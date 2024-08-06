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На войне погиб бывший оператор кропивницкого телеканала CBN Владимир Чернышов

Загинув Володимир Чернишов

В Донецкой области во время службы в ВСУ погиб кропивничанин, бывший оператор регионального телеканала "Ветер" (CBN) и регионального офиса телеканала "Интер" Владимир Чернышов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило издание CBN.

Владимир Чернышов родился 22 марта 1971 года. Учился в средней школе № 32, затем в Центральноукраинском национальном техническом университете.

Оператором, кроме вышеупомянутых телеканалов, он также работал на TV-Центр и TTV.

На телеканале Ветер (CBN) Владимир работал с 2019 по 2020 год, затем 2,5 года в региональном офисе телеканала "Интер".

По предварительной информации, Владимир Чернышов погиб во время обстрела от минно-взрывной травмы в городе Мирноград, Покровского района, Донецкой области.

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Автор: 

Кропивницький (540) потери (4371) ВСУ (6547)


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06.08.2024 15:24 Ответить
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06.08.2024 15:38 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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06.08.2024 18:23 Ответить
 
 