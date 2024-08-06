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Рашисты атаковали Берислав: погиб мужчина

Наслідки удару по Берислав

Сегодня, 6 августа 2024 года, оккупанты сбросили с дрона взрывчатку на Берислав Херсонской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, из-за атаки российского беспилотника смертельные ранения получил 45-летний житель Берислава.

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"К сожалению, он погиб от полученных травм на месте", - уточнил Прокудин.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в результате обстрелов армии РФ 5 августа в Херсонской области погиб 1 человек, еще 3 ранены.

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обстрел (26928) жертва (296) Херсонская область (4719)


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