у закладах осівти більше 25-30 років, її переводять на іншу менш напружену роботу, але рекомендують не керувати транспортним засобом в цілях безпеки, а хто до 50 років допрацював в школі, коледжі, університеті - відправдяють на пенсію і дякують, бо людина вже морально виснажена і нічого прогресивного просто по суті не може надати. Час пройшов! Вік прийшов!! Все! Тому тут не про політику, а про раціональне та ефективне застосуванні новітніх зразків Західної зброї!!!
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07.08.2024 09:21 Ответить
Олена

В польщі вчитель може піти на пенсію за бажанням у 60. Без бажання його туди відправлять у 65.

А по суті - в усих війнах 20-го сторіччя верхня вікова межа мобілізованих - 45-46 років (рядовий і сержантський склад). Так що винаходити колесо не потрібно.
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07.08.2024 09:44 Ответить
Абсолютно вірно!

В 50+ це вже не вояка! А в нас зараз в окопах саме і такі! При чому 18+ ганяють на авто, дрифтують, сидять по кав'ярнях і мали вони все це бачити...

А коли запитуєш про виконання обов'язку перед Україною, відповідь - хто, я?!

Да хай туди совки, комуняки, порохоботи, ідейні йдуть, мені з дівкою на задньому сидінні комфортніше! Так-так! Ось позиція сьогоднішніх 18+!
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07.08.2024 10:16 Ответить
Далеко не всі 18+ такі як ви пишете. Такі як ви пишете - діти впливових і їх в армію не візьмуть. Величезна кількість нормальних хлопців вчаться в ВНЗ. Які батьки такі і 18+. То нехай вже воюють їх батьки, А ім треба ще дітей створювати і піднімати на ноги, бо демографічна катастрофа і так.
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07.08.2024 10:41 Ответить
Всі, кому зараз до і після 18+, вже звалили за кордон і вчаться не в Українських, а в Європейських, нормальних, повноцінних, а не кінчених хабарних ВНЗ, де заплатив за рік на перед кому треба 1500 $, і собі робиш свої справи, а диплом тобі сам ректор (ректорка) додому привезе. Ось там вони будуть і дітей створювати, і піднімати на ноги, і клали вони на демографічну катастрофу. Бо в Україні, за даними аналітичного центру Blumberg, навіть при стабільній ситуації і рості економіки після війни на рівні 1,5% ВВП/рік, ще 43 роки приросту доходів населення не чекай. А жити хочеться зараз, тут і нормально! Так, що гуд бай Ukrein, сказали всі 18+ і за валізи до Європи!
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07.08.2024 13:45 Ответить
Та всі тут за!!! І повністю з Вами згодні! Не лише віджили, а працювали на клятий срср! Коли прийшла на Україну русня, то лише потайки ручки потерали, а ну повернуться бувалі часи і заживемо. А їм наша Україна ще й пенсію за це платить! Ні копійки не внесли до її бюджету за всі працездатні роки, ще й обурюються і намагаються права качати в чергах, на вулицях. Совки, комуняки, старі пердуни. Від них Україну треба звільнити однозначно. Це просто соціальний відстій і трутні!!
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07.08.2024 13:50 Ответить
Вигребають хлопців щоби замістити їх арабами, африканцями, індусами, тощо. Це вже просто факт. От основна мета т.з. союзників - зміна демографічної карти України і українцям на ній місця немає.
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07.08.2024 13:12 Ответить
що це за запах?

хто наклав мені в штани?

Це точно зробили "партнери"!
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07.08.2024 14:25 Ответить
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