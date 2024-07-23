Зеленский провел заседание Ставки: говорили о возможности бить за линию фронта и уменьшении зависимости от поставок ракет
Сегодня, 23 июля 2024 года, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Доклады Главкома Александра Сырского и начальника Генштаба Анатолия Баргилевича. Изменения в оперативной ситуации, прогнозы, дальнейшие действия, комплектация бригад для своевременной ротации. Много внимания уделили возможностям наносить удары за линию фронта. Проанализировали эффективность наших дронов различных типов, а также тактики российской армии по беспилотникам. Оценили результативность РЭБ и других методов борьбы с БпЛА", - отмечает глава государства.
Также, по его словам, речь шла о ракетной программе.
"Активно работаем над тем, чтобы уменьшить зависимость от поставок ракет партнерами, в том числе и для ПВО. Доклады министра Александра Камышина, первого заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка, вице-премьера Михаила Федорова", - добавляет Зеленский.
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Самокритично .
Говорили-балакали, сіли і заплакали. Говорильня, блін.
Щоб тобі повилазило, гнида прострочена та неголена. З очнй і рота смердячого та через сраку шоб тобі потужно повилазило.
Для початку можна зробити легший, менший та дешевший аналог "точки", але дальший і точніший. Ну або модернізований, якщо це доцільно.
Не потрібно 500 кг вибухівки на 80 км. А потрібно 100 кг на 200 км, але точно. Якщо ж вже є розробки на 600 км - чом би й теж не скористатись (мрії, мрії).