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Новини Війна
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Зеленський провів засідання Ставки: Обговорили пришвидшення постачання зброї та ситуацію на основних напрямках фронту

Україна відновила контакт із Гамбією після 20-річної паузи, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Була доповідь Головкома Олександра Сирського про ситуацію на основних напрямках: Покровськ, Торецьк, Часів Яр, Куп’янськ, Вовчанськ та всі інші. Задуми російських військ і наша відповідь на них.

Багато часу присвятили темі комплектації бригад для ротації на найскладніших ділянках: люди, зброя, військова техніка, належне матеріально-технічне забезпечення. Доповідав начальник Генштабу Анатолій Баргилевич", - йдеться в повідомленні.

Також обговорювали тему озброєнь.

"Весь перелік власного виробництва – снаряди, дрони, техніка, а також надходження від партнерів. Працюємо з ними на всіх рівнях, щоб оперативно усувати всі перепони та пришвидшувати постачання", - додав президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС Індії викликало посла України після критики Зеленського про візит Моді до Путіна

Автор: 

Зеленський Володимир (24552) Сирський Олександр (663) Ставка (141)


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Топ коментарі
+3
а ні слова про збереження життя військових та відповідальнсості командирів, які віддають безглузи накази. Бо залізо приїде, а ось загибли не повстануть
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16.07.2024 15:41 Відповісти
+2
https://republic.com.ua/wp-content/uploads/2023/04/screenshot-2023-04-27-at-18.45.19.png

Роман Червінський: «Я взяв автомат і пішов воювати. А в них була своя логіка. З Офісу Президента прийшла команда без їхньої санкції мости не підривати»
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16.07.2024 15:52 Відповісти
+1
Наш Верховний Кормчий крут. Навіть в обідню перерву щось обговорюють
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16.07.2024 15:29 Відповісти
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Наш Верховний Кормчий крут. Навіть в обідню перерву щось обговорюють
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16.07.2024 15:29 Відповісти
https://republic.com.ua/wp-content/uploads/2023/04/screenshot-2023-04-27-at-18.45.19.png

Роман Червінський: «Я взяв автомат і пішов воювати. А в них була своя логіка. З Офісу Президента прийшла команда без їхньої санкції мости не підривати»
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16.07.2024 15:52 Відповісти
https://republic.com.ua/article/roman-chervinskij-ya-vzyav-avtomat-i-pishov-voyuvati-a-v-nih-bula-svoya-logika-z-ofisu-prezidenta-prijshla-komanda-bez-%D1%97hno%D1%97-sankczi%D1%97-mosti-ne-*********.html https://republic.com.ua/article/roman-chervinskij-ya-vzyav-avtomat-i-pishov-voyuvati-a-v-nih-bula-svoya-logika-z-ofisu-prezidenta-prijshla-komanda-bez-їhnoї-sankcziї-mosti-ne-*********.html

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16.07.2024 15:53 Відповісти
Очередной слив инфы ************* старцу.
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16.07.2024 15:31 Відповісти
СПРАВА ЧЕРВІНСЬКОГО - ВОВА ВИКИНЬ ******** ТАТАРОВА З ЄРМАКІВЩИНЮ ТА ЙОГО ОПЗЖД У ВР!!!

ВОВА СТАНЬ ПРЕЗИДЕНТОМ А НЕ ПІДСТИЛКО КОЗИРА!

МОЖЕ Й ТОБІ СПИШУТЬ ЗА ЗАСТАВУ ТВОЇХ ВІЙНОЮЗБАГАЧЕНИхОФШОРІВ


"Прокурор все більше нервує і виправдовує свої невдачі вигаданим "тиском зі сторони адвокатів". Прокурору все складніше приховувати і заперечувати ключову роль СБУ у цій операції. Один з представників потерпілих сьогодні поставив під сумнів суб'єкта розслідування справи, заявивши: "СБУ розслідує справу, фігурантом якої вони ж і є…"Джерело:
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16.07.2024 15:34 Відповісти
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16.07.2024 15:36 Відповісти
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16.07.2024 15:44 Відповісти
Кожну новину про оцього недогенералісмусного читача текстів Подляка Шапкокрадівсько-кремлівського буду суупрвоводжувати оцим зверненням .
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16.07.2024 15:36 Відповісти
а ні слова про збереження життя військових та відповідальнсості командирів, які віддають безглузи накази. Бо залізо приїде, а ось загибли не повстануть
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16.07.2024 15:41 Відповісти
Це його антилекторат в Україні. Ненавиджу ні! Презирство до Люсі , але тут так хочеться йому вірити, цитата майже дослівно у харошіхруZZких - "президент вова растворітся до інагураціі Трампа" ...
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16.07.2024 16:02 Відповісти
Постріл Банкової собі в ногу

16.07.2024https://republic.com.ua/rub/politics ПОЛИТИКА

Влада в Україні своїм рішенням не пустити п'ятого президента і парламентську делегацію "Європейської Солідарності" до США "зробила постріл собі в ногу". Адже двопартійна підтримка Сполучених Штатів є критично важливою і це може негативно вплинути на допомогу Україні.

Про це в етері "Прямого" https://www.youtube.com/watch?v=tOXj9--yb90 заявив Костянтин Єлісєєв, представник України при Європейському Союзі у 2010-2015 роках, Надзвичайний і Повноважний Посол України.
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16.07.2024 15:50 Відповісти
А ракети власного виробництва де? Краще ти б в ставку коропів розводив, а не ліз в президенти!
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16.07.2024 15:51 Відповісти
А там часом не обговорювали питання щодо причини затягування із поставкою в Україну літаків F-16?
Бо ймовірна причина така:
25 червня 2024 року в київському готелі Hilton було виявлене тіло співробітника посольства США, який помер днем раніше. Про це було офіційно https://www.radiosvoboda.org/a/news-posolstvo-ssha-spivrobitnyk-smert/33011421.html сповіщено для ЗМІ. Як з'ясувалось, воно належало військовому аташе, офіцеру ВПС США Річарду Гаррі Кірліну.
За інформацією ЗМІ, представник Пентагону займався координацією постачання винищувачів F-16 в Україну.
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16.07.2024 16:06 Відповісти
А шо там обговорювати!?
Ти вже с ****** все обговорило
"До останнього..."
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16.07.2024 16:29 Відповісти
"...обговорили пришвидшення постачання зброї...." ))))))
Клоунада ! Він топнув ніжкою, Байден і Столтеньерг перелякалися і побігли відправляти зброю ... Отто я розумію ставка!!! Всіх нагнем, всіх поставимо! Тремтіть!
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16.07.2024 18:15 Відповісти
 
 