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Новости Война
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Оккупанты атаковали КАБами село на Запорожье, два человека погибли

Окупанти атакували КАБами село на Запоріжжі, двоє людей загинули

Во вторник, 6 августа, российские захватчики сбросили управляемые авиационные бомбы на село Долинка Пологовского района Запорожской области. В результате атаки погибли двое мужчин.

Об этом сообщил в Telegram глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Россияне обстреляли КАБами село Долинку Воздвижевской ОТГ. Авиабомба убила двух мужчин и частично разрушила дом", - говорится в сообщении.

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Автор: 

Запорожская область (3048) КАБ (347)


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Народжені стоя,на бетоновій долівці.
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06.08.2024 19:15 Ответить
 
 