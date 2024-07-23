Зеленский провел заседание Ставки: говорили о возможности бить за линию фронта и уменьшении зависимости от поставок ракет

Сегодня, 23 июля 2024 года, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Доклады Главкома Александра Сырского и начальника Генштаба Анатолия Баргилевича. Изменения в оперативной ситуации, прогнозы, дальнейшие действия, комплектация бригад для своевременной ротации. Много внимания уделили возможностям наносить удары за линию фронта. Проанализировали эффективность наших дронов различных типов, а также тактики российской армии по беспилотникам. Оценили результативность РЭБ и других методов борьбы с БпЛА", - отмечает глава государства.

Также, по его словам, речь шла о ракетной программе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел заседание Ставки: Обсудили ускорение поставок оружия и ситуацию на основных направлениях фронта

"Активно работаем над тем, чтобы уменьшить зависимость от поставок ракет партнерами, в том числе и для ПВО. Доклады министра Александра Камышина, первого заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка, вице-премьера Михаила Федорова", - добавляет Зеленский.