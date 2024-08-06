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Новости
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На поврежденном участке метро возле "Лыбидской" строится фактически новый тоннель, работы на завершающей стадии, - Кличко

кличко

Восстановительные работы на перегоне между станциями метро "Лыбедская" и "Демеевская" - на завершающем этапе. Они продолжаются круглосуточно, чтобы движение метро на Теремки возобновилось уже в начале осени.

Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко, который проинспектировал ход строительства, информирует Цензор.НЕТ.

"Проверил, как продолжаются восстановительные работы на перегоне между станциями "Демеевская" - "Лыбедская". Они продолжаются круглосуточно. На завершающем этапе работы по возведению фактически новой части тоннеля. Уже построили 27 м новой конструкции прямоугольной формы. И усилили участки, прилегающие к ней с обеих сторон (общей длиной более 50 метров). Также продолжается полная замена всех коммуникаций и уже выполняют работы по укладке нового рельсового полотна. На поверхности, над тоннелем, начали работы по благоустройству", - сообщил Кличко.

Мэр также отметил, что специалисты выполнили на поврежденном участке все стабилизационные мероприятия по укреплению конструкций, химическое укрепление грунтов и обустроили водопонижающие скважины. Разработали котлован с тремя ярусами крепления. Продолжаются работы по усилению туннельной оправы и устройству гидроизоляции тоннеля.

"После завершения ремонта, перед полноценным восстановлением движения, осуществят тестовые пуски поездов. Специалисты делают все, чтобы возобновить движение поездов на участке в начале осени", - подчеркнул Кличко.

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Ранее сообщалось, что причинами возникновения аварийной ситуации на перегоне между станциями метро "Демеевская" - "Лыбедская" окончательно признаны некачественные проектные решения и некачественные строительные работы при сооружении этого участка тоннеля. Это подтверждено комплексными и лабораторными исследованиями Научно-исследовательского судебно-экспертного учреждения с привлечением научных, научно-технических и профильных экспертов.

Автор: 

Киев (25481) Кличко Виталий (4636) Метрополитен (1014)


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Кличко лише не сказав скільки на цьому будівництві звиздили коштів. Але це тимчасова таємниця.
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06.08.2024 20:04 Ответить
згоден!

для зе!щобли, кличко гімно у будь якому випадку.

але, що цікаво, не може нічого зробити єрмачина. тільки тявкати.
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06.08.2024 20:10 Ответить
Ну звісно! Крали і крадуть лише Кличко та Порох, а "новиє ліца" - кришталево чисті!

Але от яка хня виходить: як не зашквар з хабарем або дерібаном бюджету - то або "слуга", або особа, наближена жо дєрьмаківсько-узеленської шобли, яку найвеличніший лідОр всіх паралельних реальностей привів до влади.

Але винні у всьому Байден (а схоро і Гарріс) та Порох з Яценюком і Гройсманом та Гонтаревою.
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06.08.2024 20:46 Ответить
На мост глист больше потратили чем на весь метрополитен. В итоге мост в никуда есть , а мост к людям ведет в никуда.
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06.08.2024 20:43 Ответить
На який міст? 🤔
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06.08.2024 20:48 Ответить
И давно ты бредишь?
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06.08.2024 21:33 Ответить
Наскільки вистачить цього тунелю ось питання.
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06.08.2024 22:28 Ответить
Коли закінчується початок осені ?
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07.08.2024 08:44 Ответить
посредине
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07.08.2024 10:30 Ответить
 
 