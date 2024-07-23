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Новини Війна
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Зеленський провів засідання Ставки: говорили про можливість бити за лінію фронту та зменшення залежності від постачання ракет

Засідання Ставки 23 липня

Сьогодні, 23 липня 2024 року, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Доповіді Головкома Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича. Зміни в оперативній ситуації, прогнози, подальші дії, комплектація бригад для своєчасної ротації. Багато уваги приділили можливостям завдавати ударів за лінію фронту. Проаналізували ефективність наших дронів різних типів, а також тактики російської армії щодо безпілотників. Оцінили результативність РЕБ та інших методів боротьби з БпЛА", - зазначає глава держави.

Також, за його словами, йшлося про ракетну програму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів засідання Ставки: Обговорили пришвидшення постачання зброї та ситуацію на основних напрямках фронту

"Активно працюємо над тим, щоб зменшити залежність від постачання ракет партнерами, зокрема й для ППО. Доповіді міністра Олександра Камишіна, першого заступника міністра оборони Івана Гаврилюка, віцепрем’єра Михайла Федорова", - додає Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) Ставка (135)


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Топ коментарі
+13
Посиділи, попи..діли, та розійшлися
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23.07.2024 17:22
+12
Третій абзац: "Доповіді... бла-бла-бла..." свідчить, що Зеленському вчергове сунули папірця для зачитування. Бо наш пустоголовий імітатор "верховного головнокомандувача" такі складні речення не дуже добре розуміє.
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23.07.2024 17:22
+10
Головний чотириразовий почесний ухилянт України (він же нелегітимний т.з. президент Країни) провів чергове засідання на тему "як швидше для пуйла та непомітніше для пересічного українця злити Державу окупантові".
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23.07.2024 17:43
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Посиділи, попи..діли, та розійшлися
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23.07.2024 17:22 Відповісти
Будемо надіятись, що до нього дійшло, на що йому натякають німці та американці, і що ви нарешті помиляєтесь. На вчора потрібен дешевший, легший, але на більшу відстань хоча б аналог "точки". Про аналог хоча б москальського іскандера взагалі мовчу.
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23.07.2024 19:34 Відповісти
Третій абзац: "Доповіді... бла-бла-бла..." свідчить, що Зеленському вчергове сунули папірця для зачитування. Бо наш пустоголовий імітатор "верховного головнокомандувача" такі складні речення не дуже добре розуміє.
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23.07.2024 17:22 Відповісти
Активно працюємо над тим, щоб зменшити залежність ...
Самокритично .
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23.07.2024 17:23 Відповісти
Краще б так: "Зеленський провів засідання Ставки: говорили про можливість бити за лінію фронту та зменшення залежності[крапка]"
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23.07.2024 17:23 Відповісти
... говорили про можливість бити за лінію фронту та зменшення залежності від постачання ракет Джерело:
Говорили-балакали, сіли і заплакали. Говорильня, блін.
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23.07.2024 17:26 Відповісти
А мар'янку захищали сьогодні так як ніколи ...це ж не озброєння та ракети робити ,за марьяку 🤡 , кремль кришкою рояля , дещо прихлопне
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23.07.2024 17:30 Відповісти
Ти ба, на 3 році війни вже дійшло, що залежати від постачання озброєння партнерами не є добре! Через 10 років до нього дійде, що й закатувати власну ракетну програму в асфальт - це злочин. Тільки що залишиться від України, поки до цього довбня доходять прописні істини - ото питання.
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23.07.2024 17:34 Відповісти
А на шашлики мабуть і до сьогодні тяне ...
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23.07.2024 17:39 Відповісти
20 відсотків населення (75-33) і усю ту мерзоту, що зветься слуги..., стерти... Бо інакше втратимо свою країну!
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23.07.2024 17:34 Відповісти
Головний чотириразовий почесний ухилянт України (він же нелегітимний т.з. президент Країни) провів чергове засідання на тему "як швидше для пуйла та непомітніше для пересічного українця злити Державу окупантові".
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23.07.2024 17:43 Відповісти
Тут мені говорили, що під час війни потрібні ракети. А от і ні, синйор "Асфальт" довів, що головне тут асфльт, його не бачать ворожі радари, його не збивають системи ППО, а ракети, то піар "бариги", який нам тут розповідав і робив "Нептуни", "Вільхи" і "Сапсани". Сьогодні на ставці прийняли рішення бити асфльтом за лінію фронту і навіть далі, по москві. Дуже цінний ********* - асфальт, який вироблено під час "великого крадівництва", його фракція набагато більша і розриває не тільки ворога на шматки, а військові заводи і навіть танки. А якби вибрали Порошенка, то робили б ті позорні ракети, які не такі ефективні в ******** війні, як асфальт.
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23.07.2024 17:43 Відповісти
Ставку воно провело!
Щоб тобі повилазило, гнида прострочена та неголена. З очнй і рота смердячого та через сраку шоб тобі потужно повилазило.
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23.07.2024 17:49 Відповісти
Так що, надія тільки на потужний передоз?
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23.07.2024 18:28 Відповісти
Облиште всяку надію на передоз. Повилазить повинно асфальтом з гудроном.
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23.07.2024 20:21 Відповісти
Чегевара Оманський !!))
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23.07.2024 17:53 Відповісти
Бить видать асфальтом будет ? Тыж чёрт квартальный все военные програмы закрыл , а все деньги на дороги пустил.
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23.07.2024 17:58 Відповісти
А д'єрмак дозволяє бити? Може треба з ним ставки проводити?
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23.07.2024 18:06 Відповісти
вова, а шо ж случілось?? вже більше не посилаємо ***** Олега Петровича??
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23.07.2024 18:24 Відповісти
Зе зробив ставку - хто виграє ? Не Зе.....
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23.07.2024 18:58 Відповісти
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23.07.2024 19:09 Відповісти
О, нарешті. Інші країни давно "товсто" натякають про це.

Для початку можна зробити легший, менший та дешевший аналог "точки", але дальший і точніший. Ну або модернізований, якщо це доцільно.
Не потрібно 500 кг вибухівки на 80 км. А потрібно 100 кг на 200 км, але точно. Якщо ж вже є розробки на 600 км - чом би й теж не скористатись (мрії, мрії).
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23.07.2024 19:29 Відповісти
Цікаво, а хто йому папірці пише? Чи він хоч розуміє, про що говорить?
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23.07.2024 20:11 Відповісти
Тим часом сама лінія фронту невпинно почала рухатися не на користь України. Просуваються орки скрізь крім північної Харківщини. Проти КАБів немає протиотрути?
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23.07.2024 20:17 Відповісти
Ех, краще було б йому "мурку" на раялі лабать че для гідранта пабліже, а не по ставках умну рожу корчить.
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23.07.2024 20:45 Відповісти
і чим же бити ЗА лінію фронту без ракет?
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23.07.2024 21:23 Відповісти
Лінія фронту це вже скоро Дніпро і Полтава? А далі Киів ? Ненавиджу зелену сц*ук
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23.07.2024 22:41 Відповісти
Єдиний спосіб звільнитися від поставок ракет для протиповітряної оборони - виробляти власні, чи не так?
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24.07.2024 04:24 Відповісти
 
 