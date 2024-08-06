Оккупанты атаковали КАБами село на Запорожье, два человека погибли
Во вторник, 6 августа, российские захватчики сбросили управляемые авиационные бомбы на село Долинка Пологовского района Запорожской области. В результате атаки погибли двое мужчин.
Об этом сообщил в Telegram глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Россияне обстреляли КАБами село Долинку Воздвижевской ОТГ. Авиабомба убила двух мужчин и частично разрушила дом", - говорится в сообщении.
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Владтмир Пометун
показать весь комментарий06.08.2024 19:15 Ответить Мне нравится 1
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