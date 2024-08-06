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Новости
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Ракет собственного производства будет больше. Направили дополнительное финансирование на нашу ракетную программу, - Зеленский

ракета Нептун

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 6 августа 2024 года, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, вопрос номер один - ситуация на фронте. Особенно подробно рассмотрели Покровское, Торецкое и Харьковское направления.

"Главком Александр Сырский докладывал по видеосвязи: он сейчас на месте и держит ситуацию под личным контролем", - уточнил Зеленский.

Также читайте: Зеленский провел заседание Ставки: говорили о возможности бить за линию фронта и уменьшении зависимости от поставок ракет

Также по словам главы государства, заслушали отдельные доклады разведок - ГУР и СВР - относительно прогнозов развития ситуации и ближайших целей российских войск.

"Вопрос номер два - собственные дроны и ракеты. Потребность Сил обороны до конца года и динамика производства. Доклады министра обороны Рустема Умерова, вице-премьера по инновациям Михаила Федорова и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина", - добавляет президент.

Решением Ставки направили дополнительное финансирование на нашу ракетную программу. Ракет собственного производства будет больше", - уточнил он.

Еще один доклад был министра обороны Рустема Умерова - по насыщению оружием и техникой дополнительных бригад. Украина активно работает с партнерами для этого.

Автор: 

Зеленский Владимир (20234) Ставка (125)


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Топ комментарии
+32
ШО, знову мільярд ракет?
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06.08.2024 15:35
+27
0 * 2 = 0
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06.08.2024 15:35
+22
Ракет власного виробництва буде більше.Джерело:

Тріпло. Те ж саме ти казав і рік, і два роки тому.
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06.08.2024 15:36
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06.08.2024 15:35 Ответить
Нужно не зацыкливаться на наказании ухилянтов, а ракеты строить. Против кабов и ракет сильно лопатами от Кулебы не навоюешь. А зеленое бздо, как обычно сбрехал. Никто эти ракеты не производит, а значит ему ******** товарищ Умеров, а ему соврали его подчиненные с концерта Укроборонпрома.

Если бы производили ракеты, то зечмо их навыпередки, перед Елдаком, показал бы как на днях показал Ф-16. Зеленскому пидарнуться самое главное в этой жизни
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06.08.2024 15:38 Ответить
А ухилянтів от на ті заводи примусово відправляти, замість того, щоб у тюрмах утримувати коштом бюджету.
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06.08.2024 15:45 Ответить
Якщо б був вибір - в армію чи на завод з гарантією броні та адекватною зп, то може і не тікали б. А у нас оборонка не гарантія броні. В клоуни чи футболісти треба, а не всі можуть.
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06.08.2024 15:49 Ответить
думаю, що навіть без адекватної зп тільки під якийсь мінімум і гарантію не потрапити на фронт бажаючих було б з великим конкурсом.
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06.08.2024 15:53 Ответить
дивні ви люди, невже вважаєте, що цьому свмцю скумрії на руцях дЄрьмака, потрібні українці в Україні чи перемога?
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06.08.2024 17:18 Ответить
ШО, знову мільярд ракет?
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06.08.2024 15:35 Ответить
https://espreso.tv/news/2020/02/18/**************************************************************************** 2020 р :Проєкт Держоборонзамовлення ліквідовує ракетну програму України, - Бутусов
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06.08.2024 15:44 Ответить
2.5 роки ...
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06.08.2024 15:36 Ответить
5 років із таким же успіхом...
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06.08.2024 16:01 Ответить
Ракет власного виробництва буде більше.Джерело:

Тріпло. Те ж саме ти казав і рік, і два роки тому.
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06.08.2024 15:36 Ответить
Нагадало...

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06.08.2024 15:36 Ответить
А за що дороги будуть будувати фітнес-соски?
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06.08.2024 15:36 Ответить
ці підари поновили Фонд будивницьтва дорог. Вгадай, звідки будуть гроші?
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06.08.2024 15:59 Ответить
https://ibb.co/nc9FRT8

А дороги?
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06.08.2024 15:36 Ответить
комусь третій, а комусь одинадцятий
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07.08.2024 10:26 Ответить
Шість років тому їх було більше. І що ти, паскуда, зробив?
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06.08.2024 15:38 Ответить
Сирськии на місці - все під контролем - заспокоів
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06.08.2024 15:39 Ответить
Що не слово-те пи₴дьож. А "тримання ситуації на особистому контролі" творожнікова-оце взагалі пиши- пропало.
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06.08.2024 15:39 Ответить
Точно , точно . В 2019 году все оборонные программы этот ишак закрыл . Бабло отправили на дороги , где его благополучно разворовали . Сейчас оно про ракетные программы что-то расказывает .
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06.08.2024 15:41 Ответить
А чому їх до масштабних дій не виготовили, хоча з 2019 було закладено все що треба для серійного виробництва.

Який пдр прикрив всю оборонку ?
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06.08.2024 15:42 Ответить
73%, то їх рішення. Вони його в квітні 19-го прийняли...
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06.08.2024 15:50 Ответить
Мабуть відсутність розробок і фінансування. Вся наша впк була під рашкою.
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06.08.2024 19:06 Ответить
https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2024/08/05/ukraine-had-a-chance-to-blow-up-russias-best-warplanes-on-the-tarmac-the-white-house-said-no-and-now-its-too-late/ В начале лета Украина могла за раз уничтожить десятки российских бомбардировщиков Су-34 на авиабазе в "Мальшево", но США не позволили этого сделать ,

Поточна адміністрація Байден+Харіс+інші заборонили використовувати атакамс
З ними зрозуміло

Не зрозуміло
"Ракет власного виробництва буде більше"

Виходить ракети були, та буде більше

Чому не використали проти літаків на відстані 160км?
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06.08.2024 15:44 Ответить
А асфальт?
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06.08.2024 15:47 Ответить
Тому що немає ніяких власних ракет. Клован пи₴дить.
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06.08.2024 15:54 Ответить
тому що *******, або тому що куратори з москви заборонили, обери сам.
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06.08.2024 16:01 Ответить
Дайте йому ще 5 років!!!

І він навчиться сам штани знімати.
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06.08.2024 15:45 Ответить
А як себе почуває екс-міністр оборони Таран?
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06.08.2024 15:46 Ответить
А так нічого, з відчуттям виконаного обов`язку... Балкани, Адріатика. Тай посада хлібна і неклопітка...
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06.08.2024 15:53 Ответить
щось я не впевнений

що ця програма не піде шляхом

великогокрадівництва
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06.08.2024 15:50 Ответить
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06.08.2024 15:51 Ответить
зелупа знову ставить все на рижого дурачка
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06.08.2024 15:59 Ответить
Байден та Харріс хочуть щоб ми і далі пливли з завязаними руками і ми постійно будемо заручниками в їх бажанні вести контрольовану війну забороняючи нам все і захищаючи ***** і вони ніколи не дадуть нам виграти, ми для них просто матеріал
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06.08.2024 23:50 Ответить
Це тобі Бідон з Камалою сказали чи мішаня Подоляк на 5-ти хвилинці ?

От прийде мессія трампон і буде нам щастя "справедливий" мир. Від авторів піврічного серіалу *** вам а не гроші. Та "Сі і ***ло сільніе лідері, с німі нужно дружіть" Локшину з вух зніми.
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06.08.2024 23:58 Ответить
В офисе президента Украины.
Байден действующий президент, мы дружим против Трампа!
Трамп у отстрелили ухо, он точно выиграет выборы! Надо срочно дружить против Байдена!
Байден снялся, Камала опережает!
У них обвалилась биржа, сейчас начнется кризис, Трамп выиграет!

Усталый Зеленский.
-да что ж вы такое творите сволочи!

(с) Максим Дрозденко, фб
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06.08.2024 16:26 Ответить
Да что вы трогаете все того Зеленского! Оно всего-навсего синтезатор звука, считыватель с суфлера. Неужели вы думаете, что оно понимает, что зачитывает? От чего уставать?
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06.08.2024 17:02 Ответить
А у нього така карма . Вічно ставати як не в гівно , то в партію !
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06.08.2024 16:40 Ответить
Це нептунів? А як щодо некрилатих ракет? Де наша балістика, яка б'є на 300 і більше кілометрів?
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06.08.2024 15:52 Ответить
А де в статті про тип ракет?
Ви ж щойно закликали мене бути уважним, а тут самі вигадуєте щось
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06.08.2024 16:50 Ответить
Ну це вже настільки примітивно... Бігати по цензору і вишукувати неіснуючі недоліки у коментарях інших дописувачів. Заспокойтесь...
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06.08.2024 17:19 Ответить
Чому ж неіснуючі? Де в статті щось про балістику? Тобто, ви її самі вигадали, і тепер вводите в оману інших читачів. Ви інших вчите бути уважним, хоч самі іноді помиляєтеся.
Процитую вас:
"Не розумієте, помиляєтесь і при цьому свято переконані у власній правоті.
P.S. Отак потім і виникають непорозуміння, які переростають у суперечки та конфлікти"
Отож дійсно заспокойтесь та просто признайте свою вигадку про "Нептуни" і балістику
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06.08.2024 17:29 Ответить
Безглуде нагромадження коментарів продовжується? Ви хоча б так явно не демонстрували своє IQ. Це моя остання відповідь. Далі спілкуйтеся самі з собою.
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06.08.2024 17:49 Ответить
Нууууу.... На словах Іван Багряний, а на справах ... Потрібно вірити тому, що бачуть очі ! А не тому, що чують вуха...
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06.08.2024 15:54 Ответить
"Особливо детально розглянули Покровський, Торецький і Харківський напрямки. " це, як, у лупу дивилися? Випадково не побачили там згорнуту ракетну програму?
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06.08.2024 15:55 Ответить
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06.08.2024 15:56 Ответить
"...имеет смысл посмотреть на то, что вытворяют наши зеленые законодатели. Очевидно, что большая их часть уже обросла долларовыми и євровыми миллионами и не собирается жить в Украине, поскольку выправили себе недвижимость в Европе, а некоторые и в США. Понятно, что им вообще плевать на то, что они принимают и как эта дичь будет работать завтра или в отдаленной перспективе. Лично у них - все хорошо. Они, их родные и близкие, либо имеют бронь, либо уже давно выехали из Украины и потому воюющая страна их не трогает вообще никак. Поэтому они даже не читают того, за что голосуют, а пишут это вообще не депутаты, а юридические артели, по заказу таких себе Гетьманцевых.

В результате, они разваливают буквально все, за что берутся. И если в случае с Британией, последствия бестолковых законов оказались очень отдаленными, а те, кто принимал позорные законы уже давно сошли в могилу, то у нас все работает быстро. Законы имеют настолько высокую токсичность, что убивают все вокруг немедленно. Просто ради примера, приведу правки к закону о порядке мобилизации. С одной стороны, когда хребет у агрессора треснет и война резко пойдет в обратную сторону, все эти бодрые деятели, которые называются словом из трех букв, а именно ТЦК - будут скрывать от родных и близких, что когда-то имели отношение к этим структурам.

Они расскажут сказки о том, как горели в танке, поскольку были летчиками Ф-16 и будут открещиваться даже от малейшего подозрения в том, что они принадлежали к этой структуре. А с другой, бизнес по «выезду» набрал такие обороты, что если бы кто-то смог бы посчитать, сколько в нем крутится денег, то на них можно было бы купить несколько сотен Ф-16 или же целый авианосец, вместе с самолетами. А все потому, что закон принят именно в таком виде, чтобы было именно так и никак иначе. И они же принимают бюджет, который со стороны выглядит так:



Ну а все это к тому, что законодателей или парламент, нам, немцам или англичанам, нахлобучивают не марсиане или тау-китайцы. Их избираем мы. И тот спецотлов, который во время кровавой драки сейчас разъехался по теплым морям на каникулы - тоже избрали мы. Вернее, их избрали те, кто за них проголосовал и те, кто решил не идти на выборы, поскольку его голос ничего не изменит. Ну как, изменил? Поэтому, в ответственные моменты жизни страны, желательно думать головой, а не тем, чем думали 73% + те, кто решил забить на все."

https://dl-news.defence-line.org/?p=37425
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06.08.2024 15:57 Ответить
цікаво хто читає цензор, сам бубачка, Козирь чи Подляк
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06.08.2024 15:57 Ответить
"Цензор" читають подоляківські й висновки про "любов" до зеєрмаківської влади кладуть на стіл

одному з 5-6 менеджерів ОП. Мабуть, так.
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06.08.2024 16:36 Ответить
Ваван, схаменись. А дороги за який хрен будувати будеш?
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06.08.2024 16:00 Ответить
Я старий і хворий, але де ті молоді та здорові, яким ще жити і жити..., чому вони не начистять ри..., крадіям і брехунам...
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06.08.2024 16:00 Ответить
Терплять, зціпивши зуби!
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06.08.2024 16:25 Ответить
Не буде. Підозрюю, що вже немає ні ресурсів для таких ракет, ні спеціалістів, які б їх робили.
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06.08.2024 16:01 Ответить
зєрмак щось дозволив бубочці дуже багато проголошувати потужних переможних меседжів
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06.08.2024 16:01 Ответить
падаль
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06.08.2024 16:03 Ответить
Чудо ти зелене, саме ти і по*ерив ту програму. Тому ти її і повинен відновити. До того ж тихо, без піяру.
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06.08.2024 16:04 Ответить
Велика і потужна ракетизація!
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06.08.2024 16:11 Ответить
Як же ж воно остогидло!
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06.08.2024 16:18 Ответить
Чергова порція локшини ,на вуха зелохтората!! "Велика ракетизація" розпочалась та набира обартів і нехай тримтять за кордоном !!))
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06.08.2024 16:22 Ответить
а до войны афальт был в приоритете?зедаун ****..........................................................................................................................
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06.08.2024 16:26 Ответить
Не буде ніяких ракет. Патронів своїх роками немає, а тут ракети. Угу.
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06.08.2024 16:27 Ответить
**************** серія..........без реєстації
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06.08.2024 16:31 Ответить
О, скоро Бубочка и Чонгар с Перекопом минировать соберется...
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06.08.2024 16:34 Ответить
Головне - виділити кошти на ракети . А далі - вкрасти їх ...
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06.08.2024 16:37 Ответить
Це що, місія Дерьмака по розвалу ракетної програми України завершилась ? З якого дива Бубон став таким сміливим ?
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06.08.2024 16:38 Ответить
Вроде не жираф.
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06.08.2024 16:41 Ответить
а що там Південьмаш? Такі ракети виробляли!
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06.08.2024 16:45 Ответить
Зараз вкрай важливо зупинити стрімкий наступ ворога, який аж ніяк не згасає. Якщо прибрати емоції, то стурбованість Пентагону щодо темпів наступу РФ має всі підгрунтя. На жаль, навіть безпеку парадів ВМФ РФ тепер узгоджуть міністри оборони РФ і США, що з точки зору моралі і здорового глузду пересічних українців є божевільною несправедливістю, але така реальність і такі домовленості. Якби ми мали потужну власну ракетну програму, то це би значно покращило наші успіхи на полі бою, але маючи колись такий потужний ( топ-5 у світі) виробничий ракетний потенціал, ми його за останні 15 років втратили взагалі і не тому, що ми миролюбива нація хлоборобів, шахтарів та сталеварів і не планували воювати ні з ким, а тому, що за 30 років так і не навчилися розпізнавати наших потенційних ворогів і вибудовувати пріоритети в обороні. Наші спроможності виготовляти навіть десятки ракет на окремому напрямку фронту можуть щось змінити, але стратегічно у цій війні нічого не змінять, бо для цього їх треба виготвляти тисячами. Треба продовжувати переконувати, благати, просити НАТО і США давати ще більше і більше ракет і озброєння, бо воно там вже є великій кількості, навіть якщо це виглядає принизливо і просити дозволів, щодо знищення військової інфраструктури на території РФ.
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06.08.2024 16:55 Ответить
А теперь почитаем, что клоуну кричали умные люди в 2020-м году, когда он еще курил план путина и хотел "просто перестать стрелять":

«Нептун» (ЖК-360МЦ) - это малая крылатая ракета отечественного производства, разработки КБ «Луч», которая предназначена для поражения морских и наземных целей на расстояние до 300 км. Единственная в своем классе система вооружения, которая сегодня есть в распоряжении ВМС Украины. Уникальный ракетный комплекс был создан в сверхсложных условиях в 2017-19 годах. В августе этого года КР «Нептун» с большой информационной помпой, как очередное «достижение» власти, принята на вооружение ВС Украины. Но закупку ракетного комплекса предусмотреть как-то не получилось.

Руководство Минобороны на начало 2020 года не включило «Нептун» в ГОЗ-2020.

Это при условии, что по мнению многочисленных экспертов минимальная потребность ВМС составляет по меньшей мере три дивизиона.

Ситуация с реактивными системами «Ольха-Р» и «Ольха-М» не на много лучше.

Выполнение контракта на 100 снарядов «Ольха-Р» (дальность полета 70 км) было использовано руководство Минобороны как мощный пиар-призрак, но следует отметить, что этот контракт был осуществлен в 2019-м году еще прежней властью. Только постановлением от 1 июля финансирование на снаряды «Ольха-Р» включено в ГОЗ в размере 136 миллионов гривен - это предоплата всего за 30 ракет. И невероятными усилиями удалось выделить 100 миллионов гривен на завершающие стрельбы «Ольха-М» (дальность полета до 120 км) в рамках государственных испытаний. Всю первую половину 2020 года эта программа вообще была приостановлена​​.

Создание искусственных препятствий для снабжения ВС Украины новых, критически важных систем ракетного вооружения может дорого стоить общему состоянию сектора безопасности и обороны страны.
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06.08.2024 16:59 Ответить
Где украинские баллистические ракеты на 500-1000 км. За два года уже можно было бы решить вопрос если сильно захотеть.
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06.08.2024 17:00 Ответить
Шо, опять? Ура, наконец, то! Дождались! Жизнь удалась?!!?
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06.08.2024 17:20 Ответить
удалась. але не в усіх...
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06.08.2024 17:40 Ответить
Придурок! Астанавісь,нема вже куди дівати! А ще ж мільйон дронів не використані ! ****!!!
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06.08.2024 17:33 Ответить
якшо на дроні за 500 баксів ,,освоїли" 40млрд, то скіко ж потягнуть з ракети за (умовно) 1 млн?
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06.08.2024 17:39 Ответить
Чмо тупориле... На треьому році великої війни воно вирішило фінансувати ракетну програму.
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06.08.2024 17:58 Ответить
Ракет власного виробництва більше не буде
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06.08.2024 18:10 Ответить
Йо-пэ-рэ-сэтэ... А папа Саша говорил, возмущаясь, шо вавi тре час , щоби освоiтись... ЗЫ... Карл, я в а.уе, наконец-то, когда стал нелегитимным, ваве дошло, шо нужно вкладываться в наше ракетостроение... А если бы переизбрали вовремя, то так бы и не вдуплил, что нужно. Ну i ступня народили тато з мам Рiмой. А ведь главамер, 2 роки назад, наполягав , щоби вава вiдновив свое ракетобудування... Каароч, Карл, 5 лет ушли в трынду.
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06.08.2024 18:53 Ответить
Зато все эти 5 лет на орбиту выходили , как не Богдан с Юлькой Мендель, то абдгистович с Леросом. Нынче у вавы безмозглая с Ермаком - и никто не надоумил его поставить на поток производство своих ракет, або мож более правильным будет сказать , шо отговаривали его это сделать?
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06.08.2024 19:10 Ответить
"Корабли постоят - и ложатся на курс,

Но они возвращаются сквозь непогоду...

Не пройдёт и полгода - и я появлюсь,

Чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода.
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06.08.2024 19:56 Ответить
Цікаво подивитися, які ракети розробили за 5 з лишнім років Зеленський, єрмак і їх мародерсько слугорижна комнда, бо "Нептун", "Сапсан", "Вільха м" - це ракети "бариги". Цікаво 73%? У вас їх мабуть завалісь?
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06.08.2024 22:52 Ответить
 
 