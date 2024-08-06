Партнеры периодически поднимают вопрос снижения призывного возраста до 18 лет, - "слуга народа" Вениславский

Партнеры Украины периодическую поднимают вопрос об уменьшении призывного возраста. Они считают, что 18-25 лет - это наиболее оптимальный возраст для мобилизации.

Об этом во время брифинга заявил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ.

"Никаких инициатив по уменьшению призывного возраста ниже 25 лет в Украине на сегодня нет. Ни на уровне Верховной Рады, таких инициатив не высказывали представители Генштаба, главнокомандующий ВСУ, Минобороны. Говорить о необходимости уменьшения возраста призыва на военную службу во время мобилизации оснований нет", - отметил он.

По словам Вениславского, это вопрос, который периодически поднимают наши партнеры, которые оказывают помощь.

"Потому, что они считают, что как раз возраст 18-25 наиболее оптимальный и эффективный для того, чтобы граждане в силу своих физических и психологических качеств могли эффективно воевать, но на уровне нашего государства, на уровне законодательной и исполнительной власти, президента никаких инициатив в этом плане нет", - добавил парламентарий.

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