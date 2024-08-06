Оккупанты атаковали КАБами село на Запорожье, два человека погибли

Во вторник, 6 августа, российские захватчики сбросили управляемые авиационные бомбы на село Долинка Пологовского района Запорожской области. В результате атаки погибли двое мужчин.

Об этом сообщил в Telegram глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Россияне обстреляли КАБами село Долинку Воздвижевской ОТГ. Авиабомба убила двух мужчин и частично разрушила дом", - говорится в сообщении.

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