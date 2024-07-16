РУС
Зеленский провел заседание Ставки: Обсудили ускорение поставок оружия и ситуацию на основных направлениях фронта

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Был доклад Главкома Александра Сырского о ситуации на основных направлениях: Покровск, Торецк, Часов Яр, Купянск, Волчанск и все остальные. Замыслы российских войск и наш ответ на них.

Много времени посвятили теме комплектации бригад для ротации на самых сложных участках: люди, оружие, военная техника, надлежащее материально-техническое обеспечение. Докладывал начальник Генштаба Анатолий Баргилевич", - говорится в сообщении.

Также обсуждали тему вооружений.

"Весь перечень собственного производства - снаряды, дроны, техника, а также поступления от партнеров. Работаем с ними на всех уровнях, чтобы оперативно устранять все преграды и ускорять поставки", - добавил президент.

Топ комментарии
+3
а ні слова про збереження життя військових та відповідальнсості командирів, які віддають безглузи накази. Бо залізо приїде, а ось загибли не повстануть
показать весь комментарий
16.07.2024 15:41 Ответить
+2
https://republic.com.ua/wp-content/uploads/2023/04/screenshot-2023-04-27-at-18.45.19.png

Роман Червінський: «Я взяв автомат і пішов воювати. А в них була своя логіка. З Офісу Президента прийшла команда без їхньої санкції мости не підривати»
показать весь комментарий
16.07.2024 15:52 Ответить
+1
Наш Верховний Кормчий крут. Навіть в обідню перерву щось обговорюють
показать весь комментарий
16.07.2024 15:29 Ответить
Наш Верховний Кормчий крут. Навіть в обідню перерву щось обговорюють
показать весь комментарий
16.07.2024 15:29 Ответить
https://republic.com.ua/wp-content/uploads/2023/04/screenshot-2023-04-27-at-18.45.19.png

Роман Червінський: «Я взяв автомат і пішов воювати. А в них була своя логіка. З Офісу Президента прийшла команда без їхньої санкції мости не підривати»
показать весь комментарий
16.07.2024 15:52 Ответить
https://republic.com.ua/article/roman-chervinskij-ya-vzyav-avtomat-i-pishov-voyuvati-a-v-nih-bula-svoya-logika-z-ofisu-prezidenta-prijshla-komanda-bez-%D1%97hno%D1%97-sankczi%D1%97-mosti-ne-*********.html https://republic.com.ua/article/roman-chervinskij-ya-vzyav-avtomat-i-pishov-voyuvati-a-v-nih-bula-svoya-logika-z-ofisu-prezidenta-prijshla-komanda-bez-їhnoї-sankcziї-mosti-ne-*********.html

показать весь комментарий
16.07.2024 15:53 Ответить
Очередной слив инфы ************* старцу.
показать весь комментарий
16.07.2024 15:31 Ответить
СПРАВА ЧЕРВІНСЬКОГО - ВОВА ВИКИНЬ ******** ТАТАРОВА З ЄРМАКІВЩИНЮ ТА ЙОГО ОПЗЖД У ВР!!!

ВОВА СТАНЬ ПРЕЗИДЕНТОМ А НЕ ПІДСТИЛКО КОЗИРА!

МОЖЕ Й ТОБІ СПИШУТЬ ЗА ЗАСТАВУ ТВОЇХ ВІЙНОЮЗБАГАЧЕНИхОФШОРІВ


"Прокурор все більше нервує і виправдовує свої невдачі вигаданим "тиском зі сторони адвокатів". Прокурору все складніше приховувати і заперечувати ключову роль СБУ у цій операції. Один з представників потерпілих сьогодні поставив під сумнів суб'єкта розслідування справи, заявивши: "СБУ розслідує справу, фігурантом якої вони ж і є…"Джерело:
показать весь комментарий
16.07.2024 15:34 Ответить
показать весь комментарий
16.07.2024 15:36 Ответить
показать весь комментарий
16.07.2024 15:44 Ответить
Кожну новину про оцього недогенералісмусного читача текстів Подляка Шапкокрадівсько-кремлівського буду суупрвоводжувати оцим зверненням .
показать весь комментарий
16.07.2024 15:36 Ответить
а ні слова про збереження життя військових та відповідальнсості командирів, які віддають безглузи накази. Бо залізо приїде, а ось загибли не повстануть
показать весь комментарий
16.07.2024 15:41 Ответить
Це його антилекторат в Україні. Ненавиджу ні! Презирство до Люсі , але тут так хочеться йому вірити, цитата майже дослівно у харошіхруZZких - "президент вова растворітся до інагураціі Трампа" ...
показать весь комментарий
16.07.2024 16:02 Ответить
Постріл Банкової собі в ногу

16.07.2024https://republic.com.ua/rub/politics ПОЛИТИКА

Влада в Україні своїм рішенням не пустити п'ятого президента і парламентську делегацію "Європейської Солідарності" до США "зробила постріл собі в ногу". Адже двопартійна підтримка Сполучених Штатів є критично важливою і це може негативно вплинути на допомогу Україні.

Про це в етері "Прямого" https://www.youtube.com/watch?v=tOXj9--yb90 заявив Костянтин Єлісєєв, представник України при Європейському Союзі у 2010-2015 роках, Надзвичайний і Повноважний Посол України.
показать весь комментарий
16.07.2024 15:50 Ответить
А ракети власного виробництва де? Краще ти б в ставку коропів розводив, а не ліз в президенти!
показать весь комментарий
16.07.2024 15:51 Ответить
А там часом не обговорювали питання щодо причини затягування із поставкою в Україну літаків F-16?
Бо ймовірна причина така:
25 червня 2024 року в київському готелі Hilton було виявлене тіло співробітника посольства США, який помер днем раніше. Про це було офіційно https://www.radiosvoboda.org/a/news-posolstvo-ssha-spivrobitnyk-smert/33011421.html сповіщено для ЗМІ. Як з'ясувалось, воно належало військовому аташе, офіцеру ВПС США Річарду Гаррі Кірліну.
За інформацією ЗМІ, представник Пентагону займався координацією постачання винищувачів F-16 в Україну.
показать весь комментарий
16.07.2024 16:06 Ответить
А шо там обговорювати!?
Ти вже с ****** все обговорило
"До останнього..."
показать весь комментарий
16.07.2024 16:29 Ответить
"...обговорили пришвидшення постачання зброї...." ))))))
Клоунада ! Він топнув ніжкою, Байден і Столтеньерг перелякалися і побігли відправляти зброю ... Отто я розумію ставка!!! Всіх нагнем, всіх поставимо! Тремтіть!
показать весь комментарий
16.07.2024 18:15 Ответить
 
 