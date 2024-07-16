Зеленський провів засідання Ставки: Обговорили пришвидшення постачання зброї та ситуацію на основних напрямках фронту
Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Була доповідь Головкома Олександра Сирського про ситуацію на основних напрямках: Покровськ, Торецьк, Часів Яр, Куп’янськ, Вовчанськ та всі інші. Задуми російських військ і наша відповідь на них.
Багато часу присвятили темі комплектації бригад для ротації на найскладніших ділянках: люди, зброя, військова техніка, належне матеріально-технічне забезпечення. Доповідав начальник Генштабу Анатолій Баргилевич", - йдеться в повідомленні.
Також обговорювали тему озброєнь.
"Весь перелік власного виробництва – снаряди, дрони, техніка, а також надходження від партнерів. Працюємо з ними на всіх рівнях, щоб оперативно усувати всі перепони та пришвидшувати постачання", - додав президент.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Роман Червінський: «Я взяв автомат і пішов воювати. А в них була своя логіка. З Офісу Президента прийшла команда без їхньої санкції мости не підривати»
ВОВА СТАНЬ ПРЕЗИДЕНТОМ А НЕ ПІДСТИЛКО КОЗИРА!
МОЖЕ Й ТОБІ СПИШУТЬ ЗА ЗАСТАВУ ТВОЇХ ВІЙНОЮЗБАГАЧЕНИхОФШОРІВ
"Прокурор все більше нервує і виправдовує свої невдачі вигаданим "тиском зі сторони адвокатів". Прокурору все складніше приховувати і заперечувати ключову роль СБУ у цій операції. Один з представників потерпілих сьогодні поставив під сумнів суб'єкта розслідування справи, заявивши: "СБУ розслідує справу, фігурантом якої вони ж і є…"Джерело:
16.07.2024https://republic.com.ua/rub/politics ПОЛИТИКА
Влада в Україні своїм рішенням не пустити п'ятого президента і парламентську делегацію "Європейської Солідарності" до США "зробила постріл собі в ногу". Адже двопартійна підтримка Сполучених Штатів є критично важливою і це може негативно вплинути на допомогу Україні.
Про це в етері "Прямого" https://www.youtube.com/watch?v=tOXj9--yb90 заявив Костянтин Єлісєєв, представник України при Європейському Союзі у 2010-2015 роках, Надзвичайний і Повноважний Посол України.
Бо ймовірна причина така:
25 червня 2024 року в київському готелі Hilton було виявлене тіло співробітника посольства США, який помер днем раніше. Про це було офіційно https://www.radiosvoboda.org/a/news-posolstvo-ssha-spivrobitnyk-smert/33011421.html сповіщено для ЗМІ. Як з'ясувалось, воно належало військовому аташе, офіцеру ВПС США Річарду Гаррі Кірліну.
За інформацією ЗМІ, представник Пентагону займався координацією постачання винищувачів F-16 в Україну.
Ти вже с ****** все обговорило
"До останнього..."
Клоунада ! Він топнув ніжкою, Байден і Столтеньерг перелякалися і побігли відправляти зброю ... Отто я розумію ставка!!! Всіх нагнем, всіх поставимо! Тремтіть!