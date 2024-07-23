Зеленський провів засідання Ставки: говорили про можливість бити за лінію фронту та зменшення залежності від постачання ракет
Сьогодні, 23 липня 2024 року, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Доповіді Головкома Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича. Зміни в оперативній ситуації, прогнози, подальші дії, комплектація бригад для своєчасної ротації. Багато уваги приділили можливостям завдавати ударів за лінію фронту. Проаналізували ефективність наших дронів різних типів, а також тактики російської армії щодо безпілотників. Оцінили результативність РЕБ та інших методів боротьби з БпЛА", - зазначає глава держави.
Також, за його словами, йшлося про ракетну програму.
"Активно працюємо над тим, щоб зменшити залежність від постачання ракет партнерами, зокрема й для ППО. Доповіді міністра Олександра Камишіна, першого заступника міністра оборони Івана Гаврилюка, віцепрем’єра Михайла Федорова", - додає Зеленський.
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Самокритично .
Говорили-балакали, сіли і заплакали. Говорильня, блін.
Щоб тобі повилазило, гнида прострочена та неголена. З очнй і рота смердячого та через сраку шоб тобі потужно повилазило.
Для початку можна зробити легший, менший та дешевший аналог "точки", але дальший і точніший. Ну або модернізований, якщо це доцільно.
Не потрібно 500 кг вибухівки на 80 км. А потрібно 100 кг на 200 км, але точно. Якщо ж вже є розробки на 600 км - чом би й теж не скористатись (мрії, мрії).