Ракет собственного производства будет больше. Направили дополнительное финансирование на нашу ракетную программу, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 6 августа 2024 года, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.
Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, вопрос номер один - ситуация на фронте. Особенно подробно рассмотрели Покровское, Торецкое и Харьковское направления.
"Главком Александр Сырский докладывал по видеосвязи: он сейчас на месте и держит ситуацию под личным контролем", - уточнил Зеленский.
Также по словам главы государства, заслушали отдельные доклады разведок - ГУР и СВР - относительно прогнозов развития ситуации и ближайших целей российских войск.
"Вопрос номер два - собственные дроны и ракеты. Потребность Сил обороны до конца года и динамика производства. Доклады министра обороны Рустема Умерова, вице-премьера по инновациям Михаила Федорова и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина", - добавляет президент.
Решением Ставки направили дополнительное финансирование на нашу ракетную программу. Ракет собственного производства будет больше", - уточнил он.
Еще один доклад был министра обороны Рустема Умерова - по насыщению оружием и техникой дополнительных бригад. Украина активно работает с партнерами для этого.
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Если бы производили ракеты, то зечмо их навыпередки, перед Елдаком, показал бы как на днях показал Ф-16. Зеленскому пи
дарнуться самое главное в этой жизни
Тріпло. Те ж саме ти казав і рік, і два роки тому.
А дороги?
Який пдр прикрив всю оборонку ?
Поточна адміністрація Байден+Харіс+інші заборонили використовувати атакамс
З ними зрозуміло
Не зрозуміло
"Ракет власного виробництва буде більше"
Виходить ракети були, та буде більше
Чому не використали проти літаків на відстані 160км?
І він навчиться сам штани знімати.
що ця програма не піде шляхом
великогокрадівництва
От прийде мессія трампон і буде нам щастя "справедливий" мир. Від авторів піврічного серіалу *** вам а не гроші. Та "Сі і ***ло сільніе лідері, с німі нужно дружіть" Локшину з вух зніми.
Байден действующий президент, мы дружим против Трампа!
Трамп у отстрелили ухо, он точно выиграет выборы! Надо срочно дружить против Байдена!
Байден снялся, Камала опережает!
У них обвалилась биржа, сейчас начнется кризис, Трамп выиграет!
Усталый Зеленский.
-да что ж вы такое творите сволочи!
(с) Максим Дрозденко, фб
Ви ж щойно закликали мене бути уважним, а тут самі вигадуєте щось
Процитую вас:
"Не розумієте, помиляєтесь і при цьому свято переконані у власній правоті.
P.S. Отак потім і виникають непорозуміння, які переростають у суперечки та конфлікти"
Отож дійсно заспокойтесь та просто признайте свою вигадку про "Нептуни" і балістику
В результате, они разваливают буквально все, за что берутся. И если в случае с Британией, последствия бестолковых законов оказались очень отдаленными, а те, кто принимал позорные законы уже давно сошли в могилу, то у нас все работает быстро. Законы имеют настолько высокую токсичность, что убивают все вокруг немедленно. Просто ради примера, приведу правки к закону о порядке мобилизации. С одной стороны, когда хребет у агрессора треснет и война резко пойдет в обратную сторону, все эти бодрые деятели, которые называются словом из трех букв, а именно ТЦК - будут скрывать от родных и близких, что когда-то имели отношение к этим структурам.
Они расскажут сказки о том, как горели в танке, поскольку были летчиками Ф-16 и будут открещиваться даже от малейшего подозрения в том, что они принадлежали к этой структуре. А с другой, бизнес по «выезду» набрал такие обороты, что если бы кто-то смог бы посчитать, сколько в нем крутится денег, то на них можно было бы купить несколько сотен Ф-16 или же целый авианосец, вместе с самолетами. А все потому, что закон принят именно в таком виде, чтобы было именно так и никак иначе. И они же принимают бюджет, который со стороны выглядит так:
Ну а все это к тому, что законодателей или парламент, нам, немцам или англичанам, нахлобучивают не марсиане или тау-китайцы. Их избираем мы. И тот спецотлов, который во время кровавой драки сейчас разъехался по теплым морям на каникулы - тоже избрали мы. Вернее, их избрали те, кто за них проголосовал и те, кто решил не идти на выборы, поскольку его голос ничего не изменит. Ну как, изменил? Поэтому, в ответственные моменты жизни страны, желательно думать головой, а не тем, чем думали 73% + те, кто решил забить на все."
https://dl-news.defence-line.org/?p=37425
одному з 5-6 менеджерів ОП. Мабуть, так.
«Нептун» (ЖК-360МЦ) - это малая крылатая ракета отечественного производства, разработки КБ «Луч», которая предназначена для поражения морских и наземных целей на расстояние до 300 км. Единственная в своем классе система вооружения, которая сегодня есть в распоряжении ВМС Украины. Уникальный ракетный комплекс был создан в сверхсложных условиях в 2017-19 годах. В августе этого года КР «Нептун» с большой информационной помпой, как очередное «достижение» власти, принята на вооружение ВС Украины. Но закупку ракетного комплекса предусмотреть как-то не получилось.
Руководство Минобороны на начало 2020 года не включило «Нептун» в ГОЗ-2020.
Это при условии, что по мнению многочисленных экспертов минимальная потребность ВМС составляет по меньшей мере три дивизиона.
Ситуация с реактивными системами «Ольха-Р» и «Ольха-М» не на много лучше.
Выполнение контракта на 100 снарядов «Ольха-Р» (дальность полета 70 км) было использовано руководство Минобороны как мощный пиар-призрак, но следует отметить, что этот контракт был осуществлен в 2019-м году еще прежней властью. Только постановлением от 1 июля финансирование на снаряды «Ольха-Р» включено в ГОЗ в размере 136 миллионов гривен - это предоплата всего за 30 ракет. И невероятными усилиями удалось выделить 100 миллионов гривен на завершающие стрельбы «Ольха-М» (дальность полета до 120 км) в рамках государственных испытаний. Всю первую половину 2020 года эта программа вообще была приостановлена.
Создание искусственных препятствий для снабжения ВС Украины новых, критически важных систем ракетного вооружения может дорого стоить общему состоянию сектора безопасности и обороны страны.
Но они возвращаются сквозь непогоду...
Не пройдёт и полгода - и я появлюсь,
Чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода.