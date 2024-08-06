На поврежденном участке метро возле "Лыбидской" строится фактически новый тоннель, работы на завершающей стадии, - Кличко

Восстановительные работы на перегоне между станциями метро "Лыбедская" и "Демеевская" - на завершающем этапе. Они продолжаются круглосуточно, чтобы движение метро на Теремки возобновилось уже в начале осени.

Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко, который проинспектировал ход строительства, информирует Цензор.НЕТ.

"Проверил, как продолжаются восстановительные работы на перегоне между станциями "Демеевская" - "Лыбедская". Они продолжаются круглосуточно. На завершающем этапе работы по возведению фактически новой части тоннеля. Уже построили 27 м новой конструкции прямоугольной формы. И усилили участки, прилегающие к ней с обеих сторон (общей длиной более 50 метров). Также продолжается полная замена всех коммуникаций и уже выполняют работы по укладке нового рельсового полотна. На поверхности, над тоннелем, начали работы по благоустройству", - сообщил Кличко.

Мэр также отметил, что специалисты выполнили на поврежденном участке все стабилизационные мероприятия по укреплению конструкций, химическое укрепление грунтов и обустроили водопонижающие скважины. Разработали котлован с тремя ярусами крепления. Продолжаются работы по усилению туннельной оправы и устройству гидроизоляции тоннеля.

"После завершения ремонта, перед полноценным восстановлением движения, осуществят тестовые пуски поездов. Специалисты делают все, чтобы возобновить движение поездов на участке в начале осени", - подчеркнул Кличко.

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Ранее сообщалось, что причинами возникновения аварийной ситуации на перегоне между станциями метро "Демеевская" - "Лыбедская" окончательно признаны некачественные проектные решения и некачественные строительные работы при сооружении этого участка тоннеля. Это подтверждено комплексными и лабораторными исследованиями Научно-исследовательского судебно-экспертного учреждения с привлечением научных, научно-технических и профильных экспертов.