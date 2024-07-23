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Новости Война
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Зеленский провел заседание Ставки: говорили о возможности бить за линию фронта и уменьшении зависимости от поставок ракет

Засідання Ставки 23 липня

Сегодня, 23 июля 2024 года, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Доклады Главкома Александра Сырского и начальника Генштаба Анатолия Баргилевича. Изменения в оперативной ситуации, прогнозы, дальнейшие действия, комплектация бригад для своевременной ротации. Много внимания уделили возможностям наносить удары за линию фронта. Проанализировали эффективность наших дронов различных типов, а также тактики российской армии по беспилотникам. Оценили результативность РЭБ и других методов борьбы с БпЛА", - отмечает глава государства.

Также, по его словам, речь шла о ракетной программе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел заседание Ставки: Обсудили ускорение поставок оружия и ситуацию на основных направлениях фронта

"Активно работаем над тем, чтобы уменьшить зависимость от поставок ракет партнерами, в том числе и для ПВО. Доклады министра Александра Камышина, первого заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка, вице-премьера Михаила Федорова", - добавляет Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20232) Ставка (125)


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Топ комментарии
+13
Посиділи, попи..діли, та розійшлися
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23.07.2024 17:22
+12
Третій абзац: "Доповіді... бла-бла-бла..." свідчить, що Зеленському вчергове сунули папірця для зачитування. Бо наш пустоголовий імітатор "верховного головнокомандувача" такі складні речення не дуже добре розуміє.
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23.07.2024 17:22
+10
Головний чотириразовий почесний ухилянт України (він же нелегітимний т.з. президент Країни) провів чергове засідання на тему "як швидше для пуйла та непомітніше для пересічного українця злити Державу окупантові".
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23.07.2024 17:43
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Посиділи, попи..діли, та розійшлися
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23.07.2024 17:22 Ответить
Будемо надіятись, що до нього дійшло, на що йому натякають німці та американці, і що ви нарешті помиляєтесь. На вчора потрібен дешевший, легший, але на більшу відстань хоча б аналог "точки". Про аналог хоча б москальського іскандера взагалі мовчу.
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23.07.2024 19:34 Ответить
Третій абзац: "Доповіді... бла-бла-бла..." свідчить, що Зеленському вчергове сунули папірця для зачитування. Бо наш пустоголовий імітатор "верховного головнокомандувача" такі складні речення не дуже добре розуміє.
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23.07.2024 17:22 Ответить
Активно працюємо над тим, щоб зменшити залежність ...
Самокритично .
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23.07.2024 17:23 Ответить
Краще б так: "Зеленський провів засідання Ставки: говорили про можливість бити за лінію фронту та зменшення залежності[крапка]"
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23.07.2024 17:23 Ответить
... говорили про можливість бити за лінію фронту та зменшення залежності від постачання ракет Джерело:
Говорили-балакали, сіли і заплакали. Говорильня, блін.
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23.07.2024 17:26 Ответить
А мар'янку захищали сьогодні так як ніколи ...це ж не озброєння та ракети робити ,за марьяку 🤡 , кремль кришкою рояля , дещо прихлопне
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23.07.2024 17:30 Ответить
Ти ба, на 3 році війни вже дійшло, що залежати від постачання озброєння партнерами не є добре! Через 10 років до нього дійде, що й закатувати власну ракетну програму в асфальт - це злочин. Тільки що залишиться від України, поки до цього довбня доходять прописні істини - ото питання.
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23.07.2024 17:34 Ответить
А на шашлики мабуть і до сьогодні тяне ...
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23.07.2024 17:39 Ответить
20 відсотків населення (75-33) і усю ту мерзоту, що зветься слуги..., стерти... Бо інакше втратимо свою країну!
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23.07.2024 17:34 Ответить
Головний чотириразовий почесний ухилянт України (він же нелегітимний т.з. президент Країни) провів чергове засідання на тему "як швидше для пуйла та непомітніше для пересічного українця злити Державу окупантові".
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23.07.2024 17:43 Ответить
Тут мені говорили, що під час війни потрібні ракети. А от і ні, синйор "Асфальт" довів, що головне тут асфльт, його не бачать ворожі радари, його не збивають системи ППО, а ракети, то піар "бариги", який нам тут розповідав і робив "Нептуни", "Вільхи" і "Сапсани". Сьогодні на ставці прийняли рішення бити асфльтом за лінію фронту і навіть далі, по москві. Дуже цінний ********* - асфальт, який вироблено під час "великого крадівництва", його фракція набагато більша і розриває не тільки ворога на шматки, а військові заводи і навіть танки. А якби вибрали Порошенка, то робили б ті позорні ракети, які не такі ефективні в ******** війні, як асфальт.
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23.07.2024 17:43 Ответить
Ставку воно провело!
Щоб тобі повилазило, гнида прострочена та неголена. З очнй і рота смердячого та через сраку шоб тобі потужно повилазило.
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23.07.2024 17:49 Ответить
Так що, надія тільки на потужний передоз?
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23.07.2024 18:28 Ответить
Облиште всяку надію на передоз. Повилазить повинно асфальтом з гудроном.
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23.07.2024 20:21 Ответить
Чегевара Оманський !!))
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23.07.2024 17:53 Ответить
Бить видать асфальтом будет ? Тыж чёрт квартальный все военные програмы закрыл , а все деньги на дороги пустил.
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23.07.2024 17:58 Ответить
А д'єрмак дозволяє бити? Може треба з ним ставки проводити?
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23.07.2024 18:06 Ответить
вова, а шо ж случілось?? вже більше не посилаємо ***** Олега Петровича??
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23.07.2024 18:24 Ответить
Зе зробив ставку - хто виграє ? Не Зе.....
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23.07.2024 18:58 Ответить
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23.07.2024 19:09 Ответить
О, нарешті. Інші країни давно "товсто" натякають про це.

Для початку можна зробити легший, менший та дешевший аналог "точки", але дальший і точніший. Ну або модернізований, якщо це доцільно.
Не потрібно 500 кг вибухівки на 80 км. А потрібно 100 кг на 200 км, але точно. Якщо ж вже є розробки на 600 км - чом би й теж не скористатись (мрії, мрії).
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23.07.2024 19:29 Ответить
Цікаво, а хто йому папірці пише? Чи він хоч розуміє, про що говорить?
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23.07.2024 20:11 Ответить
Тим часом сама лінія фронту невпинно почала рухатися не на користь України. Просуваються орки скрізь крім північної Харківщини. Проти КАБів немає протиотрути?
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23.07.2024 20:17 Ответить
Ех, краще було б йому "мурку" на раялі лабать че для гідранта пабліже, а не по ставках умну рожу корчить.
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23.07.2024 20:45 Ответить
і чим же бити ЗА лінію фронту без ракет?
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23.07.2024 21:23 Ответить
Лінія фронту це вже скоро Дніпро і Полтава? А далі Киів ? Ненавиджу зелену сц*ук
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23.07.2024 22:41 Ответить
Єдиний спосіб звільнитися від поставок ракет для протиповітряної оборони - виробляти власні, чи не так?
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24.07.2024 04:24 Ответить
 
 