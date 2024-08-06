Рашисты атаковали Берислав: погиб мужчина
Сегодня, 6 августа 2024 года, оккупанты сбросили с дрона взрывчатку на Берислав Херсонской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, из-за атаки российского беспилотника смертельные ранения получил 45-летний житель Берислава.
"К сожалению, он погиб от полученных травм на месте", - уточнил Прокудин.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в результате обстрелов армии РФ 5 августа в Херсонской области погиб 1 человек, еще 3 ранены.
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